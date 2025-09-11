Campuchia nuôi tham vọng soán ngôi ‘ông trùm’ của Việt Nam ở mặt hàng tỷ đô: có diện tích trồng gần 700.000 ha, xuất khẩu hàng trăm tấn từ Á sang Âu

Chính phủ Campuchia đang đẩy mạnh chiến lược xây dựng thương hiệu quốc gia “Vua Điều”, với kế hoạch biến tỉnh Kampong Thom thành trung tâm công nghiệp chế biến điều lớn nhất cả nước. Mục tiêu của chính phủ là khai thác tối đa tiềm năng của loại nông sản chủ lực này, đồng thời đảm bảo nông dân có lợi nhuận cao hơn nhờ nâng cao giá trị gia tăng từ chế biến.

Đánh dấu bước tiến quan trọng, Ample Agro Product — một doanh nghiệp nông nghiệp do phụ nữ sáng lập — vừa xuất khẩu thành công lô hạt điều đầu tiên 14 tấn sang châu Âu, với sự hỗ trợ kỹ thuật và thị trường từ Liên minh châu Âu (EU), Vương quốc Anh và Đức.

Đại sứ EU tại Campuchia Igor Driesmans nhận định việc xuất khẩu sang Ý mở ra cơ hội kinh tế mới cho quốc gia này. Vương quốc Anh cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác thương mại. Đại sứ Anh Dominic Williams, trong chuyến thăm Ample Agro, đã tiếp nhận container hạt điều chuẩn bị xuất khẩu sang châu Âu.

10 quốc gia xuất khẩu hạt điều hàng đầu thế giới.

Theo Giám đốc điều hành Ample Agro, bà Sambath Kalyan, công ty đã xuất khẩu hơn 100 tấn hạt điều sang châu Âu trong năm nay, và dự kiến sẽ có thêm các lô hàng sang Malaysia, Singapore và Anh trong những tháng tới. Tuy nhiên, bà cũng thẳng thắn cho rằng ngành điều Campuchia vẫn còn hạn chế lớn về năng lực chế biến. Hiện chỉ khoảng 5% sản lượng hạt điều được xử lý trong nước, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 25% vào năm 2027 và 50% vào năm 2032 mà chính phủ đặt ra.

Campuchia hiện có khoảng 700.000 ha diện tích trồng điều, trong đó Kampong Thom dẫn đầu với gần 148.000 ha, tiếp theo là Kratie (103.000 ha) và Ratanakiri (97.000 ha). Tuy nhiên, chuỗi chế biến trong nước còn manh mún với khoảng 50 doanh nghiệp hoạt động, trong đó chỉ có sáu cơ sở quy mô vừa có thể xử lý từ 7.000 đến 14.000 tấn/năm; phần lớn còn lại là cơ sở hộ gia đình nhỏ, sản lượng không ổn định.

Năm 2024, quốc gia này đã xuất khẩu 793.453 tấn hạt điều thô sang Việt Nam, đạt kim ngạch 1,15 tỷ USD. Trong 8 tháng đầu năm nay, nước ta mua hơn 936 nghìn tấn từ Campuchia, trị giá hơn 1,4 tỷ USD.

Trong khi đó, Việt Nam đang là quốc gia số 1 thế giới về xuất khẩu nhân điều, duy trì vị thế này trong suốt 18 năm liên tiếp, chiếm hơn 80% tổng sản lượng nhân điều xuất khẩu toàn cầu. Ngành chế biến điều nhân xuất khẩu của Việt Nam rất phát triển nhờ vào công nghệ hiện đại, và sản phẩm hạt điều Việt Nam hiện diện trên hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong 8 tháng đầu năm, nước ta đã xuất khẩu gần 500 nghìn tấn hạt điều, tương đương 3,3 tỷ USD.