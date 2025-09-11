Đâu là nơi bán iPhone nhiều bậc nhất giúp thị trường Việt Nam thăng hạng?

Trước đó, nhiều động thái từ chính Apple đã báo trước bước ngoặt này. Năm 2022, thời điểm chuỗi bán lẻ TopZone vừa ra mắt, CEO Apple - Tim Cook từng công khai nhắc đến Việt Nam như một trong những thị trường có tốc độ tăng trưởng tốt nhất toàn cầu của hãng. Gần đây nhất, Phó Chủ tịch Apple Eddy Cue cũng tái khẳng định "Việt Nam là thị trường rất quan trọng".

Những phát biểu ấy phản ánh thực tế bức tranh tiêu thụ iPhone tại Việt Nam, vốn đã duy trì nhịp tăng trưởng ổn định nhiều năm. Và đằng sau bước tăng trưởng ấy, phải kể đến sự đóng góp của các nhà bán lẻ với vai trò quan trọng, biến tiềm năng thành doanh số thực tế.

Trong bức tranh này, không thể không nhắc tới những đóng góp của chuỗi bán lẻ hàng đầu TopZone. Chỉ sau 4 năm, TopZone và Thế Giới Di Động hiện đã chiếm hơn 50% thị phần sản phẩm Apple chính hãng tại Việt Nam. Với quy mô gần 100 cửa hàng trên toàn quốc, TopZone không chỉ đơn thuần là một nhà bán lẻ, mà còn là "cầu nối" giúp Apple tiếp cận hàng triệu người tiêu dùng Việt.

Với sự góp sức của TopZone, hiện nay, thị phần Apple đã vươn lên hạng 2 tại thị trường Việt Nam, một bước tiến đáng kể từ năm 2018 khi Apple chỉ chiếm 5%. Cùng với đó, lộ trình mở bán iPhone chính hãng liên tục được rút ngắn, tạo tiền đề cho bước tiến quan trọng của năm nay. Thị phần tăng trưởng ổn định, cộng thêm sức tiêu thụ mạnh trong mỗi mùa mở bán, đã biến Việt Nam thành một trong những điểm vụt sáng ở khu vực Đông Nam Á.

Không chỉ iPhone, TopZone còn là điểm đến hàng đầu cho toàn bộ hệ sinh thái Apple với nguồn hàng chính hãng về sớm, đầy đủ và dồi dào

Sự phát triển của thị trường bán lẻ thiết bị Apple, đặc biệt là iPhone được thể hiện rõ nét qua từng đợt mở bán iPhone trong những năm vừa qua. Trong lần mở bán iPhone 16 Series, riêng TopZone đã chiếm gần một nửa doanh số, với khoảng 60.000 máy được bán ra, thu về 2.000 tỷ đồng. Những kỷ lục này không chỉ khẳng định vai trò dẫn dắt của TopZone trong mảng bán lẻ thiết bị Apple chính hãng, mà còn cho thấy sức mua vượt trội của người tiêu dùng Việt, một trong những yếu tố quan trọng giúp thị trường được nâng hạng.

Thành công của TopZone không chỉ là của riêng hãng, mà còn góp phần củng cố niềm tin của Apple đối với thị trường Việt

Từ những thành tích ấy, việc Apple xếp Việt Nam vào nhóm thị trường ưu tiên toàn cầu có thể xem là kết quả tất yếu, phản ánh sức tiêu thụ ngày càng lớn và sự đồng hành hiệu quả của đối tác phân phối. Trong bức tranh chung đó, TopZone nổi bật như một nhân tố giúp biến tiềm năng thành doanh số cụ thể, đảm bảo hàng về sớm, đủ và trải nghiệm tiệm cận tiêu chuẩn cao cấp nhất của Apple cho hàng triệu khách hàng.

Chỉ trong vài năm, Việt Nam đã trở thành một thị trường iPhone đáng chú ý bậc nhất thế giới. Và đây nhiều khả năng chỉ là bước khởi đầu: khi người tiêu dùng trong nước tiếp tục được hưởng quyền lợi ngang bằng các thị trường lớn trên thế giới, những đối tác bán lẻ hàng đầu như TopZone sẽ là nhân tố tiếp tục đưa thị trường đi lên một giai đoạn mới.