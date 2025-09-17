Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng trăm nghìn tấn ‘vàng trắng trên cây’ từ Campuchia vừa đổ bộ Việt Nam: Nước ta là ông lớn thứ 3 thế giới, là đối thủ cứng của Thái Lan nhiều năm liên tiếp

17-09-2025 - 06:15 AM | Thị trường

Từ đầu năm đến nay Việt Nam đã chi gần 2 tỷ USD nhập khẩu mặt hàng này.

Hàng trăm nghìn tấn ‘vàng trắng trên cây’ từ Campuchia vừa đổ bộ Việt Nam: Nước ta là ông lớn thứ 3 thế giới, là đối thủ cứng của Thái Lan nhiều năm liên tiếp- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, nhập khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 8 ghi nhận hơn 169 nghìn tấn, trị giá hơn 254 triệu USD, giảm 3,6% về lượng và giảm 7,1% về trị giá so với tháng 7. Lũy kế trong 8 tháng đầu năm, nước ta đã nhập khẩu hơn 1,1 triệu tấn cao su với kim ngạch hơn 1,95 tỷ USD, tăng 4,3% về lượng và tăng 13,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Xét về thị trường, một láng giềng đang trở thành nhà cung cấp cao su lâu năm của nước ta là Campuchia với thị phần đứng đầu nhiều năm liên tiếp. Cụ thể, nước ta nhập từ Campuchia hơn 453 nghìn tấn cao su kể từ đầu năm đến nay với trị giá đạt hơn 605 triệu USD, giảm 8% về lượng nhưng tăng 4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Giá nhập khẩu bình quân đạt 1.333 USD/tấn, tăng 13% so với 8T/2024.

Hàng trăm nghìn tấn ‘vàng trắng trên cây’ từ Campuchia vừa đổ bộ Việt Nam: Nước ta là ông lớn thứ 3 thế giới, là đối thủ cứng của Thái Lan nhiều năm liên tiếp- Ảnh 2.

Những năm gần đây, cao su liên tục là một trong những mặt hàng xuất khẩu hàng đầu tại Campuchia. Năm 2024 nước này thu về 700 triệu USD nhờ xuất khẩu các sản phẩm từ cao su. Trong đó, tỉnh Cam Bông Thum (Kampong Thom) được coi là "thủ phủ cao su" của Campuchia nhờ vai trò của các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh trên địa bàn.

Đứng thứ 2 trong số các nhà cung cấp là Trung Quốc với sản lượng hơn 180 nghìn tấn, trị giá hơn 316 triệu USD, tăng 45% về lượng và tăng 30% về trị giá. Giá nhập khẩu bình quân giảm 10%, tương ứng 1.754 USD/tấn.

Hàn Quốc là nhà cung cấp cao su lớn thứ 3 của Việt Nam. Kể từ đầu năm đến nay, quốc gia châu Á này xuất sang nước ta hơn 126 nghìn tấn cao su, trị giá hơn 212 triệu USD, tăng 8% về lượng và tăng 5% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Giá cũng ghi nhận xu hướng giảm 3%, tương ứng 1.675 USD/tấn.

Hiện mức thuế nhập khẩu cho cao su tự nhiên hiện dao động từ 5% đến 10%, phụ thuộc vào loại sản phẩm và xuất xứ của lô hàng. Nếu là nguồn từ các quốc gia trong khối ASEAN, các hiệp định thương mại tự do như AFTA có thể áp dụng mức ưu đãi, thậm chí 0% thuế nhập khẩu với điều kiện có C/O hợp lệ.

Việt Nam và Thái Lan hiện là hai trong số những quốc gia xuất khẩu cao su hàng đầu thế giới, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng nguyên liệu cho ngành sản xuất săm lốp, găng tay và các sản phẩm công nghiệp. Thái Lan nhiều năm liền giữ vị trí số một về xuất khẩu cao su tự nhiên, với sản lượng thường chiếm hơn 30% thị phần toàn cầu, tập trung vào các thị trường lớn như Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ và châu Âu. 

Việt Nam đứng thứ ba thế giới, chỉ sau Thái Lan và Indonesia, với thế mạnh về mủ cao su sơ chế và cao su hỗn hợp, chủ yếu xuất sang Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc. Trong khi Thái Lan duy trì lợi thế nhờ diện tích trồng lớn, sản lượng ổn định và hệ thống chế biến hiện đại, Việt Nam lại nổi bật ở khả năng đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng thị trường thông qua các hiệp định thương mại tự do.

Sau Ấn Độ, thêm một khách hàng tiếp tục chốt đơn LNG của Nga bất chấp lệnh trừng phạt, hàng trăm nghìn m3 khí đốt đã cập bến

Như Quỳnh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Indonesia có sức mua cao nhất ĐNÁ nhưng VinFast mang xe máy điện tới nước này đầu tiên, đấu loạt hãng lớn

Indonesia có sức mua cao nhất ĐNÁ nhưng VinFast mang xe máy điện tới nước này đầu tiên, đấu loạt hãng lớn Nổi bật

Một thị trường đang là khách mua LNG lớn nhất của cả Nga và Mỹ - ra rả nói tẩy chay năng lượng Nga nhưng nhập 5 tỷ đô LNG từ đầu năm vì giá quá rẻ

Một thị trường đang là khách mua LNG lớn nhất của cả Nga và Mỹ - ra rả nói tẩy chay năng lượng Nga nhưng nhập 5 tỷ đô LNG từ đầu năm vì giá quá rẻ Nổi bật

Không phải iPhone 17 Pro Max, đây mới là mẫu iPhone "cháy hàng" kỷ lục, khiến dân tình đổ xô đặt mua

Không phải iPhone 17 Pro Max, đây mới là mẫu iPhone "cháy hàng" kỷ lục, khiến dân tình đổ xô đặt mua

21:34 , 16/09/2025
Một mặt hàng gần tỷ USD của Việt Nam chinh phục hơn 110 nước đang “gặp khó”, Thủ tướng vừa chỉ đạo gì?

Một mặt hàng gần tỷ USD của Việt Nam chinh phục hơn 110 nước đang “gặp khó”, Thủ tướng vừa chỉ đạo gì?

20:55 , 16/09/2025
Siêu xe điện mạnh nhất của Mercedes khủng cỡ nào?

Siêu xe điện mạnh nhất của Mercedes khủng cỡ nào?

20:15 , 16/09/2025
‘Thiếu ADAS không phải lý do từ chối mẫu xe ngon và đáng mua cả lô như Skoda Slavia’

‘Thiếu ADAS không phải lý do từ chối mẫu xe ngon và đáng mua cả lô như Skoda Slavia’

20:06 , 16/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên