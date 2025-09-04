Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Một ‘mỏ vàng’ của Việt Nam đang được các quốc gia châu Phi đua nhau săn lùng: Xuất khẩu đứng thứ 2 thế giới, nước ta liên tục đe dọa ngôi vương của Thái Lan

04-09-2025 - 12:12 PM | Thị trường

Từ đầu năm đến nay nước ta đã thu về hơn 2,8 tỷ USD từ mặt hàng này.

Một ‘mỏ vàng’ của Việt Nam đang được các quốc gia châu Phi đua nhau săn lùng: Xuất khẩu đứng thứ 2 thế giới, nước ta liên tục đe dọa ngôi vương của Thái Lan- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Cục Hải quan, khối lượng xuất khẩu gạo tháng 7.2025 của nước ta ước đạt 750 nghìn tấn với giá trị đạt 366,1 triệu USD. Như vậy tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu gạo 7 tháng đầu năm 2025 đạt 5,5 triệu tấn và 2,81 tỷ USD, tăng 3,1% về khối lượng nhưng giảm 15,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.

Giá gạo xuất khẩu bình quân 7 tháng đầu năm 2025 ước đạt 514 USD/tấn, giảm 18,4% so với 7T/2024.

Xét theo trị giá, Phillipines đang là thị trường xuất khẩu lớn nhất của gạo Việt với hơn 2,4 triệu tấn, trị giá hơn 1,1 tỷ USD, tăng 6% về lượng nhưng giảm 16% về trị giá so với 7T/2024. Giá xuất khẩu giảm mạnh 20%, đạt bình quân 491 USD/tấn.

Một ‘mỏ vàng’ của Việt Nam đang được các quốc gia châu Phi đua nhau săn lùng: Xuất khẩu đứng thứ 2 thế giới, nước ta liên tục đe dọa ngôi vương của Thái Lan- Ảnh 2.

Đứng thứ 2 là Gana với hơn 586 nghìn tấn, trị giá hơn 330 triệu USD, tăng 78% về lượng và tăng 44% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Giá xuất khẩu bình quân đạt 562 USD/tấn, giảm 19%.

Đáng chú ý trong số các thị trường chủ đạo, Bờ Biển Ngà đang chứng kiến mức tăng trưởng mạnh 3 chữ số. Cụ thể nước ta xuất khẩu sang quốc gia châu Phi hơn 648 nghìn tấn gạo, trị giá hơn 302 triệu USD, tăng mạnh 148% về lượng và tăng 89% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Giá giảm 24%, tương ứng 613 USD/tấn.

Theo Đài Thai PBS ngày 3-8, Hiệp hội Xuất khẩu gạo Thái Lan cho biết Việt Nam đã vượt qua Thái Lan để thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới trong 6 tháng đầu năm 2025. Thống kê từ hiệp hội này cho thấy từ tháng 1 đến tháng 6-2025, Ấn Độ xuất khẩu 11,68 triệu tấn gạo, tăng 36,5% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Tiếp sau là Việt Nam với 4,72 triệu tấn, tăng 3,5%. Thái Lan đứng thứ ba với khối lượng xuất khẩu là 3,73 triệu tấn, giảm 27,3%. Điều này cho thấy gạo Việt Nam đã tạo được sự khác biệt và trong 7 tháng đầu năm vẫn giữ được sức tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.

Từ cuối năm 2024, Ấn Độ đã dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo, khiến nguồn cung gạo toàn cầu tăng vọt. Với sản lượng lớn và giá bán cạnh tranh, gạo Ấn Độ đang gây áp lực mạnh lên các quốc gia xuất khẩu khác, trong đó có Việt Nam. Cùng với đó, một số thị trường truyền thống như Philippines, Indonesia đã giảm nhập khẩu do tích lũy đủ dự trữ từ năm 2024, chờ thời điểm giá giảm mới tái nhập. 

Dù giá xuất khẩu bình quân đang giảm, song thực tế là phân khúc gạo cao cấp của Việt Nam vẫn giữ được mức giá cao và tăng trưởng ổn định. Ví dụ, gạo ST25 – từng đạt giải "gạo ngon nhất thế giới" – hiện có thể bán với giá lên tới 1.200 USD/tấn tại thị trường châu Âu.

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) dự báo xuất khẩu gạo Việt năm 2025 đạt khoảng 7,9 triệu tấn, trong khi Thái Lan chỉ đạt 7 triệu tấn – mức thấp kỷ lục trong nhiều năm. Trong bối cảnh thị trường biến động, hướng đi bền vững cho ngành lúa gạo Việt là đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, kiểm soát dư lượng hóa chất, sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế và đa dạng hóa chủng loại gạo. Đây là chiến lược dài hạn không chỉ giữ được thị phần, mà còn giúp gạo Việt tăng giá trị và tạo chỗ đứng vững chắc trên thị trường toàn cầu.

Như Quỳnh

