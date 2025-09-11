Hơn 30 startup Hàn Quốc mang công nghệ mới đến Việt Nam, tìm kiếm cơ hội hợp tác

Ngày 10/9, gần 200 khách mời gồm doanh nghiệp, tập đoàn, nhà đầu tư và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đã tham dự Triển lãm công nghệ Vietnam Immersion Week Roadshow 2025 diễn ra tại Hà Nội.

Sự kiện quy tụ 30 startup tiêu biểu đến từ Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ giáo dục (EdTech), tài chính (Fintech), y tế, game, truyền thông và đời sống. Đây được xem là một trong những đoàn startup Hàn Quốc có quy mô lớn đến Việt Nam trong thời gian gần đây, với mục tiêu tìm kiếm cơ hội hợp tác, khảo sát hành vi người dùng và mở rộng thị trường.

Trong khuôn khổ triển lãm, nhiều hoạt động giới thiệu giải pháp, pitching và kết nối trực tiếp 1-1 đã diễn ra. Theo ban tổ chức, gần 200 phiên kết nối đã được thực hiện, mở ra những thỏa thuận hợp tác tiềm năng. Một số startup cho biết kỳ vọng có thể triển khai sản phẩm tại thị trường Việt Nam trong vòng 3-6 tháng tới.

Bên cạnh hoạt động triển lãm, các chuyên gia trong và ngoài nước cũng chia sẻ về hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam, xu hướng công nghệ mới và những lưu ý khi tham gia thị trường. Đại diện các đơn vị như Intel, BambuUP, VSV Capital đã tham gia thảo luận.

Ông Kim Young Rock, Giám đốc Next Challenge – đơn vị đồng tổ chức – nhận định: “Hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam đang phát triển cực kỳ sôi động và tăng trưởng nhanh chóng. Với lực lượng nhân tài trẻ, tốc độ chuyển đổi số mạnh mẽ và sự hỗ trợ tích cực từ chính phủ, Việt Nam đang trở thành không chỉ là trung tâm đổi mới sáng tạo mà còn là cánh cửa bước ra thị trường Đông Nam Á và xa hơn nữa”.

Bà Nguyễn Hương Quỳnh - CEO BambuUP

Trong khi đó, bà Nguyễn Hương Quỳnh, CEO BambuUP, cho rằng Việt Nam đang ở “thời điểm vàng” cho đổi mới sáng tạo, song các startup quốc tế cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiên cứu thị trường và tận dụng nguồn lực địa phương để tránh rủi ro. Hiện Việt Nam có hơn 4.000 công ty khởi nghiệp với một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động, nổi bật trong khu vực Đông Nam Á.

Sự kiện do Bộ Doanh nghiệp nhỏ và vừa & Khởi nghiệp Hàn Quốc, Next Challenge Foundation cùng các đơn vị tại Việt Nam như Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), BambuUP và VTC Online phối hợp tổ chức.

Theo đánh giá của giới quan sát, Vietnam Immersion Week Roadshow 2025 không chỉ là dịp để startup Hàn Quốc tiếp cận thị trường Việt Nam, mà còn góp phần thúc đẩy hợp tác đổi mới sáng tạo giữa hai nước trong giai đoạn mới.