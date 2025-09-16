Đặt hai biểu tượng thiết kế của Samsung và Apple lên bàn cân: Hai hướng đi khác biệt, cùng khát vọng tiên phong

iPhone Air: Siêu mỏng nhẹ, hướng tới sự tinh giản tối đa

Với độ dày chỉ 5.6mm và trọng lượng 165g, iPhone Air không chỉ là một thiết kế đẹp mà còn đánh dấu bước tiến kỹ thuật trong việc rút gọn smartphone mà vẫn giữ lại hiệu năng mạnh. Đây là lựa chọn lý tưởng cho người dùng ưa sự gọn gàng, thường xuyên thao tác bằng một tay hoặc bỏ túi khi di chuyển.

Khung titan cùng phần lưng plateau không chỉ tạo điểm nhấn thẩm mỹ mà còn giúp tối ưu không gian linh kiện bên trong. Kết hợp với màn hình OLED 6.5 inch, độ sáng cao và tần số quét 120Hz, iPhone Air mang lại trải nghiệm thị giác rõ nét và mượt mà khi vuốt chạm, đặc biệt dễ chịu trong các thao tác kéo dài.

Với những ai chủ yếu dùng điện thoại để chụp ảnh, đọc nội dung, nhắn tin hoặc xem video, thiết bị này mang lại sự nhẹ nhàng và linh hoạt mà ít mẫu smartphone cao cấp nào khác có được.

Galaxy Z Fold7: Đa năng, mở rộng không gian làm việc và sáng tạo

Trong khi Apple chọn tinh giản, Samsung lại mở rộng mọi giới hạn thông qua thiết kế gập. Galaxy Z Fold7 khi gập lại là một chiếc điện thoại nhỏ gọn, còn khi mở ra thì trở thành màn hình 8 inch đủ lớn cho công việc và giải trí.

Điều này đặc biệt phù hợp với những người cần làm việc di động, chỉnh sửa tài liệu, biên tập ảnh hoặc chạy nhiều ứng dụng cùng lúc. Giao diện tối ưu đa nhiệm cho phép chia đôi màn hình, kéo thả nội dung, chuyển giữa các cửa sổ nhanh chóng, giống như đang dùng một chiếc tablet thu nhỏ có thể bỏ túi.

Khung hợp kim, bản lề Armor Flex thế hệ mới và kính Gorilla Glass Ceramic 2 giúp thiết bị vững chãi hơn. Cảm giác cầm nắm khi gập vào tuy nặng hơn iPhone Air nhưng lại mang đến độ ổn định, chắc tay cần thiết cho người dùng thích thao tác hai tay hoặc sử dụng máy trong thời gian dài.

Hai trải nghiệm, hai định nghĩa về "tiên phong"

iPhone Air hướng đến sự đơn giản, nhẹ nhàng và hiệu quả cho những nhu cầu cơ bản hằng ngày. Galaxy Z Fold7 lại tập trung vào việc mở rộng khả năng sử dụng, biến smartphone thành một công cụ làm việc và sáng tạo thực thụ.

Người dùng của iPhone Air thường đánh giá cao cảm giác cầm thoải mái, sử dụng nhanh gọn trong mọi tình huống. Trong khi đó, Fold7 mang lại sự chủ động và linh hoạt cho những ai cần một thiết bị "làm được nhiều việc hơn" trong một màn hình rộng hơn.

Camera của iPhone Air đủ tốt cho chụp ảnh cá nhân, nhưng Galaxy Z Fold7 với camera 200MP và bộ xử lý ảnh tích hợp AI sẽ phù hợp hơn với những ai cần chụp chuyên nghiệp, chỉnh sửa nhanh hoặc tạo nội dung ngay trên điện thoại.

Cùng hướng đến tương lai, bằng hai con đường khác nhau

Cả hai thiết bị đều đại diện cho tinh thần đổi mới của ngành di động. Apple đưa ra một hình mẫu smartphone siêu mỏng và sang trọng, còn Samsung khẳng định smartphone vẫn còn nhiều khả năng mở rộng về hình thức và chức năng.

Không có lựa chọn nào là tuyệt đối. Sự tiên phong được định nghĩa khác nhau tùy theo góc nhìn và nhu cầu sử dụng: Với iPhone Air, đó là sự tinh giản hoàn hảo, còn với Galaxy Z Fold7 , đó là sự đa năng thực tiễn.

Bình chọn cho sản phẩm bạn tin là đột phá

Tại Better Choice Awards 2025, cả hai sản phẩm đều là đề cử sáng giá trong hạng mục Tiên phong bứt phá công nghệ trên thiết bị di động . Mỗi sản phẩm mang đến một cách nhìn khác nhau về tương lai của smartphone. Hãy tham gia bình chọn và để tiếng nói của bạn góp phần quyết định sản phẩm nào xứng đáng trở thành biểu tượng công nghệ của năm tại Betterchoice.vn nhé.

Better Choice Awards là giải thưởng thường niên uy tín tầm cỡ quốc gia do Công ty cổ phần VCCorp phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đồng tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tài chính. Với chủ đề trong năm nay "Vươn mình bứt phá" cùng tinh thần xuyên suốt "Tự hào Việt Nam" , giải thưởng khẳng định tinh thần vượt qua mọi giới hạn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phá bỏ rào cản cũ. Better Choice Awards tôn vinh những doanh nghiệp, sản phẩm tiên phong sáng tạo, tạo khác biệt và phục vụ đúng nhu cầu của người tiêu dùng hiện đại - hướng tới phát triển bền vững và giá trị thiết thực. Giải thưởng đã khởi động vào 7/8/2025, sẽ tổ chức Gala trao giải vào ngày 3/10/2025. Hiện tại Better Choice Awards đã bước vào giai đoạn bình chọn và thẩm định, dự kiến kéo dài tới hết ngày 21/9/2025. Mọi thắc mắc trong quá trình tham gia đồng hành cùng giải thưởng, vui lòng liên hệ SĐT: 093.981.7900 và email hanhvithi@admicro.vn (Ms .Vi Hạnh).



