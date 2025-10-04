Innovative Choice Awards: Chính thức công bố những thương hiệu, dịch vụ, sản phẩm được vinh danh tại Better Choice Awards 2025

Sáng kiến Đột phá về Công nghệ Xanh & Năng lượng Bền vững

Công nghệ khí hóa rác thải là sản phẩm đổi mới sáng tạo sở hữu độc quyền bởi Công ty TNHH Do Green, một doanh nghiệp khởi nghiệp được công nhận "doanh nghiệp khoa học công nghệ" do Bộ KHCN cấp, có những đặc điểm ưu việt vượt trội so với tất cả các công nghệ phổ biến hiện nay như chôn lấp rác, đốt rác và đốt rác phát điện.

Giải pháp Đột phá về Y tế Số & Chăm sóc Sức khỏe

Ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử là một nền tảng số hỗ trợ người dùng theo dõi và chăm sóc sức khỏe một cách chủ động. Ứng dụng này cung cấp một loạt các tính năng nổi bật, cho phép người dùng tự kiểm tra sức khỏe thông qua các bộ câu hỏi y khoa chuẩn, giúp đánh giá nhanh tình trạng và đưa ra khuyến nghị sơ bộ.

Giải pháp Đột phá cho Giao thông Vận tải trên Nền tảng Số

Nền kinh tế số đang ngày càng phát triển mạnh mẽ và các siêu ứng dụng đa dịch vụ trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hiện đại. Tại Việt Nam, Be Group, một nền tảng thuần Việt, đang tiên phong trong việc định hình lại thị trường giao thông vận tải với giải pháp "Siêu ứng dụng BE".

Giải pháp Đột phá cho Giáo dục trên Nền tảng Số

The Forum Education Vietnam đã chính thức được vinh danh tại hạng mục "Giải pháp Đột phá cho Giáo dục trên Nền tảng Số" của Better Choice Awards 2025 với một hồ sơ đầy ấn tượng. Giải pháp kết hợp độc đáo giữa mô hình University Lecture Online và hệ thống chatbot AI đã minh chứng cho khả năng thay đổi cuộc chơi trong lĩnh vực học tiếng Anh, đặc biệt là luyện thi IELTS.

Thương hiệu tiên phong ứng dụng AI phục vụ người Việt

Khi Samsung lần đầu tiên giới thiệu Galaxy AI trên Galaxy S24 series vào đầu năm 2024, nó đã đánh dấu bước tiến đột phá trong việc định hình lại trải nghiệm smartphone. Hơn thế nữa, chỉ sau hơn một năm, Galaxy AI đã hiện diện ở hầu hết các sản phẩm chiến lược của hãng - từ flagship đến dòng FE và tablet - cho thấy Samsung muốn biến trí tuệ nhân tạo thành công cụ phổ cập cho hàng chục triệu người dùng.

Hơn thế nữa, Samsung cho biết, họ đang lên kế hoạch để Galaxy AI sẽ được triển khai trên 400 triệu thiết bị vào cuối năm 2025.

Giải pháp Số Toàn diện cho Cộng đồng Việt

Ra mắt từ 12/2018, BE nhanh chóng khẳng định vị thế siêu ứng dụng thuần Việt với 12+ tiện ích: di chuyển, ăn uống, giao vận, du lịch, tài chính – bảo hiểm, chăm sóc gia đình… Với hơn 100 triệu lượt tải, 10 triệu người dùng thường xuyên tại 30+ tỉnh/thành, BE khẳng định vị thế tiên phong và sẵn sàng mở rộng ra khu vực.

Ứng dụng đạt chuẩn an toàn quốc tế PCI-DSS (2024), mã hóa nhiều lớp, uptime 99,87% và chương trình Responsible Disclosure, đồng thời thúc đẩy tài chính số với ví điện tử, thẻ ngân hàng, bePayLater và tỷ lệ 45%+ giao dịch không tiền mặt.

Đặc biệt, BE đồng hành cùng 500.000+ đối tác tài xế với thu nhập tăng trung bình 15% mỗi năm và sáng kiến BE5X nhằm kiến tạo sinh kế bền vững.

Nền tảng AI "make in Vietnam" tiên phong

Cake by VPBank không chỉ là ngân hàng thuần số đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng AI toàn diện mà còn tự xây dựng một nền tảng trí tuệ nhân tạo mang dấu ấn “Make in Vietnam”. Đây là sự khẳng định mạnh mẽ năng lực làm chủ công nghệ lõi của đội ngũ kỹ sư Việt, đồng thời mở ra hướng đi tiên phong cho ngành tài chính số.

Chú thích ảnh

Top 5 thương hiệu cống hiến vì phát triển bền vững và chuyển đổi xanh

Ở hạng mục "Top 5 thương hiệu cống hiến vì phát triển bền vững và chuyển đổi xanh", nhưng thương hiệu được vinh danh bao gồm: Do Green - Công nghệ khí hóa rác thải, Giải pháp phát triển bền vững và chuyển đổi xanh J&T Express, Panasonic, Dòng sản phẩm thân thiện với môi trường Eco-Style của Thiên Long, Lốp xe cao cấp Sailun Tire.

Top 5 Giải pháp Đổi mới Sáng tạo phục vụ Người dùng và Doanh nghiệp

Ở hạng mục "Top 5 Giải pháp Đổi mới Sáng tạo phục vụ Người dùng và Doanh nghiệp", những thương hiệu được vinh danh bao gồm: Giải pháp so sánh sản phẩm ngân hàng (Nganhang.com), Công nghệ Máy bay không người lái (UAV) của CT UAV, Loca AI, Do Green - Công nghệ khí hóa rác thải, Ben Food - Giải pháp sấy thức ăn Ready to Eat.



