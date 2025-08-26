Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, nhập khẩu hạt điều của Việt Nam trong tháng 7 đạt hơn 296 nghìn tấn với trị giá hơn 436 triệu USD, tăng 5,4% về lượng và tăng 4,2% về trị giá so với tháng 6. Lũy kế trong 7 tháng đầu năm 2025, nước ta đã nhập khẩu hơn 1,89 triệu tấn hạt điều với trị giá hơn 2,9 tỷ USD, tăng 6,2% về lượng và tăng mạnh 36,1% về trị giá so với 7T/2024.

Việt Nam hiện giữ vững vị trí số 1 thế giới về xuất khẩu nhân điều trong nhiều năm liên tiếp, chiếm phần lớn thị phần xuất khẩu nhân điều toàn cầu. Đây là thành quả của ngành điều Việt Nam đã không ngừng khẳng định uy tín trên thị trường quốc tế. Bên cạnh nguồn cung nội địa, nước ta vẫn đang chi 1 khoản tiền lớn để nhập khẩu, củng cố ngôi vương của thế giới.

Xét về thị trường, Campuchia đang là nhà cung cấp hạt điều lớn nhất của Việt Nam với hơn 915 nghìn tấn, trị giá hơn 1,38 tỷ USD, tăng 16% về lượng và tăng mạnh 37% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Giá bình quân đạt 1.517 USD/tấn, tăng 18% so với giá trong 7T/2024.

Đứng thứ 2 là Bờ Biển Ngà với hơn 278 nghìn tấn, trị giá hơn 433 triệu USD, giảm 14% về lượng nhưng lại tăng mạnh 17% về trị giá so với 7T/2024. Giá nhập khẩu chứng kiến mức tăng mạnh 37%, tương ứng với 1.555 USD/tấn.

Nigeria là nhà cung cấp hạt điều lớn thứ 3 của Việt Nam với hơn 218 nghìn tấn, trị giá hơn 319 triệu USD, tăng 24% về lượng và tăng mạnh 61% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Giá bình quân 1.462 USD/tấn, tăng mạnh 31%.

Đối với láng giềng Việt Nam – nhà cung cấp hạt điều lớn nhất cho nước ta, hạt điều là một cây trồng chiến lược và có giá trị thương mại cao, đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc gia này, cùng với lúa và cao su. Campuchia đã và đang nỗ lực khẳng định vị thế là một trong những nhà sản xuất và xuất khẩu hạt điều hàng đầu thế giới, với sản lượng lớn và kim ngạch xuất khẩu đáng kể, chủ yếu sang Việt Nam.

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 40 /2014/TT-BTC hướng dẫn thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia. Theo đó, Thông tư quy định các loại hàng hóa có xuất xứ từ Campuchia nhập khẩu vào Việt Nam được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0%, cụ thể đối với các mặt hàng:

Dừa, quả hạch Brazil và hạt điều, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ; Quả chà là, sung, vả, dứa, bơ, ổi, xoài và măng cụt, tươi hoặc khô; Các loại dưa (kể cả dưa hấu) và đu đủ, tươi;

Lúa gạo; Mật thu được từ chiết xuất hoặc tinh chế đường; Sản phẩm từ tinh bột sắn và sản phẩm thay thế chế biến từ tinh bột, ở dạng mảnh, hạt, bột xay, bột rây hay các dạng tương tự;

Như vậy hạt điều nhập khẩu từ Campuchia và các quốc gia ASEAN có thuế nhập khẩu 0%, trong khi nhập từ thị trường ngoài ASEAN có thuế 5%.

Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu năm 2025 đạt 4,5 tỷ USD. Để hiện thực hóa, ngành cần tập trung vào 3 trụ cột: Nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa thị trường và tăng cường xúc tiến thương mại. Trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu còn phức tạp, việc chủ động nắm bắt thông tin thị trường, điều chỉnh chiến lược kinh doanh và đầu tư vào chế biến sâu sẽ là yếu tố sống còn.