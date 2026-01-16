Lotus chốt ra mắt Việt Nam đầu năm nay: 3 mẫu dễ về nằm ở 3 phân khúc có thể cạnh tranh cả Porsche

Trong kỷ nguyên điện hóa đang càn quét ngành công nghiệp ô tô toàn cầu, các tiêu chuẩn về an toàn và tiện nghi dần khiến những cỗ máy tốc độ trở nên "hiền" hơn. Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Lotus tại Việt Nam vào quý I/2026 hứa hẹn mang đến một làn gió mới đầy thuần chất, có thể thách thức trực tiếp vị thế của Porsche.

Thương hiệu Lotus đã ấn định thời điểm ra mắt thị trường Việt Nam. Ảnh: FB

Thị trường xe hiệu suất cao tại Việt Nam hiện có quy mô không lớn với mức độ tập trung cao, với Porsche gần như giữ vai trò dẫn dắt nhờ các dòng xe thể thao và xe điện như 718 Cayman, Macan hay Taycan. Phần lớn các đối thủ còn lại chủ yếu tham gia bằng phiên bản hiệu suất cao của SUV và sedan, khiến phân khúc xe thể thao thuần chất vẫn khá hạn chế về lựa chọn.

Trong bối cảnh đó, việc Lotus chuẩn bị gia nhập thị trường Việt Nam được xem là diễn biến đáng chú ý. Trước Việt Nam, thương hiệu xe thể thao Anh Quốc này đã hiện diện tại nhiều thị trường Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia, Singapore và Indonesia.

Trong danh sách xe được hãng phân phối toàn cầu, Lotus Emira là ứng cử viên đầu tiên có thể gia nhập thị trường Việt Nam. Đây là mẫu coupe động cơ đặt giữa, đánh dấu cột mốc là dòng xe thể thao thuần động cơ đốt trong cuối cùng của hãng trước khi bước sang trang mới điện hóa hoàn toàn.

Thiết kế Lotus Emira nhấn mạnh trọng lượng nhẹ và cảm giác lái thuần chất. Ảnh: ST

Ở phiên bản tiêu chuẩn, Emira Turbo sở hữu khối động cơ 2.0L tăng áp sản sinh 365 mã lực. Xe chỉ mất 4,4 giây để bứt tốc từ 0–100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 275 km/h. Những thông số này giúp Emira chiếm ưu thế khi đặt cạnh đối thủ Porsche 718 Cayman (300 mã lực, tăng tốc trong 4,7 giây).

Lotus Emira đánh dấu kỷ nguyên cuối cùng của xe thể thao thuần động cơ đốt trong từ thương hiệu Anh Quốc. Ảnh: ST

Với những tay lái khao khát sức mạnh cực đoan hơn, các phiên bản Turbo SE hay V6 SE với công suất 406 mã lực sẽ là lựa chọn không thể bỏ qua. Những mẫu xe này mang lại trải nghiệm vận hành cơ học đầy phấn khích, điều vốn đã dần mai một trên các dòng xe hiện đại.

Không dừng lại ở động cơ truyền thống, Lotus cũng đang bành trướng sang mảng xe điện với bộ đôi Eletre và Emeya. Với xu hướng điện hóa hiện nay, đây cũng là 2 mẫu xe có khả năng được hãng phân phối chính hãng.

Khác với cách làm thông thường, Lotus định nghĩa xe điện qua khả năng phản hồi và gia tốc thay vì chỉ tập trung vào dung lượng pin. Lotus Eletre thuộc phân khúc SUV hiệu suất cao, có công suất tiêu chuẩn vượt 600 mã lực, khả năng tăng tốc 0–100 km/h trong khoảng 4,5 giây và tốc độ tối đa đạt 258 km/h. Mẫu xe này sử dụng pin dung lượng 112 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa khoảng 600 km theo tiêu chuẩn WLTC, hỗ trợ sạc nhanh DC công suất cao và sạc AC 22 kW.

Lotus Eletre là SUV điện hiệu năng cao, hướng đến nhóm khách hàng yêu tốc độ và công nghệ. Ảnh: ST

Trong khi đó, Emeya là mẫu sedan điện hiệu suất cao, có công suất tiêu chuẩn trên 600 mã lực, sử dụng pin dung lượng 102 kWh và đạt tầm hoạt động tối đa khoảng 610 km theo chuẩn WLTC. Xe tăng tốc 0–100 km/h trong 4,15 giây và có tốc độ tối đa 250 km/h, đặt Emeya vào nhóm cạnh tranh trực tiếp với Porsche Taycan bản tiêu chuẩn.

Lotus Emeya gia nhập cuộc đua sedan điện hiệu năng cao, cạnh tranh trực tiếp Porsche Taycan. Ảnh: ST

Việc Lotus gia nhập thị trường Việt Nam không chỉ đơn thuần là bổ sung một cái tên mới, mà còn mở ra lối đi riêng cho nhóm khách hàng "nhà giàu" đề cao cảm giác lái thuần túy. Mặc dù vậy, bởi thương hiệu này còn xa lạ với đa số người tiêu dùng Việt, Lotus có thể sẽ phải đối mặt nhiều thách thức.