Nhìn lại chặng đường phát triển của smartphone gập: Đã cải tiến và đi xa đến mức nào?

Khởi đầu đầy thách thức

Ý tưởng về một chiếc smartphone gập đã xuất hiện từ khá lâu nhưng phải đến năm 2018-2019, khi những chiếc máy đầu tiên ra mắt người dùng thì chúng mới được xem là một bước đột phá trong ngành công nghệ di động. Samsung, với Galaxy Fold, là một trong những hãng tiên phong, mở ra kỷ nguyên mới cho thiết kế smartphone. Tuy nhiên, những chiếc điện thoại gập đầu tiên không tránh khỏi những hạn chế đáng tiếc.

Galaxy Z Fold thế hệ đầu tiên.

Màn hình gập sử dụng vật liệu dễ trầy xước, bản lề tuy chắc chắn nhưng còn hạn chế do giới hạn vật lý, dễ tích tụ bụi bẩn cũng như giá thành đắt đỏ khiến chúng khó tiếp cận với người dùng phổ thông. Thêm vào đó, phần mềm chưa được tối ưu hóa, dẫn đến trải nghiệm người dùng đôi khi bị gián đoạn, đặc biệt khi chuyển đổi giữa chế độ gập và mở biến điện thoại gập chỉ như là một chiếc smartphone thường được "phóng to".

OPPO Find N với thiết kế tuy đẹp nhưng chưa thực sự thoải mái trong trải nghiệm cầm nắm.

Các hãng khác như Huawei, OPPO cũng đã nhanh chóng gia nhập cuộc đua với những cái tên như Huawei Mate X hay OPPO Find N vào năm 2021 với nhiều phong cách thiết kế cũng như tính năng độc đáo mới mẻ. Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu, smartphone gập chủ yếu vẫn được xem là biểu tượng của sự thời trang, cá tính và công nghệ tiên phong, hơn là một thiết bị thực sự tiện dụng trong cuộc sống hàng ngày.

Hành trình cải tiến vượt bậc

Qua thời gian, các hãng sản xuất đã không ngừng cải tiến nâng cấp để khắc phục những hạn chế ban đầu, mang đến những thay đổi vượt bậc từ trong ra ngoài mà điển hình nhất chính là thiết kế mỏng nhẹ hơn, cho cảm giác gần gũi với điện thoại thanh thông dụng. Điều này giúp người sử dụng dễ dàng cầm nắm và đem theo hơn, mang lại cảm giác quen thuộc như chiếc điện thoại thanh truyền thống mà vẫn giữ được giá trị độc đáo của thiết kế gập.

Galaxy Z Fold7 gây ấn tượng với độ mỏng và thiết kế phẳng độc đáo.

Ban đầu, các mẫu gập như Galaxy Fold đầu tiên dày tới 17mm khi gập, khiến chúng cồng kềnh và khó bỏ túi. Ngày nay, nhờ công nghệ bản lề tiên tiến và vật liệu nhẹ hơn, các hãng đã đẩy giới hạn này xuống mức ấn tượng. Điển hình như mẫu Galaxy Z Fold7, ra mắt năm 2025, đạt độ mỏng chỉ 8.9mm khi gập và 4.2mm khi mở ra, trở thành mẫu Z Fold mỏng và nhẹ nhất từ trước đến nay, dễ dàng nằm gọn trong túi quần mà không gây khó chịu. Đây được xem là thành tích đáng kinh ngạc khi chiếc máy đã liên tục giảm độ mỏng qua từng thế hệ và giờ đây chỉ mỏng bằng một nửa so với thế hệ đầu tiên, cho thấy sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc cải tiến chinh phục người dùng.

Độ mỏng nhẹ của OPPO Find N5 tỏ ra không hề kém cạnh.

OPPO Find N5 cũng tỏ ra không hề kém cạnh với độ dày 8.93mm khi gập và chỉ 4.21mm khi mở, kết hợp cùng cân nặng chỉ 229g, mang lại trải nghiệm cầm nắm thoải mái như một chiếc smartphone thông thường. Honor Magic V3, một trong những cái tên mới nổi cũng gây chú ý mạnh mẽ với độ mỏng 9.2mm khi gập và 4.4mm khi mở, kết hợp với thiết kế linh hoạt giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa chế độ di động và tablet mà không cảm thấy nặng nề. Đặc biệt, mẫu Honor Magic V5 vừa mới được ra mắt còn tỏ ra ấn tượng hơn nữa với độ mỏng 8,8mm khi đóng lại và 4,1mm khi mở ra. Những con số này không chỉ là minh chứng cho sự tiến bộ kỹ thuật mà còn nâng cao trải nghiệm hàng ngày, khiến smartphone gập trở nên thực tế hơn bao giờ hết.

Nếp gấp màn hình đã không còn vấn đề

Vấn đề nếp gấp trên màn hình, dấu vết rõ rệt của bản lề từng là "điểm đen" lớn nhất của smartphone gập thế hệ đầu tiên, khiến màn hình trông kém thẩm mỹ và ảnh hưởng ít nhiều đến trải nghiệm xem giờ đây cũng đã được giải quyết. Qua từng thế hệ, các hãng đã áp dụng lớp phủ chống phản xạ tiên tiến, vật liệu màn hình cải tiến và thiết kế bản lề tối ưu để giảm thiểu nếp gấp này. Dù chưa thể loại bỏ hoàn toàn do bản chất cơ học của thiết kế gập, nhưng giờ đây, nó đã mờ nhạt đến mức hầu như không còn là lời than phiền từ người dùng.

Dù vẫn tồn tại nhưng nếp gấp màn hình giờ đây đã cực kỳ mờ nhạt và không còn ảnh hưởng đến trải nghiệm.

Nếp gấp trên màn hình Galaxy Z Fold7 với công nghệ kính UTG (Ultra Thin Glass) cải tiến gần như "vô hình" trong mắt người dùng.Tương tự như vậy, với OPPO Find N5 hay Honor Magic V Series cũng áp dụng các công nghệ tương tự kết hợp cùng màn hình lớn cho cảm giác gần như phẳng lì. Và xu hướng này trong các năm tới hứa hẹn sẽ còn được tiếp tục cải tiến, giúp người dùng tập trung vào nội dung mà không bị phân tâm bởi những chi tiết nhỏ nhặt.

Một điểm khá thú vị đó là mặc dù ngày càng trở nên mỏng nhẹ nhưng điều đó không đi kèm với hy sinh độ bền mà ngược lại, các smartphone gập hiện đại còn đáng tin cậy hơn nhờ vật liệu cao cấp và kiểm tra nghiêm ngặt. Galaxy Z Fold7 đạt chuẩn IPX8 chống nước, với khung hợp kim Armor Aluminum tăng cường khả năng chống va đập. OPPO Find N5 nổi bật với độ bền vượt trội khi hỗ trợ đến 3 tiêu chuẩn kháng nước, chịu được hơn 500.000 lần gập mở mà không suy giảm. Honor Magic V3 cũng sở hữu chứng nhận IPX8 và hệ thống bản lề siêu bền từ vật liệu hàng không vũ trụ, đảm bảo thiết bị có thể đồng hành cùng người dùng trong điều kiện sử dụng hàng ngày khắc nghiệt.

Từ điểm yếu trở thành điểm mạnh

Phần mềm trên smartphone gập ban đầu thường bị chỉ trích vì chưa tận dụng tối đa màn hình kép, dẫn đến đa nhiệm kém mượt mà và các ứng dụng không được tối ưu hóa cho giao diện gập. Ngày nay, các giao diện người dùng đã được tinh chỉnh chuyên sâu để khai thác tối đa lợi thế của thiết kế foldable, biến chúng thành những công cụ đa năng thực sự.

Với Samsung Galaxy Z Fold7, One UI 8 dựa trên Android 15 mang đến trải nghiệm phần mềm mượt mà và thông minh. Người dùng có thể chạy ba ứng dụng đồng thời trên màn hình lớn, với các cử chỉ vuốt tự nhiên để chuyển đổi giữa màn hình ngoài và trong. Cùng với đó, tính năng Flex Mode cho phép sử dụng thiết bị ở các góc gập khác nhau để xem video hoặc chụp selfie mà không cần giá đỡ. Hơn nữa, các cập nhật phần mềm định kỳ đảm bảo tương thích cao với các ứng dụng bên thứ ba, giảm thiểu tình trạng "lỗi gập" từng phổ biến ở thế hệ đầu.

Cùng với đó, OPPO Find N5 hỗ trợ đa nhiệm liền mạch qua tính năng "Parallel Space" cho phép chạy hai phiên bản của cùng một ứng dụng song song, lý tưởng cho công việc và giải trí. Giao diện này còn tích hợp các công cụ chỉnh sửa nhanh trên màn hình gập, như cắt ghép ảnh/video trực tiếp mà không cần chuyển app, mang lại sự tiện lợi vượt trội. Có thể thấy, phần mềm giờ đây trên smartphone gập đã liên tục được cập nhật, cải tiến nhằm mang lại khả năng tận dụng tối đa những giá trị "gập" giúp tăng cường trải nghiệm sử dụng.

Còn với camera, từng bị coi là điểm yếu của smartphone gập do không gian hạn chế và độ mỏng thì nay đã đạt đến đẳng cấp ultra, cạnh tranh trực tiếp với các flagship truyền thống. Samsung Galaxy Z Fold7 dẫn đầu với hệ thống camera 200MP chính kết hợp ProVisual Engine, mang lại hình ảnh chi tiết vượt trội ngay cả trong điều kiện thiếu sáng, hỗ trợ macro tự động qua ống kính ultra-wide 12MP và telephoto 10MP với zoom quang 3x. Người dùng có thể tận dụng màn hình gập để xem trước ảnh ở kích thước lớn, chỉnh sửa chuyên sâu với AI hỗ trợ xóa nền hoặc nâng cao chi tiết.

OPPO Find N5 nổi bật với bộ ba camera 50MP chính (f/1.8, OIS), 50MP periscope telephoto (f/2.7, zoom quang 3x) và 8MP ultrawide (f/2.2), được tối ưu hóa bởi Hasselblad cho màu sắc tự nhiên và độ động cao. Thiết bị hỗ trợ quay video 8K và chế độ chân dung AI, biến foldable thành công cụ nhiếp ảnh di động chuyên nghiệp, đặc biệt khi sử dụng màn hình ngoài làm viewfinder. Những cải tiến này không chỉ khắc phục hạn chế cũ mà còn tận dụng thiết kế gập để tạo ra trải nghiệm độc đáo, như sử dụng thiết bị làm giá đỡ camera hoặc màn hình kép cho chỉnh sửa thời gian thực.

Ngoài ra, một trong những điểm nhấn lớn trong hành trình cải tiến là sự tích hợp AI sâu sắc, đặc biệt trên Samsung Galaxy Z Fold7 với Galaxy AI. Nhờ màn hình lớn, AI hỗ trợ đa nhiệm thông minh như dịch thuật thời gian thực trên ba ứng dụng cùng lúc, chỉnh sửa ảnh/video tự động bằng generative AI, và tối ưu hóa pin dựa trên thói quen người dùng. Các tính năng như Circle to Search hay Note Assist biến Z Fold7 thành trợ lý cá nhân, tận dụng không gian màn hình để hiển thị thông tin đa chiều. OPPO và Honor cũng tích hợp AI tương tự, với trợ lý ảo dự đoán nhu cầu và hỗ trợ chỉnh sửa nội dung, giúp trải nghiệm gập trở nên thông minh và cá nhân hóa hơn bao giờ hết.

Thay đổi trải nghiệm người dùng, định hình xu hướng công nghệ

Nhờ vào những cải tiến vượt bậc mà giờ đây smartphone gập đã trở thành một nhân tố không thể thiếu trong trải nghiệm di động. Nếu như ban đầu, việc sở hữu một chiếc smartphone gập phần lớn mang tính phô diễn, người dùng bị thu hút bởi thiết kế độc đáo và cảm giác "đột phá" khi cầm trên tay một thiết bị có thể gập lại.

Ngày nay, trải nghiệm người dùng đã được nâng tầm đáng kể. Với màn hình lớn hơn, người dùng có thể làm việc đa nhiệm hiệu quả hơn, từ xem video, chỉnh sửa tài liệu đến chơi game. Samsung Galaxy Z Fold7, với màn hình AMOLED 7.6 inch và khả năng chạy ba ứng dụng cùng lúc, đã biến smartphone gập thành một công cụ làm việc di động mạnh mẽ. OPPO Find N5 mang đến trải nghiệm mượt mà với bản lề linh hoạt và thiết kế nhỏ gọn, phù hợp cho cả giải trí và công việc. Đó là chưa kể đến việc tích hợp AI đã đưa trải nghiệm này lên một tầm cao mới. Các tính năng như nhận diện ngữ cảnh, tự động tối ưu hóa hiệu suất, và hỗ trợ chỉnh sửa nội dung thông minh giúp smartphone gập không chỉ là thiết bị công nghệ mà còn là trợ thủ đắc lực trong cuộc sống hàng ngày.



Cả hai mẫu điện thoại đang đuổi theo nhau sát nút tại Better Choice Awards 2025.

Và sự hoàn thiện của smartphone gập còn thể hiện ở vai trò của chúng trong việc định hình xu hướng công nghệ. Smartphone gập đã chuyển từ một sản phẩm thử nghiệm thành một phân khúc quan trọng, cạnh tranh trực tiếp với các dòng điện thoại truyền thống. Bằng chứng rõ nét là tại Better Choice Awards 2025, hai ứng cử viên sáng giá trong hạng mục "Sản phẩm công nghệ kiến tạo xu hướng" là Samsung Galaxy Z Fold7 và OPPO Find N5. Cả hai thiết bị này đều được tôn vinh nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ lõi, thiết kế tiên phong và trải nghiệm người dùng vượt trội.

Với sự cạnh tranh khốc liệt giữa Samsung, OPPO câu hỏi đặt ra là: Liệu Samsung Galaxy Z Fold7 với sức mạnh AI và thiết kế hoàn thiện hay OPPO Find N5 với bản lề không kẽ hở cùng sự mạnh mẽ của hệ thống camera sẽ chiếm ưu thế tại Better Choice Awards 2025? Mỗi thiết bị đều có điểm mạnh riêng, và lựa chọn cuối cùng phụ thuộc vào người dùng. Hãy cùng tham gia bình chọn tại Betterchoice.vn để tìm ra thiết bị công nghệ định hình tương lai!