Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, nhập khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 8 ghi nhận hơn 169 nghìn tấn, trị giá hơn 254 triệu USD, giảm 3,6% về lượng và giảm 7,1% về trị giá so với tháng 7. Lũy kế trong 8 tháng đầu năm, nước ta đã nhập khẩu hơn 1,1 triệu tấn cao su với kim ngạch hơn 1,95 tỷ USD, tăng 4,3% về lượng và tăng 13,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Xét về thị trường, một láng giềng đang trở thành nhà cung cấp cao su lâu năm của nước ta là Campuchia với thị phần đứng đầu nhiều năm liên tiếp. Cụ thể, nước ta nhập từ Campuchia hơn 453 nghìn tấn cao su kể từ đầu năm đến nay với trị giá đạt hơn 605 triệu USD, giảm 8% về lượng nhưng tăng 4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Giá nhập khẩu bình quân đạt 1.333 USD/tấn, tăng 13% so với 8T/2024.

Những năm gần đây, cao su liên tục là một trong những mặt hàng xuất khẩu hàng đầu tại Campuchia. Năm 2024 nước này thu về 700 triệu USD nhờ xuất khẩu các sản phẩm từ cao su. Trong đó, tỉnh Cam Bông Thum (Kampong Thom) được coi là "thủ phủ cao su" của Campuchia nhờ vai trò của các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh trên địa bàn.

Đứng thứ 2 trong số các nhà cung cấp là Trung Quốc với sản lượng hơn 180 nghìn tấn, trị giá hơn 316 triệu USD, tăng 45% về lượng và tăng 30% về trị giá. Giá nhập khẩu bình quân giảm 10%, tương ứng 1.754 USD/tấn.

Hàn Quốc là nhà cung cấp cao su lớn thứ 3 của Việt Nam. Kể từ đầu năm đến nay, quốc gia châu Á này xuất sang nước ta hơn 126 nghìn tấn cao su, trị giá hơn 212 triệu USD, tăng 8% về lượng và tăng 5% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Giá cũng ghi nhận xu hướng giảm 3%, tương ứng 1.675 USD/tấn.

Hiện mức thuế nhập khẩu cho cao su tự nhiên hiện dao động từ 5% đến 10%, phụ thuộc vào loại sản phẩm và xuất xứ của lô hàng. Nếu là nguồn từ các quốc gia trong khối ASEAN, các hiệp định thương mại tự do như AFTA có thể áp dụng mức ưu đãi, thậm chí 0% thuế nhập khẩu với điều kiện có C/O hợp lệ.

Việt Nam và Thái Lan hiện là hai trong số những quốc gia xuất khẩu cao su hàng đầu thế giới, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng nguyên liệu cho ngành sản xuất săm lốp, găng tay và các sản phẩm công nghiệp. Thái Lan nhiều năm liền giữ vị trí số một về xuất khẩu cao su tự nhiên, với sản lượng thường chiếm hơn 30% thị phần toàn cầu, tập trung vào các thị trường lớn như Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ và châu Âu.

Việt Nam đứng thứ ba thế giới, chỉ sau Thái Lan và Indonesia, với thế mạnh về mủ cao su sơ chế và cao su hỗn hợp, chủ yếu xuất sang Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc. Trong khi Thái Lan duy trì lợi thế nhờ diện tích trồng lớn, sản lượng ổn định và hệ thống chế biến hiện đại, Việt Nam lại nổi bật ở khả năng đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng thị trường thông qua các hiệp định thương mại tự do.