Ảnh minh họa

Theo Reuters, Na Uy – nhà cung cấp khí đốt lớn nhất châu Âu hiện đã bắt đầu chu kỳ bảo trì thường niên đối với các mỏ khai thác, nhà máy xử lý và hệ thống đường ống dẫn. Hoạt động này dự kiến sẽ kéo dài đến giữa tháng 9, làm giảm đáng kể lưu lượng khí đốt xuất sang thị trường châu Âu.

Theo kế hoạch, một số hạng mục bảo trì đã khởi động trong tuần này, bao gồm nhà máy chế biến tại Nyhamna. Trong cuối tuần, các công trình lớn khác sẽ lần lượt triển khai, trong đó có mỏ Troll – mỏ khí đốt lớn nhất châu Âu tại Biển Bắc và nhà máy Kollsnes. Phần lớn các hạng mục dự kiến sẽ hoàn tất trước ngày 18/9.

Ước tính của Reuters cho thấy, tổng cộng các đợt bảo trì này sẽ làm giảm tới 1/3 nguồn cung khí đốt của Na Uy trong nửa đầu tháng 9. Dù vậy, diễn biến này đã được thị trường dự liệu và phản ánh vào giá khí đốt tự nhiên chuẩn TTF của Hà Lan – thước đo chính cho giao dịch khí đốt tại châu Âu. Các nhà phân tích cho rằng giá sẽ không biến động mạnh trừ khi công tác bảo trì kéo dài vượt khung thời gian dự kiến.

Trong những tuần gần đây, hợp đồng TTF đã ghi nhận xu hướng giảm. Nguyên nhân một phần do châu Âu đã tranh thủ tích trữ khí đốt chuẩn bị cho mùa đông. Diễn biến thuận lợi khác là nhu cầu LNG giao ngay ở châu Á ở mức thấp, giúp các nhà nhập khẩu châu Âu tránh phải cạnh tranh gay gắt hay trả mức phí bảo hiểm cao cho các lô hàng.

Đặc biệt, nhu cầu LNG yếu từ Trung Quốc – với khả năng ghi nhận tháng thứ 10 liên tiếp giảm nhập khẩu so với cùng kỳ năm trước trong tháng 8 tiếp tục mang lại lợi thế cho châu Âu. Hiện tại, kho dự trữ khí đốt của EU đã đạt gần 77% dung lượng, thấp hơn mức trung bình 5 năm (84%), song nguồn cung LNG dồi dào vẫn tạo áp lực giảm giá.

Theo ING, giá khí đốt TTF đã giảm thêm 3% trong phiên giao dịch ngày 29/8, bất chấp lưu lượng khí từ Na Uy sang châu Âu đang ở mức thấp nhất kể từ giữa tháng 7 do hoạt động bảo trì.

Theo Cơ sở hạ tầng Khí đốt châu Âu (GIE), tính đến ngày 25/8, mức dự trữ khí đốt của khu vực chỉ đạt 76% công suất, tương đương khoảng 85 tỷ m³ – thấp hơn mức 92% của cùng kỳ năm ngoái và dưới mức trung bình 10 năm (80,5%). Tuy nhiên nhờ các nguồn cung mới như Canada, châu Âu nhiều khả năng vẫn đạt mức dự trữ 90% trước mùa sưởi ấm vào tháng 10, giảm bớt lo ngại về an ninh năng lượng.