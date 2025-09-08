Ảnh minh họa

Việt Nam hiện là quốc gia dẫn đầu thế giới về kim ngạch xuất khẩu quế cùng với diện tích trồng khoảng 180.000 ha. Để giữ vững ngôi vương này, bên cạnh nguồn cung trong nước, nước ta vẫn chi tiền nhập khẩu loại cây này từ các quốc gia khác như Indonesia, Trung Quốc,…

Theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam VPSA, trong tháng 8 Việt Nam đã nhập khẩu 330 tấn quế, kim ngạch nhập khẩu đạt 0,8 triệu USD, giảm 33,2% so với tháng trước. Trong tháng 8, Việt Nam nhập khẩu quế chủ yếu từ Indonesia đạt 318 tấn, chiếm 96,4% thị phần.

Lũy kế trong 8 tháng năm 2025, Việt Nam đã nhập khẩu 3.102 tấn quế, kim ngạch đạt 7,4 triệu USD, so với cùng kỳ năm 2024 lượng nhập khẩu giảm 4,0%, kim ngạch giảm 5,1%. Indonesia và Trung Quốc là 2 quốc gia cung cấp quế lớn nhất cho Việt Nam đạt 2.221 tấn và 346 tấn.

Về tình hình xuất khẩu, tính đến hết tháng 8/2025, Việt Nam đã xuất khẩu được 83.045 tấn quế, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 210,4 triệu USD, so với cùng kỳ năm 2024 lượng xuất khẩu tăng 18,9%, kim ngạch tăng 32,0%. Các thị trường xuất khẩu hàng đầu bao gồm: Ấn Độ: 33.058 tấn, Mỹ 8.751 tấn.

Việt Nam hiện là nước xuất khẩu quế đứng đầu thế giới. Mặc dù đứng thứ 3 về sản lượng, sau Indonesia và Trung Quốc, Việt Nam lại là nước dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu quế. Năm 2022, kim ngạch xuất khẩu quế của Việt Nam đạt gần 300 triệu USD, chiếm 18,2% sản lượng và 34,4% thị phần xuất khẩu quế toàn cầu. Đến năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu quế của Việt Nam đạt 274,5 triệu USD với lượng xuất khẩu lên tới 99.874 tấn, đánh dấu mức tăng 11,7% về lượng và 5,2% về kim ngạch so với năm 2023.

Diện tích trồng quế cũng đã tăng trưởng đáng kể, từ 13.863 ha vào năm 2000 lên đến 186.000 ha vào năm 2023. Các tỉnh Yên Bái và Lào Cai đang là những thủ phủ quế lớn nhất, chiếm lần lượt 47,8% và 33,3% tổng diện tích.

Theo đánh giá, thị trường xuất khẩu quế của Việt Nam hiện nay khá đa dạng, từ Ấn Độ, Trung Quốc, Bangladesh đến Mỹ, EU và Trung Đông. Trong đó, Ấn Độ vẫn là thị trường xuất khẩu quế lớn nhất của Việt Nam, chiếm 35,9% tổng lượng xuất khẩu trong năm 2024. Trong khi đó, Hoa Kỳ là thị trường lớn thứ hai, chứng kiến mức tăng 9% về lượng xuất khẩu, và Bangladesh xếp thứ ba với mức tăng trưởng mạnh mẽ 42,5% trong năm 2024.

Về phía doanh nghiệp, Prosi Thăng Long đã nổi lên là đơn vị dẫn đầu, chiếm 14,9% thị phần xuất khẩu trong năm 2024 với 14.891 tấn. Các tên tuổi khác như Gia vị Sơn Hà, Tuấn Minh, Senspices Việt Nam và Olam Việt Nam cũng đóng vai trò quan trọng trong bức tranh xuất khẩu quế của Việt Nam.

Các thị trường nhập khẩu ngày càng đặt ra những yêu cầu khắt khe hơn về truy xuất nguồn gốc, chứng nhận hữu cơ, tiêu chuẩn kỹ thuật và vệ sinh an toàn thực phẩm. Điều này buộc các doanh nghiệp phải đầu tư mạnh mẽ hơn vào vùng nguyên liệu, công nghệ chế biến và kiểm định chất lượng.

Trước những thách thức này, nhiều doanh nghiệp trong nước đã bắt đầu chuyển dịch theo hướng phát triển bền vững: tích cực liên kết với nông dân để xây dựng các vùng nguyên liệu hữu cơ, đồng thời áp dụng các quy trình sản xuất theo chuẩn quốc tế như HACCP, GMP, hoặc đạt chứng nhận hữu cơ USDA và EU Organic. Đây được xem là con đường tất yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị xuất khẩu trong trung và dài hạn.