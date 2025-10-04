Loạt giải pháp, ứng dụng, hệ sinh thái được vinh danh trong Consumer Finance Awards tại Better Choice Awards 2025

Giải pháp thanh toán kỹ thuật số xuất sắc cho người Việt

Ví Trả Sau là sản phẩm tín dụng tiêu dùng không cần tài sản đảm bảo của các tổ chức tín dụng, được triển khai liền mạch trên Siêu ứng dụng MoMo. Người dùng được cấp một hạn mức chi tiêu (từ 1 đến 20 triệu đồng) ngay lập tức sau khi đăng ký và được duyệt, để sử dụng cho hàng ngàn dịch vụ trên MoMo như thanh toán hóa đơn, mua sắm tại cửa hàng qua QR, mua vé xem phim, vé máy bay, đặt đồ ăn...

Sản phẩm nổi bật bởi sự dễ tiếp cận, không cần chứng minh thu nhập, chỉ mất 3 phút mở và duyệt. Người dùng có thể lựa chọn linh hoạt giữa trả ngay, trả sau, trả góp hoặc trả tối thiểu. Với ưu điểm tiện lợi, Ví Trả Sau cho phép khách hàng thanh toán mọi dịch vụ có trên MoMo cùng nhiều ưu đãi mỗi tháng.

Giải pháp tín dụng Sáng tạo

Chương trình "Ngôi Nhà Đầu Tiên" của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) không chỉ là một sản phẩm cho vay mà đại diện cho cuộc cách mạng trong cách tiếp cận tín dụng nhà ở dành cho khách hàng trẻ tuổi. Với sự kết hợp đột phá giữa công nghệ AI/ML, quy trình số hóa toàn diện và triết lý "khách hàng làm trung tâm", chương trình đã tạo nên một hệ sinh thái tài chính hoàn chỉnh giúp thế hệ millennials và Gen Z hiện thực hóa giấc mơ sở hữu nhà.

Giải pháp thanh toán không tiền mặt đột phá

Ra mắt năm 2023, bộ đôi MyShop & Paybox của KienlongBank nhanh chóng trở thành công cụ quản lý tài chính toàn diện cho hàng trăm nghìn chủ cửa hàng, hộ kinh doanh và doanh nghiệp bán lẻ.

Ngân hàng số ứng dụng AI xuất sắc

Cake by VPBank là ngân hàng thuần số tiên phong tại Việt Nam ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong toàn trình hoạt động, theo định hướng Next Gen AI Bank. Toàn bộ hệ thống AI của Cake được kỹ sư Việt Nam tự phát triển, với hơn 100 mô hình AI đang vận hành.

Ứng dụng & Nền tảng đầu tư tài chính tiêu biểu

TOPI là nền tảng quản lý tài chính cá nhân và đầu tư đa lớp tài sản do Công ty Cổ phần Đầu tư VAM xây dựng và vận hành, ra mắt từ năm 2022. Nền tảng cho phép người dùng quản lý tài sản và thực hiện đầu tư ngay trên một ứng dụng duy nhất, từ Tích lũy, Chứng chỉ quỹ (cổ phiếu/trái phiếu/cân bằng), Vàng DOJI đến giao dịch Cổ phiếu đáp ứng cả nhu cầu “giữ tiền an toàn” lẫn “tăng trưởng vốn” của nhà đầu tư bận rộn.

Hệ sinh thái tài chính toàn diện xuất sắc

Viettel Money hiện cung cấp hơn 350 dịch vụ đa dạng, trải dài từ thanh toán không tiền mặt, tiết kiệm, đầu tư, vay, bảo hiểm đến tích lũy. Nổi bật là tài khoản Mobile Money, cho phép người dân không có tài khoản ngân hàng vẫn dễ dàng nạp, rút và thanh toán qua điện thoại di động.

Song song, các sáng kiến Chợ 4.0, Xã 4.0 cùng mạng lưới 300.000 điểm thanh toán và 100.000 điểm nạp/rút đã góp phần thu hẹp khoảng cách số, đưa dịch vụ tài chính đến tận vùng nông thôn, miền núi.

Ngân hàng số Đổi mới sáng tạo

Từ một ngân hàng truyền thống, Vikki Digital Bank đã trở thành ngân hàng số tiên phong đạt nhiều kết quả kinh doanh vượt bậc.

Dưới chủ trương tái cơ cấu của Chính phủ và sự chỉ đạo quyết liệt của Ngân hàng Nhà nước về chuyển đổi số ngành ngân hàng cùng lộ trình bài bản, chỉ qua hơn 07 tháng, Vikki Digital Bank đã ra mắt nhiều dịch vụ mới như thanh toán QR code xuyên biên giới, mua ngoại tệ online, gửi tiết kiệm nhanh chóng, vay tiêu dùng thủ tục đơn giản, đặt vé máy bay Vietjet, v.v. hoàn toàn trên nền tảng số là ứng dụng Vikki.

Sáng kiến thẻ tín dụng xuất sắc phục vụ người Việt

Trong thời đại công nghệ số phát triển nhanh như vũ bão, việc thanh toán không dùng tiền mặt đã trở thành xu hướng tất yếu và không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Chính phủ Việt Nam cũng đang thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, tạo điều kiện cho mọi người dân tiếp cận các giải pháp thanh toán thông minh, tiện lợi và an toàn.

Giữa nhiều sự lựa chọn đó, thẻ tín dụng VikkiGO nổi lên như một “người bạn đồng hành” không thể thiếu, giúp bạn trải nghiệm thanh toán nhanh - gọn - lẹ, kiểm soát chi tiêu dễ dàng và phù hợp với nhịp sống bận rộn ngày nay với thiết kế ấn tượng và công nghệ bảo mật thanh toán hàng đầu.

Hệ sinh thái tài chính có đột phá ấn tượng

HDBank tạo dấu ấn mạnh mẽ khi ra mắt Bộ Ba Nền tảng Ngân hàng Số thế hệ mới năm 2025, mang đến hệ sinh thái tài chính đột phá với trải nghiệm thông minh, an toàn và toàn diện cho người dùng.

Thương hiệu tài chính được yêu thích của năm

HDBank vừa chính thức giới thiệu Bộ Ba Nền tảng Ngân hàng Số thế hệ mới gồm DiHDBank, DiHDBiz và dự án ngân hàng lõi Digital Core Thought Machine. Ra mắt tại Việt Nam từ năm 2025 trên cơ sở giấy phép của Ngân hàng Nhà nước cùng các hợp đồng đối tác ngân hàng và chứng nhận PCI DSS cho cổng thẻ, hệ sinh thái này được đánh giá là bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi số của ngành tài chính.