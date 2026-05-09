Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tất cả người dân hay mua bán thuốc chú ý quy định phạt tới 100 triệu đồng từ 15/5

Theo Thái Hà | 09-05-2026 - 07:52 AM | Thị trường

Hành vi liên quan đến lĩnh vực mua bán thuốc có thể bị phạt tới 100 triệu đồng từ 15/5.

Bắt đầu từ ngày 15/5/2026, Nghị định 90/2026/NĐ-CP chính thức áp dụng các khung hình phạt mới nghiêm khắc hơn đối với các sai phạm trong ngành y tế. Đáng chú ý, hành vi bán thuốc yêu cầu kê đơn mà không có đơn của bác sĩ sẽ bị xử lý mạnh tay nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Nâng mức phạt đối với các vi phạm về kinh doanh thuốc

Nghị định mới đã thiết lập trần xử phạt hành chính rất cao: tối đa 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm trong mảng dược. Cụ thể, Điều 59 của Nghị định này quy định mức phạt từ 10 - 20 triệu đồng cho các lỗi sau:

Xử lý nghiêm hành vi trục lợi và vi phạm hành nghề

Nghị định 90/2026/NĐ-CP cũng bổ sung các chế tài nặng đối với những sai phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh:

Chế tài đối với thuốc quá hạn sử dụng

Một trong những điểm mới đáng chú ý là mức phạt lên tới 80 triệu đồng đối với hành vi nhập khẩu các loại thuốc hoặc nguyên liệu làm thuốc đã hết hạn. Khoản 6 Điều 60 quy định mức phạt cụ thể sẽ dựa trên trị giá của lô hàng vi phạm.

Bên cạnh việc nộp phạt, các đơn vị vi phạm buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả:

Trục xuất số hàng quá hạn ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc tái xuất trả lại nơi cung cấp.

Trong trường hợp không thể tái xuất, toàn bộ số thuốc và nguyên liệu hết hạn buộc phải tiêu hủy theo đúng quy trình an toàn.

Theo Thái Hà

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lộ diện 'con đường tơ lụa' tới Trung Quốc, thực hiện nhiệm vụ giải cứu huyết mạch kinh tế Iran

Lộ diện 'con đường tơ lụa' tới Trung Quốc, thực hiện nhiệm vụ giải cứu huyết mạch kinh tế Iran Nổi bật

Phát hiện viên ruby khổng lồ 11.000 carat, chính phủ, quân đội 1 quốc gia Đông Nam Á lập tức trực tiếp kiểm tra

Phát hiện viên ruby khổng lồ 11.000 carat, chính phủ, quân đội 1 quốc gia Đông Nam Á lập tức trực tiếp kiểm tra Nổi bật

Lotus ra mắt Việt Nam: 4 mẫu, đắt nhất tới gần 13 tỷ, có cả hypercar lần đầu đến ĐNÁ

Lotus ra mắt Việt Nam: 4 mẫu, đắt nhất tới gần 13 tỷ, có cả hypercar lần đầu đến ĐNÁ

07:15 , 09/05/2026
Nhập khẩu xăng dầu tăng mạnh, thương mại Việt Nam đảo chiều

Nhập khẩu xăng dầu tăng mạnh, thương mại Việt Nam đảo chiều

07:11 , 09/05/2026
Thiết kế iPhone 18 Pro Max lộ diện trong ảnh mới

Thiết kế iPhone 18 Pro Max lộ diện trong ảnh mới

21:58 , 08/05/2026
Cú sốc ngành pin toàn cầu: Phương Tây xây nhà máy nghìn tỷ rồi để không vì thiếu rác, Trung Quốc ung dung ôm trọn mỏ vàng

Cú sốc ngành pin toàn cầu: Phương Tây xây nhà máy nghìn tỷ rồi để không vì thiếu rác, Trung Quốc ung dung ôm trọn mỏ vàng

20:30 , 08/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên