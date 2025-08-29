Ảnh minh họa

Theo thống kê của Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong tháng 7/2025, Việt Nam nhập khẩu 3.176 tấn hồ tiêu các loại, kim ngạch đạt 21,3 triệu USD. Trong đó, tiêu đen chiếm 2.887 tấn, tiêu trắng đạt 289 tấn. So với tháng 6, lượng nhập khẩu giảm mạnh 47,8%, kim ngạch cũng giảm 43,8%.

Dù ghi nhận sự sụt giảm trong tháng 7, nhưng tính chung 7 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 31.472 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 195,4 triệu USD. Trong đó, tiêu đen chiếm 26.424 tấn, tiêu trắng đạt 5.048 tấn. So với cùng kỳ năm 2024, lượng nhập khẩu tăng 58,5%, còn kim ngạch tăng vọt tới 143,4%.

Brazil giữ vững vị trí là thị trường cung cấp lớn nhất cho Việt Nam với 16.482 tấn, tăng tới 125,1% so với cùng kỳ, chiếm 52,4% tổng lượng nhập khẩu. Campuchia đứng thứ hai với 7.121 tấn (tăng 9,8%) và Indonesia đứng thứ ba với 6.020 tấn (tăng 43%).

Dù là một trong những quốc gia sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới, Việt Nam vẫn nhập khẩu hàng chục nghìn tấn hồ tiêu mỗi năm. Nguyên nhân là bởi giá hồ tiêu tại một số quốc gia như Brazil hay Campuchia thường thấp hơn thị trường nội địa do nguồn cung lớn và chi phí sản xuất thấp. Doanh nghiệp Việt nhập khẩu tiêu giá rẻ để phục vụ chế biến và xuất khẩu, từ đó nâng cao biên lợi nhuận. Việc này giúp doanh nghiệp giảm áp lực về giá đầu vào, đặc biệt trong bối cảnh giá trong nước biến động mạnh theo mùa vụ.

Sau khi đạt mức kỷ lục 290.000 tấn vào năm 2019, sản lượng hồ tiêu Việt Nam liên tục giảm qua các năm. Trong năm 2023, sản lượng đạt190.000 tấn (tăng hơn 3,8%) so với 183.000 tấn năm 2022. Sản lượng hồ tiêu Việt Nam năm 2024 ước đạt 170.000 tấn và đây có thể là mức sản lượng thấp nhất trong vòng 10 năm qua, kể từ năm 2015. Điều này phản ánh thực trạng cây hồ tiêu không còn là cây trồng chủ lực của nhiều nông dân, đặc biệt trong bối cảnh giá trị kinh tế của các cây trồng khác như sầu riêng, cà phê và cọ dầu gia tăng đáng kể. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu với các hiện tượng thời tiết cực đoan đã làm giảm năng suất và gia tăng chi phí duy trì sản xuất cây hồ tiêu.

Diện tích trồng hồ tiêu ở Việt Nam vào khoảng hơn 131.800 ha vào năm 2020, tập trung chủ yếu ở các vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, chiếm hơn 95% tổng diện tích. Tuy nhiên, đến năm 2023, diện tích này đã giảm xuống còn khoảng 115.000 ha do giá tiêu không ổn định và dịch bệnh.

Việt Nam hiện là trung tâm chế biến hồ tiêu lớn với nhiều nhà máy đạt chuẩn quốc tế. Một số doanh nghiệp FDI như Olam, Nedspice sở hữu chuỗi cung ứng toàn cầu và đặt nhà máy tại Việt Nam để tận dụng chi phí nhân công thấp, hạ tầng logistics thuận lợi. Các công ty này có thể nhập khẩu tiêu thô từ nhiều quốc gia, chế biến tại Việt Nam, sau đó xuất khẩu ra toàn cầu.

Giá hồ tiêu toàn cầu năm 2025 được kỳ vọng tiếp tục duy trì ở mức cao do nguồn cung sụt giảm, trong khi nhu cầu tại các thị trường lớn như Mỹ và châu Âu vẫn ổn định. Nhu cầu sử dụng hồ tiêu trong ngành thực phẩm và chế biến gia vị vẫn là động lực chính cho thị trường.