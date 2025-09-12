Theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan, khối lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam trong tháng 8 năm 2025 ước đạt 886 nghìn tấn với giá trị đạt 436 triệu USD, tăng cả lượng và kim ngạch so với tháng trước.

Từ đó, đưa tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu gạo 8 tháng năm 2025 đạt 6,37 triệu tấn và 3,26 tỷ USD, tăng 3,7% về khối lượng nhưng giảm 15,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024. Giá gạo xuất khẩu bình quân 8 tháng đầu năm 2025 ước đạt 504 USD/tấn, giảm khoảng 19% so với cùng kỳ năm 2024.

Thị trường lớn nhất của gạo Việt Nam, Philippines chiếm 45,9% tổng lượng xuất khẩu với hơn 2,9 triệu tấn. Từ 1/9/2025, Philippines tạm dừng nhập khẩu gạo xay xát thường và gạo xay xát kỹ trong 60 ngày, trừ gạo đặc sản, nhằm bảo vệ mùa vụ nội địa. Động thái này gây áp lực lớn lên doanh thu doanh nghiệp và giá cả trong nước.

Theo sau là thị trường Bờ Biển Ngà đạt 753,7 nghìn tấn chiếm 11,85%, tăng gấp 1,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường Ghana tăng gần 94,8% so với cùng kỳ, lượng xuất đạt 662,4 nghìn tấn chiếm 10,4%.

Kế tiếp là thị trường Trung Quốc, sau vài năm sụt giảm liên tục, trong 8 tháng đầu năm đã tăng trưởng trở lại, đạt 565,3 nghìn tấn chiếm 8,9% tổng lượng xuất, tăng 141,3% so với cùng kỳ. Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất, giá trị xuất khẩu gạo tăng mạnh nhất ở thị trường Bangladesh với mức tăng lên tới 26.800% về lượng và 16.300% về kim ngạch so với cùng kỳ.

Như vậy, lượng gạo xuất khẩu sang các thị trường Philippines, Bờ Biển Ngà, Ghana, Trung Quốc, Bangladesh... đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái, bù đắp cho sự sụt giảm của các thị trường khác.

Mục tiêu kế hoạch xuất khẩu gạo năm 2025 ước đạt 5,7 tỷ USD, với kết quả 8 tháng thu về 3,26 tỷ USD. Như vậy, 4 tháng còn lại của năm, ngành hàng này cần thu về 2,44 tỷ USD. Do tác động của biến động thị trường lúa gạo toàn cầu, trước đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đưa ra nhận định, khả năng kim ngạch xuất khẩu ngành hàng gạo có thể sụt giảm hơn so với mục tiêu đặt ra, ước tính chỉ đạt khoảng 5,5 tỷ USD, giảm 4,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Dù khó khăn, Việt Nam vẫn có cơ hội lớn trong phân khúc gạo chất lượng cao. Các thị trường như Mỹ, Singapore và Brazil đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng lúa gạo toàn cầu.

Tại Hội nghị "Thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu gạo và ổn định thị trường gạo", bà Bùi Thanh Tâm, Chủ tịch Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood1) đã nhận định: "Trong bối cảnh hiện nay, có thể dự báo tình hình sắp tới sẽ không quá lo ngại đối với gạo Việt Nam. Thực tế trong 10 năm qua, chúng ta từng trải qua giai đoạn phụ thuộc khá nhiều vào thị trường Trung Quốc. Khi Trung Quốc giảm mạnh nhập khẩu, doanh nghiệp trong nước đã gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, qua thời gian, chúng ta đã chuyển hướng sang các thị trường khác, giảm sự lệ thuộc và mở rộng thị trường xuất khẩu. Điều quan trọng là chất lượng gạo Việt Nam đã được khẳng định, nên nếu không bán được ở thị trường này thì vẫn có thể bán ở thị trường khác."

"Philippines hiện vẫn là thị trường nhập khẩu gạo lớn của Việt Nam. Theo đánh giá, nhu cầu của họ sẽ tiếp tục ổn định, việc tạm ngừng nhập khẩu chỉ mang tính ngắn hạn. Cuối năm, khi bước vào mùa lễ hội và Giáng sinh, khả năng Philippines quay lại nhập khẩu gạo Việt Nam là trong tầm tay. Do đó, doanh nghiệp cần chuẩn bị sẵn sàng", bà Tâm nói.