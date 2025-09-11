Giá tiêu hôm nay 11/9: Tiêu xuất khẩu của Việt Nam bất ngờ tăng vọt

Ảnh minh họa

Khảo sát tại các vùng trồng tiêu trọng điểm, giá hạt tiêu sáng nay tại thị trường trong nước dao động ở mức 150.000 – 153.000 đồng/kg, giảm nhẹ tại Bình Phước và đi ngang ở các địa phương khác.

Cụ thể tại Bình Phước, giá tiêu giảm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua, xuống còn 150.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá tiêu tại các địa phương khác nhìn chung vẫn ổn định: Gia Lai ở mức 150.000 đồng/kg; Đắk Lắk và Đắk Nông cùng đạt 153.000 đồng/kg; Bà Rịa – Vũng Tàu và Đồng Nai phổ biến ở mức 152.000 đồng/kg.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu đen Brazil ASTA 570 giảm 100 USD/tấn, xuống còn 6.500 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu đen Lampung của Indonesia cũng giảm 8 USD/tấn, còn 7.079 USD/tấn.

Ngược lại, giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh, với loại 500 g/l đạt 6.600 USD/tấn, tăng 360 USD/tấn; loại 550 g/l đạt 6.800 USD/tấn, tăng tới 430 USD/tấn.

Duy nhất giá tiêu đen ASTA Malaysia vẫn giữ ổn định ở mức 9.700 USD/tấn.

Cùng thời điểm khảo sát, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia đạt 10.031 USD/tấn, giảm 11 USD/tấn.

Trong khi đó, tiêu trắng Việt Nam tăng 100 USD/tấn, lên mức 9.250 USD/tấn.

Riêng tiêu trắng Malaysia ASTA tiếp tục đi ngang ở mức 12.900 USD/tấn.

Nguồn cung trong nước đang dần cạn kiệt bởi vụ thu hoạch đã kết thúc từ tháng 5 và phần lớn nông dân đã bán ra. Lượng hàng tồn kho không còn nhiều, trong khi các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn phải tích cực thu mua để hoàn thành các đơn hàng đã ký. Khu vực Tây Nguyên được dự báo sẽ dẫn đầu đợt tăng giá nhờ nhu cầu thu mua mạnh từ các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu.

Hiệp hội Hạt tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) dẫn thống kê của Comexstat cho biết, xuất khẩu hạt tiêu của Brazil trong tháng 8/2025 đạt 4.722 tấn, kim ngạch đạt 26,5 triệu USD, tăng 28,1% về lượng và 38,7% về giá trị so với tháng trước. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu hạt tiêu của Brazil đạt 57.956 tấn, kim ngạch đạt 359,4 triệu USD, so với cùng kỳ năm 2024 lượng xuất khẩu tăng 26,8%, kim ngạch tăng 95,1% và so với cùng kỳ năm 2023 lượng xuất khẩu tăng 13,6%, kim ngạch tăng 132,6%.