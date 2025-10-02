Lễ hội xe Vietnam Mobility Festival 2025: Cơ hội lái thử xe và trải nghiệm hành trình chuyển đổi xanh cho thế hệ trẻ Việt Nam

Trong khuôn khổ Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025, lễ hội Vietnam Mobility Festival (VMF) 2025 sẽ diễn ra từ ngày 1-3 tháng 10 năm 2025 tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) Hòa Lạc, mang đến một không gian trải nghiệm độc đáo về tương lai di chuyển xanh của Việt Nam.

Không chỉ là một lễ hội ô tô, xe máy thông thường, VMF 2025 còn là hành trình giáo dục chuyển đổi xanh dành riêng cho thế hệ trẻ, nơi những khái niệm vĩ mô về Net Zero 2050 được biến thành câu chuyện gần gũi, có thể sờ được và trải nghiệm ngay.

Đây không chỉ là nơi xe được trưng bày như một phương tiện, mà là trung tâm của một hệ sinh thái đa chiều gắn liền với phong cách sống, tài chính cá nhân, công nghệ và trải nghiệm cộng đồng.

Điều làm nên sự khác biệt của VMF 2025 chính là việc đặt câu chuyện chuyển đổi xanh vào trung tâm, biến khái niệm vĩ mô thành trải nghiệm thực tế của từng cá nhân. Chuyển đổi xanh không còn là định hướng chiến lược xa vời mà trở thành câu chuyện mỗi ngày về việc đi học bằng xe gì, chi phí đi lại bao nhiêu, thành phố có sạch không và sức khỏe có được bảo vệ không.

Ở tầm quốc gia, chuyển đổi xanh nghĩa là phát triển kinh tế nhưng giảm phát thải, bảo vệ môi trường và đạt mục tiêu Net Zero 2050. Nhưng ở tầm sinh viên, nó đơn giản là những lựa chọn nhỏ như xe điện thay xăng, tái chế hay tiết kiệm điện, những điều tưởng chừng nhỏ bé nhưng góp phần tạo thay đổi lớn.

Tại VMF 2025, sinh viên từ 15 trường đại học có cơ hội trải nghiệm trực tiếp phương tiện xanh, đặc biệt là các dòng xe điện VinFast, và những trải nghiệm này đã mang lại nhiều bất ngờ thú vị. Không chỉ có khu vực lái thử xe máy điện, những người đến với VMF 2025 còn có cơ hội lái thử cả ô tô điện.

Nguyễn Tấn Dũng, sinh viên K79 Bách Khoa Hà Nội, chia sẻ sau khi trải nghiệm mẫu VinFast Evo NEO rằng anh vừa mới chuyển sang xe máy xăng vì hàng ngày phải đi 40km cả đi lẫn về, trong khi trước đây xe điện anh từng sử dụng chỉ đi được 20-30km.

"Sau khi trải nghiệm, em bất ngờ vì xe điện VinFast hơn những gì em kỳ vọng, về tốc độ, cảm giác và quãng đường xe có thể di chuyển. Em đã nghĩ đến việc chuyển lại về xe điện, nhưng vì mới mua xe xăng nên chưa phải lúc.” Dũng cho biết.

Không chỉ người lái, trải nghiệm ngồi sau xe điện cũng mang lại những cảm nhận đặc biệt. Nguyễn Thị Ngọc Linh, sinh viên trường Ngoại Thương, hiện đang sử dụng xe máy xăng và mới chỉ từng đi xe đạp điện, chia sẻ về trải nghiệm ngồi sau mẫu evo trắng: "Em cảm thấy xe nhẹ và an toàn, vững chắc. Có cảm giác được bảo vệ." Linh cũng nhận xét rằng xe điện phanh dễ hơn xe xăng em đang đi, và một điểm cộng nữa là không cần phải đạp số.

Những chia sẻ chân thực từ sinh viên như Dũng và Linh chính là minh chứng cho việc xe điện không còn là lựa chọn xa vời mà đang trở thành giải pháp di chuyển thực tế, vượt qua những giới hạn mà nhiều người vẫn nghĩ về quãng đường và hiệu suất. VMF 2025 không chỉ mang đến cơ hội lái thử mà còn giúp thế hệ trẻ nhận ra rằng chuyển đổi xanh bắt đầu từ những quyết định cụ thể trong cuộc sống hàng ngày.

Bên cạnh hoạt động trải nghiệm lái thử, VMF 2025 còn tạo điều kiện cho sinh viên gửi câu hỏi về những vấn đề như "Chuyển đổi xanh sẽ ảnh hưởng gì đến thế hệ trẻ?" hay "Chuyển đổi xanh quan trọng như thế nào?". Những câu hỏi này không chỉ thể hiện sự quan tâm mà còn là bước khởi đầu để gieo mầm nhận thức, từ trải nghiệm thực tế đến việc đặt câu hỏi, rồi tò mò tìm hiểu sâu hơn.

Vietnam Mobility Festival 2025 không chỉ là một lễ hội xe thông thường mà là nơi kết nối giữa chính sách quốc gia về chuyển đổi xanh với hành động cụ thể của mỗi cá nhân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Từ những trải nghiệm thực tế trên từng mẫu xe, những câu hỏi tò mò được đặt ra, đến những quyết định có ý thức hơn trong lựa chọn phương tiện di chuyển, VMF 2025 đang góp phần biến chuyển đổi xanh từ khẩu hiệu thành hành động, từ tương lai xa vời thành hiện tại ngay trước mắt.