Ngày 23/9/2025, liên doanh SAIC-GM-Wuling (SGMW) chính thức mở đơn đặt hàng trước cho mẫu MPV cỡ trung mới Xingguang (Starlight) 730. Khách hàng đặt trực tuyến trước thời điểm ra mắt sẽ được hưởng ưu đãi giảm 2.000 nhân dân tệ (tương đương 278 USD) và cần đặt cọc 1.000 nhân dân tệ (139 USD). Lô xe đầu tiên đã được phân phối đến 220 thành phố trên toàn Trung Quốc.

Xingguang 730 được phát triển dựa trên nền tảng năng lượng mới của Wuling, đồng thời tích hợp công nghệ “Sky-Spirit-God” do hãng tự phát triển. Điểm đáng chú ý của mẫu MPV này nằm ở sự đa dạng hệ truyền động, khi khách hàng có thể lựa chọn giữa ba tùy chọn: động cơ xăng truyền thống, hybrid cắm điện (PHEV) hoặc thuần điện (EV).

Thiết kế ngoại thất có sự khác biệt tùy theo phiên bản. Các bản chạy xăng và PHEV sử dụng lưới tản nhiệt cỡ lớn, tạo diện mạo mạnh mẽ, trong khi phiên bản điện thuần mang phong cách tối giản, với phần lưới tản nhiệt chính được loại bỏ, chỉ giữ lại khe gió dưới và phủ toàn bộ màu đen. Dải LED hai thanh cùng các khe hút gió khí động học bên hông mang lại diện mạo hiện đại và nổi bật cho tất cả phiên bản.

Về kích thước, Xingguang 730 có chiều dài 4.910 mm, rộng 1.850 mm, cao 1.770 mm, với chiều dài cơ sở 2.910 mm. Khoang nội thất thiết kế theo cấu hình 7 chỗ ngồi (2+2+3), trong đó hàng ghế thứ hai dạng thương gia có thể điều chỉnh độ ngả, mang đến sự thoải mái cho hành khách.

Xe trang bị màn hình trung tâm nổi kết hợp các phím bấm vật lý, cùng sạc không dây cho điện thoại.

Về vận hành, phiên bản động cơ xăng sử dụng máy 1.5T, công suất 130 kW (174 mã lực). Bản PHEV kết hợp động cơ 1.5L công suất 78 kW cùng mô-tơ điện, trong khi bản thuần điện trang bị động cơ 100 kW (134 mã lực), đi kèm pin 54,5 kWh hoặc 60 kWh, cho phạm vi hoạt động theo chuẩn CLTC lần lượt 450 km và 500 km.

Mức giá chính thức của Xingguang 730 hiện chưa được công bố. Tuy nhiên, theo dự đoán của CarNewsChina, giá khởi điểm có thể vào khoảng 15.000 USD, qua đó trở thành mẫu MPV giá rẻ nhất trên thị trường Trung Quốc.

