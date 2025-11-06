Volkswagen Experience Day – Di sản thể thao Đức thu hút 5.000 khách, ghi nhận 80 đơn hàng Golf

Ngày 31/10, Công viên Bờ sông Sài Gòn trở thành tâm điểm của giới mê xe khi Volkswagen Việt Nam tổ chức Ngày hội Volkswagen Experience Day – sự kiện trải nghiệm thương hiệu toàn diện đầu tiên của hãng tại Việt Nam.

Đây không chỉ là một lễ ra mắt sản phẩm, mà còn là màn trình diễn đậm chất Đức, nơi khách tham dự được "sống" trong tinh thần thể thao, chuẩn mực và chính xác – những giá trị làm nên thương hiệu Volkswagen suốt gần một thế kỷ.

Trải nghiệm đậm chất Volkswagen

Lần đầu tiên tại Việt Nam, một màn drift xe được trình diễn ngay trên sân khấu ra mắt, sử dụng 2 mẫu xe Golf GTI và Golf R Performance 4Motion. Dưới ánh đèn và tiếng động cơ gầm vang, những cú đánh lái chính xác và dứt khoát thể hiện trọn vẹn "DNA thể thao Đức". Sự kiện còn có sự xuất hiện của thủ thành Patrik Lê Giang, một chủ sở hữu Volkswagen Golf suốt hơn 15 năm qua.

Bên cạnh Golf, khách tham dự còn được chiêm ngưỡng toàn bộ dải sản phẩm của Volkswagen. Từ các mẫu SUV nổi tiếng như Touareg, Teramont, Tiguan, Teramont X, Teramont President đến mẫu MPV cao cấp đang được ưa chuộng là Viloran. Không gian sự kiện được thiết kế mở nơi người tham gia có thể cảm nhận trực tiếp tìm hiểu các mẫu xe đến từ Đức.

Khách tham quan còn có cơ hội thử lái tất cả dòng xe Volkswagen trên sa hình mô phỏng các điều kiện vận hành thực tế như đường trơn, gồ ghề, phanh gấp. Hệ thống lái ổn định, khung gầm cứng và công nghệ cân bằng điện tử của Volkswagen giúp các bài test trở nên mượt mà và an toàn.

Không chỉ hướng đến khách hàng mới, sự kiện còn là dịp tri ân người dùng hiện hữu. Khu dịch vụ hậu mãi được bố trí ngay trong khuôn viên, với hai xe Mobile Service phục vụ kiểm tra, bảo dưỡng bởi các chuyên gia kỹ thuật lành nghề.

Song song đó là các gian hàng của phụ kiện, chăm sóc xe… mang đến ưu đãi và giải pháp tài chính linh hoạt cho khách hàng quan tâm mua xe trong sự kiện. Đặc biệt, khách hàng mua xe trong 2 ngày này sẽ nhận được phim cách nhiệt Super Hi-Kool Beyond Ceramic, gói dịch vụ OCP 2 năm, phí bảo hiểm Liberty ưu đãi 1% và cứu hộ không giới hạn. 5 khách hàng đầu tiên còn nhận thêm gói chăm sóc Gtechniq S18 trị giá hơn 10 triệu đồng.

Điểm nhấn của sự kiện còn đến từ tình yêu thương hiệu với sự xuất hiện đặc biệt của đoàn xe cổ Volkswagen. Với những dòng xe huyền thoại nhất của thương hiệu như "con bọ" Beetle, Kombi, Golf MK1… đã diễu hành vào sự kiện, cùng tạo nên những khoảnh khắc ấn tượng cho người hâm mộ.

Sự kiện thu hút hơn 5.000 khách tham quan, trong đó có gần 100 nhà báo, KOL và Youtuber, cùng 400 người tham gia lái thử và 200 khách hàng Volkswagen mang xe đến bảo dưỡng tại khu dịch vụ di động. Kết thúc 2 ngày, 80 đơn hàng đã được ký kết – con số cho thấy sức hút của thương hiệu và hiệu quả của mô hình trải nghiệm thực tế mà Volkswagen mang lại.

Có thể nói, Volkswagen Experience Day không chỉ là sự kiện ô tô thông thường, mà là một ngày hội thực thụ. – nơi huyền thoại Golf chính thức trở lại, và tinh thần Volkswagen được lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Huyền thoại Volkswagen Golf xuất hiện

Điểm nhấn lớn nhất của Volkswagen Experience Day là sự xuất hiện của mẫu xe Golf huyền thoại. Xe bao gồm 6 phiên bản chia thành 3 nhóm cá tính: Golf 1.5 eTSI, Golf GTI và Golf R Performance 4Motion.

Nếu như Golf 1.5 eTSI đánh dấu bước chuyển mình sang kỷ nguyên điện hóa với động cơ Mild Hybrid tiết kiệm năng lượng, thì GTI và R Performance lại đại diện cho tinh thần thể thao thuần túy của dòng "hot hatch" huyền thoại. Tất cả đều được phát triển trên nền tảng MQB Evo, đi cùng công nghệ hộp số DSG 7 cấp.

3 phiên bản Golf 1.5 eTSI sử dụng động cơ Mild Hybrid đầu tiên được trang bị trên xe VW tại Việt. Xe sở hữu sức mạnh 150ps, hộp số tự động DSG 7 cấp, khoang lái kỹ thuật số Digital Cockpit Pro, màn hình trung tâm 10 inch tích hợp hệ thống thông tin giải trí MIB3. Đèn viền nội thất Ambient Light 30 màu, ghế thể thao cao cấp, vô lăng đa chức năng bọc da.

Kể từ năm 1976, ký hiệu "GTI" đã trở thành biểu tượng toàn cầu của những chiếc hatchback thể thao. Động cơ 2.0 TSI, công suất 245ps, mô-men xoắn 370Nm. Hệ thống treo thể thao GTI và phanh hiệu năng cao màu đỏ đặc trưng, mang đến cảm giác lái hứng khởi nhưng vẫn kiểm soát tối ưu. Khoang lái thể thao đặc trưng GTI: ghế da cao cấp với viền chỉ đỏ và logo GTI, vô-lăng GTI vát đáy, bảng đồng hồ trung tâm kiểu GTI cùng đèn nội thất 30 màu.

Phiên bản Golf R Performance sử dụng động cơ 2.0 TSI tăng áp, công suất cực đại 320ps, mô-men xoắn 420Nm. Tốc độ tối đa lên tới 270 km/h. Hệ thống DCC (Dynamic Chassis Control) với 5 lựa chọn: Comfort, Normal, Sport, Race và Individual – tùy biến theo phong cách người lái. Khoang lái đậm chất "R": ghế thể thao ArtVelours với hai tông màu xanh và xám, vô-lăng R Performance có nút "Race", viền trang trí màu xanh dương, bàn đạp thép không gỉ.

Golf 1.5 eTSI Life giá 798 triệu đồng. Golf 1.5 eTSI Style giá 898 triệu đồng. Golf 1.5 eTSI R-Line giá 998 triệu đồng. Golf 2.0 TSI GTI Lite giá 1,288 tỷ đồng. Golf 2.0 TSI GTI Performance giá 1,468 tỷ đồng. Golf R Performance 4Motion giá 1,898 tỷ đồng.

Trải qua hơn 50 năm phát triển, Golf không chỉ là một mẫu xe, mà là biểu tượng văn hóa trong thế giới ô tô, với hơn 37 triệu chiếc được bán ra toàn cầu. Sự trở lại của Golf tại Việt Nam lần này đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược sản phẩm của Volkswagen – mang những biểu tượng toàn cầu đến gần hơn với người dùng Việt, đồng thời thể hiện tầm nhìn của hãng về một thương hiệu năng động, hiện đại và đầy cảm xúc.