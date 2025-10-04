Loạt sản phẩm được vinh danh trong KOC Better List tại Better Choice Awards 2025

Tối ngày 3/10, sự kiện Better Choice Awards 2025 diễn ra tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC) tại Hòa Lạc. Đây là một trong những lễ trao giải công nghệ uy tín hàng đầu Việt Nam, nhằm tôn vinh các sản phẩm, thương hiệu và ứng dụng mang lại trải nghiệm sáng tạo, phù hợp và tiện ích cho người tiêu dùng.

Bên cạnh các hạng mục quen thuộc như Smart Choice Awards, Car Choice Awards, Innovative Choice Awards, Consumer Finance Awards thì Better Choice Awards 2025 còn mang đến một hoạt động mới mang tên KOC Better List - bảng xếp hạng đặc biệt dành cho các sản phẩm công nghệ tiêu dùng, được đánh giá trực tiếp bởi cộng đồng người tiêu dùng sành công nghệ (KOC - Key Opinion Consumer).

Và dưới đây là những sản phẩm được vinh danh trong KOC Better List 2025.

Tai nghe đáng mua của năm

Trong thế giới tai nghe không dây, cái tên Bose từ lâu đã gắn liền với công nghệ chống ồn chủ động hàng đầu. Với QuietComfort Ultra Earbuds 2, thương hiệu âm thanh trứ danh này một lần nữa khẳng định vị thế tiên phong khi mang đến trải nghiệm toàn diện, từ chất âm cân bằng, khả năng khử tiếng ồn đẳng cấp thế giới cho đến cảm giác đeo thoải mái.

Thiết bị gia dụng thế hệ mới xuất sắc

Với thiết kế tối giản do nhà thiết kế Jacob Jensen Studio thực hiện và tư duy công nghệ "trạm trung tâm làm sạch toàn năng", Ecovacs Deebot X11 Omni Cyclone không chỉ là một thiết bị, mà còn là một biểu tượng cho phong cách sống hiện đại, sạch sẽ, ít thao tác và thông minh.

Sản phẩm truyền cảm hứng mạnh mẽ đến người tiêu dùng Việt về một tương lai sống tiện nghi, nơi những công việc nhà nhàm chán được thay thế bằng sự vận hành trơn tru của máy móc, mang đến không gian sống sạch sẽ và tinh tế chỉ với một câu lệnh hoặc một chạm.

Laptop đáng mua giá hợp lý

Với thiết kế siêu nhẹ, pin bền bỉ, màn hình OLED chất lượng cao và mức giá hợp lý, ASUS Zenbook A14 hội tụ đầy đủ tiêu chí để trở thành lựa chọn lý tưởng trong phân khúc laptop tinh gọn và đáng giá.

Với tinh thần “Vươn mình bứt phá” của Better Choice Awards 2025, KOC Better List không chỉ mở rộng không gian cho các sản phẩm công nghệ sáng tạo, mà còn tạo nên cầu nối giữa thương hiệu và người dùng thông qua sự tin cậy và tương tác. Đây chính là một phần trong nỗ lực định hình hệ sinh thái tiêu dùng thông minh, minh bạch và bền vững hơn trong tương lai.