Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mẫu MPV siêu rẻ của Wuling nhận đặt cọc quê nhà: Giá khởi điểm chưa đến 400 triệu đồng, 1 lần sạc đi 500 km

24-09-2025 - 14:27 PM | Thị trường

Mẫu MPV Wuling Xingguang 730 hiện bắt đầu mở đặt hàng trước, dự kiến trở thành mẫu MPV rẻ nhất phân khúc tại thị trường nội địa.

Mẫu MPV siêu rẻ của Wuling nhận đặt cọc quê nhà: Giá khởi điểm chưa đến 400 triệu đồng, 1 lần sạc đi 500 km- Ảnh 1.

Ngày 23/9/2025, liên doanh SAIC-GM-Wuling (SGMW) chính thức mở đơn đặt hàng trước cho mẫu MPV cỡ trung mới Xingguang (Starlight) 730. Khách hàng đặt trực tuyến trước thời điểm ra mắt sẽ được hưởng ưu đãi giảm 2.000 nhân dân tệ (tương đương 278 USD) và cần đặt cọc 1.000 nhân dân tệ (139 USD). Lô xe đầu tiên đã được phân phối đến 220 thành phố trên toàn Trung Quốc.

Mẫu MPV siêu rẻ của Wuling nhận đặt cọc quê nhà: Giá khởi điểm chưa đến 400 triệu đồng, 1 lần sạc đi 500 km- Ảnh 2.

Xingguang 730 được phát triển dựa trên nền tảng năng lượng mới của Wuling, đồng thời tích hợp công nghệ “Sky-Spirit-God” do hãng tự phát triển. Điểm đáng chú ý của mẫu MPV này nằm ở sự đa dạng hệ truyền động, khi khách hàng có thể lựa chọn giữa ba tùy chọn: động cơ xăng truyền thống, hybrid cắm điện (PHEV) hoặc thuần điện (EV).

Thiết kế ngoại thất có sự khác biệt tùy theo phiên bản. Các bản chạy xăng và PHEV sử dụng lưới tản nhiệt cỡ lớn, tạo diện mạo mạnh mẽ, trong khi phiên bản điện thuần mang phong cách tối giản, với phần lưới tản nhiệt chính được loại bỏ, chỉ giữ lại khe gió dưới và phủ toàn bộ màu đen. Dải LED hai thanh cùng các khe hút gió khí động học bên hông mang lại diện mạo hiện đại và nổi bật cho tất cả phiên bản.

Về kích thước, Xingguang 730 có chiều dài 4.910 mm, rộng 1.850 mm, cao 1.770 mm, với chiều dài cơ sở 2.910 mm. Khoang nội thất thiết kế theo cấu hình 7 chỗ ngồi (2+2+3), trong đó hàng ghế thứ hai dạng thương gia có thể điều chỉnh độ ngả, mang đến sự thoải mái cho hành khách.

Xe trang bị màn hình trung tâm nổi kết hợp các phím bấm vật lý, cùng sạc không dây cho điện thoại.

Mẫu MPV siêu rẻ của Wuling nhận đặt cọc quê nhà: Giá khởi điểm chưa đến 400 triệu đồng, 1 lần sạc đi 500 km- Ảnh 3.

Về vận hành, phiên bản động cơ xăng sử dụng máy 1.5T, công suất 130 kW (174 mã lực). Bản PHEV kết hợp động cơ 1.5L công suất 78 kW cùng mô-tơ điện, trong khi bản thuần điện trang bị động cơ 100 kW (134 mã lực), đi kèm pin 54,5 kWh hoặc 60 kWh, cho phạm vi hoạt động theo chuẩn CLTC lần lượt 450 km và 500 km.

Mức giá chính thức của Xingguang 730 hiện chưa được công bố. Tuy nhiên, theo dự đoán của CarNewsChina, giá khởi điểm có thể vào khoảng 15.000 USD, qua đó trở thành mẫu MPV giá rẻ nhất trên thị trường Trung Quốc.

Theo CarNewsChina﻿

Ông trùm xe tải hợp tác xây nhà máy tại Việt Nam hé lộ mẫu SUV điện cỡ nhỏ: Một lần sạc đi hơn 500 km, giá khởi điểm từ 400 triệu đồng

Như Quỳnh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
'Vựa lúa dưới lòng đất' của Việt Nam được Nhật Bản đổ tiền thu mua hàng nghìn tấn, xuất khẩu tăng 800%

'Vựa lúa dưới lòng đất' của Việt Nam được Nhật Bản đổ tiền thu mua hàng nghìn tấn, xuất khẩu tăng 800% Nổi bật

Giá vàng lập đỉnh hơn 3.750 USD/ounce, bạc cao nhất 14 năm: chuyên gia dự báo 'cơn sốt giá' sắp lan sang hai kim loại công nghiệp quan trọng

Giá vàng lập đỉnh hơn 3.750 USD/ounce, bạc cao nhất 14 năm: chuyên gia dự báo 'cơn sốt giá' sắp lan sang hai kim loại công nghiệp quan trọng Nổi bật

Một mẫu iPhone 17 bất ngờ giảm giá, ai đang muốn mua nên "chốt đơn" ngay

Một mẫu iPhone 17 bất ngờ giảm giá, ai đang muốn mua nên "chốt đơn" ngay

15:34 , 24/09/2025
Mã vạch EAN, UPC, Code128: Nên dùng loại nào cho sản phẩm Việt?

Mã vạch EAN, UPC, Code128: Nên dùng loại nào cho sản phẩm Việt?

15:30 , 24/09/2025
“Chìa khoá” làm nên vị thế tiên phong toàn cầu của Samsung AI TV

“Chìa khoá” làm nên vị thế tiên phong toàn cầu của Samsung AI TV

15:30 , 24/09/2025
Đáy Thái Bình Dương chứa kho báu 21 tỷ tấn, tuổi hàng triệu năm: 19 quốc gia, tập đoàn "đặt gạch" thăm dò

Đáy Thái Bình Dương chứa kho báu 21 tỷ tấn, tuổi hàng triệu năm: 19 quốc gia, tập đoàn "đặt gạch" thăm dò

14:56 , 24/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên