Ảnh minh họa

Theo Hindu Times, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu ngừng nhập khẩu dầu từ Nga, cho rằng nguồn thu này đang giúp Moscow tài trợ cho các động thái quân sự tại Ukraine. Phát biểu được ông đưa ra trong cuộc gọi trực tuyến với các lãnh đạo châu Âu vào ngày 4/9, sau hội nghị thượng đỉnh Paris do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì với sự tham dự trực tiếp của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và trực tuyến của Thủ tướng Anh Keir Starmer.

Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Washington tăng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Ấn Độ thêm 25%, nhằm trừng phạt New Delhi vì tiếp tục mua dầu thô Nga. Như vậy, tổng mức thuế Mỹ áp lên hàng hóa Ấn Độ đã tăng lên 50%.

Trong cuộc họp, ông Trump cũng nhấn mạnh châu Âu đã chi trả khoảng 1,1 tỷ euro cho Nga thông qua nhập khẩu nhiên liệu chỉ trong vòng một năm. Hiện phần lớn các quốc gia châu Âu đã chấm dứt nhập khẩu dầu thô Nga từ năm 2022 và nhiên liệu Nga từ năm 2023. Tuy nhiên, Hungary và Slovakia vẫn duy trì nguồn cung thông qua đường ống Druzhba, trong khi một số nước tiếp tục nhập khẩu nhiên liệu tinh chế từ dầu Nga qua các quốc gia thứ ba như Ấn Độ. Hungary và Slovakia hiện nhập khẩu khoảng 200.000 – 250.000 thùng dầu mỗi ngày từ Nga, tương đương 3% nhu cầu dầu của toàn EU và phản đối kế hoạch loại bỏ dần, cho rằng điều này sẽ khiến giá năng lượng tăng cao.

Dầu mỏ là mặt hàng xuất khẩu sinh lời nhất của Nga, đóng góp quan trọng vào ngân sách phục vụ cho quân sự. Ủy ban châu Âu trước đó đã đề xuất kế hoạch loại bỏ hoàn toàn dầu khí của Nga khỏi thị trường EU vào ngày 1/1/2028, nhằm chấm dứt sự phụ thuộc kéo dài nhiều thập kỷ và hiện đang xây dựng các đề xuất pháp lý. Liên minh châu Âu (EU) vẫn kiên định với mục tiêu loại bỏ hoàn toàn dầu mỏ của Nga khỏi thị trường vào năm 2028, bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đang kêu gọi các lãnh đạo châu Âu ngừng mua dầu Nga sớm hơn.

Ông Trump dự kiến sẽ sớm có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, phía Điện Kremlin xác nhận cuộc gọi này có thể được sắp xếp nhanh chóng. Trong khi đó, ông Macron nhấn mạnh các đồng minh phương Tây đã đồng thuận về việc siết chặt lệnh trừng phạt đối với dầu khí của Nga cũng như các hoạt động liên quan đến Trung Quốc.

Theo Reuters, nhập khẩu khí đốt Nga của châu Âu vẫn ở mức đáng kể, chiếm khoảng 13% trong năm 2024, giảm mạnh so với mức 45% trước thời điểm xung đột Ukraine bùng phát năm 2022.