Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lotus chốt ra mắt Việt Nam đầu năm nay: 3 mẫu dễ về nằm ở 3 phân khúc có thể cạnh tranh cả Porsche

16-01-2026 - 18:30 PM | Thị trường

Sự xuất hiện của Lotus tại Việt Nam được kỳ vọng tạo thêm sức ép cạnh tranh mới ở phân khúc xe thể thao và xe điện hiệu suất cao.

Trong kỷ nguyên điện hóa đang càn quét ngành công nghiệp ô tô toàn cầu, các tiêu chuẩn về an toàn và tiện nghi dần khiến những cỗ máy tốc độ trở nên "hiền" hơn. Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Lotus tại Việt Nam vào quý I/2026 hứa hẹn mang đến một làn gió mới đầy thuần chất, có thể thách thức trực tiếp vị thế của Porsche.

Thương hiệu Lotus đã ấn định thời điểm ra mắt thị trường Việt Nam. Ảnh: FB

Thị trường xe hiệu suất cao tại Việt Nam hiện có quy mô không lớn với mức độ tập trung cao, với Porsche gần như giữ vai trò dẫn dắt nhờ các dòng xe thể thao và xe điện như 718 Cayman, Macan hay Taycan. Phần lớn các đối thủ còn lại chủ yếu tham gia bằng phiên bản hiệu suất cao của SUV và sedan, khiến phân khúc xe thể thao thuần chất vẫn khá hạn chế về lựa chọn.

Trong bối cảnh đó, việc Lotus chuẩn bị gia nhập thị trường Việt Nam được xem là diễn biến đáng chú ý. Trước Việt Nam, thương hiệu xe thể thao Anh Quốc này đã hiện diện tại nhiều thị trường Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia, Singapore và Indonesia.

Trong danh sách xe được hãng phân phối toàn cầu, Lotus Emira là ứng cử viên đầu tiên có thể gia nhập thị trường Việt Nam. Đây là mẫu coupe động cơ đặt giữa, đánh dấu cột mốc là dòng xe thể thao thuần động cơ đốt trong cuối cùng của hãng trước khi bước sang trang mới điện hóa hoàn toàn.

Thiết kế Lotus Emira nhấn mạnh trọng lượng nhẹ và cảm giác lái thuần chất. Ảnh: ST

Ở phiên bản tiêu chuẩn, Emira Turbo sở hữu khối động cơ 2.0L tăng áp sản sinh 365 mã lực. Xe chỉ mất 4,4 giây để bứt tốc từ 0–100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 275 km/h. Những thông số này giúp Emira chiếm ưu thế khi đặt cạnh đối thủ Porsche 718 Cayman (300 mã lực, tăng tốc trong 4,7 giây).

Lotus Emira đánh dấu kỷ nguyên cuối cùng của xe thể thao thuần động cơ đốt trong từ thương hiệu Anh Quốc. Ảnh: ST

Với những tay lái khao khát sức mạnh cực đoan hơn, các phiên bản Turbo SE hay V6 SE với công suất 406 mã lực sẽ là lựa chọn không thể bỏ qua. Những mẫu xe này mang lại trải nghiệm vận hành cơ học đầy phấn khích, điều vốn đã dần mai một trên các dòng xe hiện đại.

Không dừng lại ở động cơ truyền thống, Lotus cũng đang bành trướng sang mảng xe điện với bộ đôi Eletre và Emeya. Với xu hướng điện hóa hiện nay, đây cũng là 2 mẫu xe có khả năng được hãng phân phối chính hãng.

Khác với cách làm thông thường, Lotus định nghĩa xe điện qua khả năng phản hồi và gia tốc thay vì chỉ tập trung vào dung lượng pin. Lotus Eletre thuộc phân khúc SUV hiệu suất cao, có công suất tiêu chuẩn vượt 600 mã lực, khả năng tăng tốc 0–100 km/h trong khoảng 4,5 giây và tốc độ tối đa đạt 258 km/h. Mẫu xe này sử dụng pin dung lượng 112 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa khoảng 600 km theo tiêu chuẩn WLTC, hỗ trợ sạc nhanh DC công suất cao và sạc AC 22 kW.

Lotus Eletre là SUV điện hiệu năng cao, hướng đến nhóm khách hàng yêu tốc độ và công nghệ. Ảnh: ST

Trong khi đó, Emeya là mẫu sedan điện hiệu suất cao, có công suất tiêu chuẩn trên 600 mã lực, sử dụng pin dung lượng 102 kWh và đạt tầm hoạt động tối đa khoảng 610 km theo chuẩn WLTC. Xe tăng tốc 0–100 km/h trong 4,15 giây và có tốc độ tối đa 250 km/h, đặt Emeya vào nhóm cạnh tranh trực tiếp với Porsche Taycan bản tiêu chuẩn.

Lotus Emeya gia nhập cuộc đua sedan điện hiệu năng cao, cạnh tranh trực tiếp Porsche Taycan. Ảnh: ST

Việc Lotus gia nhập thị trường Việt Nam không chỉ đơn thuần là bổ sung một cái tên mới, mà còn mở ra lối đi riêng cho nhóm khách hàng "nhà giàu" đề cao cảm giác lái thuần túy. Mặc dù vậy, bởi thương hiệu này còn xa lạ với đa số người tiêu dùng Việt, Lotus có thể sẽ phải đối mặt nhiều thách thức.

Theo Bảo Lâm

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bán xe máy điện mới rẻ nhất cũng 65 triệu, Honda toan tính điều gì?

Bán xe máy điện mới rẻ nhất cũng 65 triệu, Honda toan tính điều gì? Nổi bật

Top doanh số các thương hiệu ô tô Việt Nam năm 2025: VinFast bằng 3 thương hiệu đứng sau cộng lại

Top doanh số các thương hiệu ô tô Việt Nam năm 2025: VinFast bằng 3 thương hiệu đứng sau cộng lại Nổi bật

Mỹ áp thuế mới với Iran, gạo một quốc gia châu Á đón sóng gió, chính phủ lập tức trấn an ‘vẫn trong tầm kiểm soát’

Mỹ áp thuế mới với Iran, gạo một quốc gia châu Á đón sóng gió, chính phủ lập tức trấn an ‘vẫn trong tầm kiểm soát’

18:24 , 16/01/2026
Bất ngờ giá vé máy bay chặng TPHCM - Hà Nội dịp Tết

Bất ngờ giá vé máy bay chặng TPHCM - Hà Nội dịp Tết

17:30 , 16/01/2026
Hãng xe xây nhà máy tại Việt Nam ra mắt SUV mới nhiều phiên bản, giá khởi điểm chỉ hơn 200 triệu đồng

Hãng xe xây nhà máy tại Việt Nam ra mắt SUV mới nhiều phiên bản, giá khởi điểm chỉ hơn 200 triệu đồng

16:16 , 16/01/2026
Phát hiện 100 xe tải Trung Quốc không người lái, hoạt động liên tục 24/7, bí mật khai thác kho báu lộ thiên lớn chưa từng có

Phát hiện 100 xe tải Trung Quốc không người lái, hoạt động liên tục 24/7, bí mật khai thác kho báu lộ thiên lớn chưa từng có

15:30 , 16/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên