Xuất khẩu sang Trung Quốc lao dốc 90%, Mỹ tăng mạnh đưa một mặt hàng vào Việt Nam: Nước ta tiêu thụ đứng thứ 3 thế giới

05-09-2025 - 06:32 AM | Thị trường

Lượng nhập khẩu mặt hàng này từ Mỹ vào Việt Nam đang tăng gấp 3 lần.

Xuất khẩu sang Trung Quốc lao dốc 90%, Mỹ tăng mạnh đưa một mặt hàng vào Việt Nam: Nước ta tiêu thụ đứng thứ 3 thế giới- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo số liệu từ Nikkei Asia, xuất khẩu bông của Mỹ sang Trung Quốc đã giảm mạnh trong nửa đầu năm 2025, trong khi tăng mạnh tại các thị trường châu Á khác, đặc biệt là Việt Nam. Diễn biến này phản ánh sự dịch chuyển chuỗi cung ứng may mặc toàn cầu dưới tác động của thuế quan và căng thẳng thương mại Mỹ - Trung.

Theo dữ liệu từ LSEG, lượng bông Mỹ xuất khẩu sang Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm giảm khoảng 90% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, xuất khẩu sang các thị trường như Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và nhất là Việt Nam lại tăng đáng kể, trong đó Việt Nam ghi nhận mức tăng gần gấp ba lần.

Xuất khẩu sang Trung Quốc lao dốc 90%, Mỹ tăng mạnh đưa một mặt hàng vào Việt Nam: Nước ta tiêu thụ đứng thứ 3 thế giới- Ảnh 2.

Nguyên nhân chính đến từ các biện pháp thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc. Tháng 4, chính quyền Tổng thống Donald Trump áp mức thuế bổ sung lên tới 145%, sau đó giảm xuống 30% khi hai bên đạt thỏa thuận tạm thời vào tháng 5. Tuy nhiên, bất ổn về thuế quan khiến các doanh nghiệp đẩy mạnh dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Nam Á và Đông Nam Á, nơi có chi phí nhân công thấp hơn và mức thuế ưu đãi hơn.

Trung Quốc hiện chủ động giảm phụ thuộc vào nguồn cung Mỹ bằng cách tăng nhập khẩu bông từ Brazil – quốc gia đã trở thành nhà cung cấp lớn nhất cho Trung Quốc từ năm 2024.

Sự thay đổi này cũng ảnh hưởng tới thị trường nội địa Mỹ. Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết xuất khẩu bông trong năm tài chính kết thúc tháng 7 đạt 11,9 triệu kiện, tăng 1% so với năm trước. Mức sụt giảm tại Trung Quốc được bù đắp bằng nhu cầu tăng từ các thị trường khác. Dự báo xuất khẩu năm tài chính tới đạt khoảng 12 triệu kiện.

Dù vậy, giá bông vẫn trong xu hướng trì trệ. Hợp đồng bông kỳ hạn chuẩn tại New York đang giao dịch quanh mức 66 cent/pound, giảm nhẹ so với 69 cent hồi đầu năm. Giới phân tích cho rằng triển vọng phục hồi còn phụ thuộc lớn vào diễn biến thuế quan và nhu cầu tiêu thụ hàng may mặc toàn cầu. Trong khu vực, Ấn Độ vừa tạm thời gỡ bỏ thuế nhập khẩu bông từ tháng 8 nhằm hỗ trợ ngành dệt may, động thái có thể mở thêm cơ hội cho bông Mỹ thâm nhập thị trường.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, Việt Nam là quốc gia nhập khẩu bông lớn thứ 3 thế giới với sản lượng tiêu thụ 1,5 triệu tấn/năm. Nước ta cũng là quốc gia xuất khẩu xơ sợi đứng thứ 6 thế giới và là nhà xuất khẩu hàng dệt may thứ 3 thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Bangladesh. Dự báo năm 2025, nhu cầu nhập khẩu bông của Việt Nam được kỳ vọng tăng mạnh, ước tính tăng thêm 300.000 kiện lên 8,0 triệu kiện.

Như Quỳnh

