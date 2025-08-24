Không phải Nga hay Ấn Độ, Mỹ vừa giáng mạnh đòn trừng phạt vào một quốc gia châu Á: Trung Quốc đang là khách hàng mua 90% sản lượng dầu thô

Ảnh minh họa

Mỹ vừa công bố gói trừng phạt mới nhắm vào một doanh nhân vận tải biển người Hy Lạp, mạng lưới công ty của ông này cùng nhiều nhà điều hành kho chứa và cảng dầu thô tại Trung Quốc, trong nỗ lực tăng cường ngăn chặn hoạt động xuất khẩu dầu của Iran.

Theo thông báo, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã chỉ định ông Antonios Margaritis, công dân Hy Lạp có nhiều thập kỷ hoạt động trong ngành vận tải biển, cùng mạng lưới công ty và gần chục tàu liên quan đến đội tàu ngầm của Iran. Bộ Tài chính cáo buộc Margaritis tận dụng kinh nghiệm trong ngành vận tải để tạo điều kiện cho việc vận chuyển và bán dầu mỏ của Iran một cách bất hợp pháp.

Bên cạnh đó, Mỹ cũng áp đặt lệnh trừng phạt đối với một số tàu và nhà điều hành khác vì vai trò trong việc hỗ trợ xuất khẩu dầu của Iran, nguồn doanh thu được cho là góp phần vào các chương trình vũ khí tiên tiến của nước này.

Song song với động thái của Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao Mỹ mở rộng phạm vi trừng phạt sang các đơn vị vận hành kho chứa và cảng dầu thô tại Trung Quốc – mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng dầu mỏ của Tehran.

Cụ thể, Washington đã đưa vào danh sách đen nhà điều hành cảng Đông Gia Khẩu (tỉnh Sơn Đông), điểm nhập khẩu dầu thô lớn nhất của Iran vào Trung Quốc, và Công ty TNHH Kho chứa và Vận tải Dầu khí Quốc tế Yangshan Shengang (tỉnh Chiết Giang). Bộ Ngoại giao cho biết hai đơn vị này đã tạo điều kiện cho việc nhập khẩu hàng triệu thùng dầu Iran thông qua nhiều tàu chở dầu đã bị Mỹ chỉ định trước đó.

Đây là lần thứ tư Mỹ áp lệnh trừng phạt lên các nhà điều hành cảng của Trung Quốc kể từ đầu năm nay. Trước đó, Washington cũng đã nhắm đến một số nhà máy lọc dầu độc lập, hay còn gọi là “teapot”, do vai trò trong việc xử lý dầu nhập khẩu từ Iran.

Bất chấp các biện pháp mạnh tay từ Washington, Trung Quốc vẫn tiếp tục nhập khẩu khối lượng lớn dầu thô Iran. Thực tế, Bắc Kinh hiện là khách hàng chính của Tehran, chiếm tới khoảng 90% tổng xuất khẩu dầu của Iran.

Giới quan sát cho rằng loạt biện pháp mới cho thấy Mỹ đang nỗ lực gia tăng áp lực trong khuôn khổ chiến lược gây áp lực tối đa với Iran, đồng thời hạn chế các kênh tài chính phục vụ chương trình hạt nhân và quốc phòng của nước này. Tuy nhiên, với nhu cầu năng lượng lớn và mối quan hệ thương mại sâu rộng, Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong hoạt động tiêu thụ dầu mỏ của Iran, bất chấp các lệnh trừng phạt từ phía Washington.