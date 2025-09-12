Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, nhập khẩu lúa mì về Việt Nam trong tháng 8 đạt hơn 555 nghìn tấn, trị giá hơn 148 triệu USD, tăng 154,4% về lượng và tăng 145,7% về trị giá so với tháng 7.

Lũy kế trong 8 tháng đầu năm, nước ta đã nhập khẩu hơn 3,8 triệu tấn lúa mì với kim ngạch chính thức vượt 1 tỷ USD, tăng 3,5% về lượng và trị giá không đổi so với 8T/2024.

Xét về thị trường, Úc đang là nhà cung cấp lúa mì lớn nhất của Việt Nam với hơn 1 triệu tấn, trị giá hơn 287 triệu USD, tăng 35% về lượng và tăng 19% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Giá nhập khẩu bình quân giảm 12%, đạt 272 USD/tấn.

Đứng thứ 2 là Brazil với hơn 989 nghìn tấn, trị giá hơn 254 triệu USD, giảm 16% về lượng và giảm 13% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Giá nhập khẩu đạt bình quân 257 USD/tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2024.

Mỹ là nhà cung cấp lúa mì lớn thứ 3 của Việt Nam với hơn 469 nghìn tấn, trị giá hơn 127 triệu USD, tăng mạnh 81% về lượng và tăng 51% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Giá nhập khẩu bình quân giảm 17%, tương ứng 272 USD/tấn.

Bên cạnh 3 nhà cung cấp nêu trên, Ukraine cũng là một trong những nhà cung cấp lúa mì của Việt Nam. Cụ thể nước ta nhập khẩu từ Ukraine hơn 365 nghìn tấn lúa mì, trị giá hơn 91 triệu USD, tuy nhiên giảm 51% về lượng lẫn kim ngạch so với cùng kỳ năm trước. Giá nhập khẩu tương đương với 8T/2024, đạt bình quân 257 USD/tấn.

Lúa mì là một trong những nguồn lương thực thiết yếu, được tiêu thụ nhiều nhất trên thế giới. Tại Việt Nam, lúa mì là loại hạt chủ yếu được sử dụng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi hỗn hợp. Sản phẩm này không chỉ phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng ở trong nước mà còn để phục vụ xuất khẩu ngày càng tăng. Do Việt Nam gần như không trồng được lúa mì nên nguồn cung bị phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu. Nước ta hiện đang là một trong 10 nước nhập khẩu lúa mì lớn nhất thế giới.

Sau khi Mỹ lên kế hoạch áp thuế đối ứng với các quốc gia trên thế giới, Nghị định số 101/2021/NĐ-CP đã giảm mức thuế suất thuế nhập khẩu MFN của lúa mì từ 3% xuống 0% để hỗ trợ cho ngành chăn nuôi trong nước trước sức ép của việc tăng giá nguyên liệu.

Ngành chăn nuôi trong nước đang được kỳ vọng sẽ phục hồi mạnh mẽ nhờ nguồn nguyên liệu ổn định và giá hợp lý. Theo báo cáo của VNDirect, năm 2025 sẽ chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể trong tiêu thụ các mặt hàng như thức ăn chăn nuôi, nhựa đường, ống nhựa xây dựng,… Từ đó, kéo theo nhu cầu lúa mì và ngũ cốc tăng tương ứng.

Do vậy, việc tiếp tục duy trì chính sách thuế nhập khẩu ưu đãi kết hợp với chiến lược mở rộng thị trường cung ứng không chỉ giúp ngành chăn nuôi phát triển bền vững mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho nông sản Việt trên thị trường quốc tế.

Theo dự báo của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), sản lượng lúa mì toàn cầu trong năm 2025 có thể đạt mức 796 triệu tấn, tăng nhẹ khoảng 1% so với năm trước. Đặc biệt, Mỹ - một trong những nhà cung cấp chủ lực - được kỳ vọng đạt sản lượng 50,56 triệu tấn trong vụ mùa mới, tăng 2,5% so với hiện tại.