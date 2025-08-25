Bị Mỹ áp thuế 50% vì mua dầu Nga, quốc gia châu Á vẫn một mực khẳng định: Chúng tôi sẽ mua hàng từ nơi có thỏa thuận tốt nhất

Ảnh minh họa

Theo Times of India, Ấn Độ sẽ duy trì chính sách mua dầu từ bất cứ nguồn cung nào mang lại thỏa thuận tốt nhất, bất chấp sức ép từ Mỹ liên quan đến việc nhập khẩu dầu thô từ Nga. Tuyên bố này được Đại sứ Ấn Độ tại Moscow, ông Vinay Kumar, đưa ra trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn TASS (Nga) ngày 24/8.

Phát biểu được đưa ra sau khi Washington áp thêm 25% thuế đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ, nâng tổng mức thuế lên hơn 50%. Ông Kumar chỉ trích động thái này là "không công bằng, vô lý và không chính đáng".

"Ưu tiên của chúng tôi là an ninh năng lượng cho 1,4 tỷ người dân. Sự hợp tác của Ấn Độ với Nga, cũng như nhiều quốc gia khác, đã góp phần mang lại sự ổn định cho thị trường dầu mỏ toàn cầu. Quyết định của Mỹ không công bằng và chính phủ Ấn Độ sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp để bảo vệ lợi ích quốc gia," ông Kumar nhấn mạnh.

Theo ông, các quyết định thương mại của Ấn Độ được định hướng bởi yếu tố thị trường chứ không phải sức ép chính trị. "Nếu có cơ sở thương mại đúng đắn, các công ty Ấn Độ sẽ mua hàng từ bất cứ đâu họ nhận được thỏa thuận tốt nhất. Đó là nguyên tắc hiện nay," ông nói, đồng thời lưu ý rằng ngay cả Mỹ và châu Âu vẫn duy trì giao dịch nhất định với Nga.

Quan điểm của Đại sứ Kumar tương đồng với phát biểu của Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar tại Diễn đàn Lãnh đạo Thế giới (Economic Times) trước đó. Ông Jaishankar gọi mức thuế của Mỹ là "vô lý và thiếu căn cứ", khẳng định New Delhi sẽ không thỏa hiệp vì lợi ích của nông dân và các nhà sản xuất nhỏ trong nước.

Liên quan đến thanh toán nhập khẩu dầu từ Nga, ông Kumar cho biết giao dịch diễn ra thuận lợi nhờ hệ thống thanh toán bằng đồng nội tệ song phương. "Hiện không có vấn đề gì trong việc thanh toán nhập khẩu dầu mỏ," ông khẳng định.

Ngoài năng lượng, New Delhi kỳ vọng thúc đẩy xuất khẩu sang Nga trong các lĩnh vực điện tử, ô tô, dệt may, vật liệu xây dựng, cũng như dịch vụ kỹ thuật số, tài chính và công nghệ thông tin. "Xuất khẩu đã tăng trưởng nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với tiềm năng," ông nói.

Theo Reuters, xuất khẩu dầu thô của Nga sang Ấn Độ đã giảm sâu trong tháng 8, trong bối cảnh các lệnh trừng phạt từ châu Âu và động thái áp thuế từ Mỹ đang làm thay đổi dòng chảy thương mại năng lượng toàn cầu.

Theo dữ liệu từ công ty theo dõi vận tải biển Kpler, lượng dầu Ural của Nga vận chuyển tới Ấn Độ chỉ còn khoảng 400.000 thùng/ngày trong tháng 8, giảm mạnh so với mức trung bình 1,18 triệu thùng/ngày trong nửa đầu năm. Đây là sự sụt giảm đáng kể sau hai tháng 6 và 7 vốn duy trì ổn định.