Xe tay ga Honda to, khỏe vừa ra mắt, cốp rộng gấp gần 3 lần của Vision: Hơn thua gì xe Yamaha, Zontes?

Mẫu xe tay ga Honda được chờ mong

Cách đây ít lâu, Honda Việt Nam đã chính thức giới thiệu loạt xe máy mới ra thị trường, trong đó có mẫu ADV350. Đây là mẫu xe tay ga phân khối lớn chuyên đường trường, đã được đồn đoán suốt nhiều 3, 4 năm nay rằng sẽ được đưa về nước.

Honda ADV350 bán tại Việt Nam thực chất được nhập khẩu chính hãng nguyên chiếc từ Thái Lan, thuộc thế hệ mới nhất, sử dụng màn hình TFT màu tương tự loạt xe phân khối lớn đời mới mà hãng vừa ra mắt.

Mẫu xe này sử dụng động cơ xilanh đơn có dung tích 329,6 cc. Khối động cơ này cho công suất tối đa lên tới 28,83 mã lực / 31,5 Nm, cao hơn nhiều so với các mẫu xe phổ thông như Honda Winner R - 15,42 mã lực, Honda SH160i - 16,63 mã lực.

Honda ADV350 vừa ra mắt tại một sự kiện tổ chức tại Đà Lạt. Ảnh: Honda Dreamwing Phát Tiến

Với định vị là xe tay ga đường trường có thể vượt địa hình nhẹ, Honda mang tới một mẫu xe có thiết kế khỏe khoắn, góc cạnh. Ngay tại phần đầu xe, có thể thấy Honda tạo cho xe phần đầu lớn, đi kèm kính chắn gió. Thiết kế này giúp điều hướng gió ra khỏi người lái, giảm mệt mỏi khi đi đường dài.

Cùng với đó, yên xe, bàn để chân và ghi đông cũng tạo cho người lái tư thế ngồi thẳng, cũng để phù hợp với mục đích đi đường dài.

Ảnh: Honda Dreamwing Phát Tiến

Về mặt kích thước, Honda ADV350 khá to lớn so với các mẫu xe tay ga phổ thông. Theo thông số được công bố, Honda ADV350 có kích thước Dài x Rộng x Cao lần lượt là 2.200 x 895 x 1.430 mm (khi kính chắn gió ở vị trí cao nhất), lớn hơn đáng kể ngay cả khi so sánh với mẫu Honda SH160i - có thông số lần lượt là 2.090 x 739 x 1.129 mm.

Thiết kế lớn cho phép người ngồi trên xe có đủ không gian thoải mái, đồng thời cũng giúp xe ổn định hơn khi di chuyển tốc độ cao. Dung tích cốp xe cũng đặc biệt lớn, lên tới 48 lít - lớn gấp 2,7 lần so với cốp của Vision (18 lít) hay 1,3 lần so với cốp của Lead (37 lít). Đặc biệt hơn, cốp của Honda ADV350 còn có đèn chiếu sáng.

Honda ADV350 có đáng mua?

Một trong những điều khiến Honda ADV350 được chờ mong suốt nhiều năm được cho là nằm ở thiết kế ưa nhìn và có phần quen thuộc - nhất là ở thiết kế đầu xe. Ngoài ra, lý do thương hiệu được tin dùng cũng là điều cần đáng nhắc tới.

Trong khi các đơn vị nhập khẩu tư nhân từng rao bán Honda ADV350 với giá hơn 300 triệu đồng, xe chính hãng có giá tham khảo 165,9 triệu đồng .

Xét trong phân khúc xe tay ga phân khối lớn chuyên đường trường tại Việt Nam, mức giá này của Honda ADV350 cao hơn so với một số đối thủ, tiêu biểu như Yamaha Xmax 300 (140 triệu đồng) hay Zontes 368G (138 triệu đồng).

Yamaha Xmax 300.

Xét về mặt công nghệ, Honda ADV350 tương đương với Yamaha Xmax 300. Các công nghệ an toàn mà cả hai cùng được trang bị có thể nhắc tới như phanh ABS ở cả bánh trước và sau, công nghệ kiểm soát lực kéo.

Cùng với đó, cả hai xe cũng có các tính năng, trang bị tiện nghi như tính năng kết nối với điện thoại, hiển thị điều hướng trên màn hình chính, khóa thông minh, cốp đủ chứa 2 mũ bảo hiểm cả đầu (full face), hộc để đồ phía trước tích hợp cổng sạc điện thoại, kính gió điều chỉnh, yên xe bản lớn thiết kế với hai tầng.

Zontes 368G. Ảnh: Rolling Moto

Trong khi đó, Zontes 368G đến từ Trung Quốc không những có đủ tất cả những tính năng kể trên, mẫu xe này còn có thêm công nghệ khóa phanh khi dừng giữa dốc, giám sát áp suất lốp.

Các trang bị tiện nghi của mẫu xe này cũng vượt trội khi có nhiều trang bị đáng giá khác được lắp đặt sẵn từ nhà máy, như bộ khung bảo vệ bằng kim loại, đèn trợ sáng được trang bị, camera hành trình kép, phuộc điều chỉnh, bánh nan hoa không săm, tay nắm sưởi điện, nắp bình xăng mở điện.

Tuy nhiên, Zontes 368G lại có một điểm khiến người tiêu dùng cân nhắc là yếu tố thương hiệu, cần thời gian để xây dựng lòng tin nơi người tiêu dùng.