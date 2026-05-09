Giá Suzuki Jimny tiếp tục dò đáy tại đại lý: Thực tế thấp kỷ lục còn 609 triệu đồng, chỉ ngang niêm yết Sonet

Theo Khôi Nguyên | 09-05-2026 - 09:52 AM | Thị trường

Việc các đại lý đẩy mức giảm giá Suzuki Jimny lên tận 180 triệu đồng cho thấy động thái xả hàng tồn rõ rệt. Tuy nhiên, với mức giá thực tế thấp kỷ lục, đây lại là cơ hội lớn để những người thích "chơi" xe địa hình dễ dàng tiếp cận.

Sau đợt điều chỉnh giảm 140 triệu đồng trước đó, hiện một số đại lý đã nâng mức giảm giá lên đến 180 triệu đồng đối với mẫu Suzuki Jimny. Với mức giảm này, giá bán thực tế của xe hiện còn 609 triệu đồng, tương đương với giá niêm yết của phiên bản cao cấp nhất thuộc dòng Kia Sonet.

Việc giảm giá sâu có thể là động thái nhằm giải phóng hàng tồn kho. Toàn bộ số xe đang được áp dụng mức giá này đều thuộc lô hàng sản xuất và nhập khẩu từ năm 2024. Kể từ thời điểm đó đến nay, thị trường chưa ghi nhận thêm các lô hàng mới có năm sản xuất gần hơn được đưa về nước.

Mức giảm giá tại đại lý hiện cao hơn đáng kể so với chính sách khuyến mãi chính hãng từ Suzuki Việt Nam vốn ở mức 95 triệu đồng. Giá niêm yết của Jimny là 789 triệu đồng. Thậm chí, tại thời điểm mới ra mắt, Jimny từng xảy ra tình trạng bán chênh giá so với niêm yết do nguồn cung hạn chế.

Tuy nhiên, do đặc thù là dòng xe phục vụ nhóm khách hàng hẹp, giá xe liên tục được điều chỉnh giảm để duy trì khả năng thanh khoản.

Về thông số kỹ thuật, Suzuki Jimny nổi bật với hệ thống khung gầm rời (body-on-frame), hệ dẫn động hai cầu 4WD (AllGrip Pro) với cần số phụ riêng biệt hỗ trợ các chế độ 2H, 4H và 4L. Xe sở hữu các chỉ số vượt địa hình đặc trưng với khoảng sáng gầm 210 mm, góc tới 37 độ, góc vượt đỉnh dốc 28 độ và góc thoát 49 độ.

Động cơ 1.5L trang bị trên xe cho công suất 102 mã lực và mô-men xoắn 130 Nm, đi kèm hộp số tự động 4 cấp.

Tại Việt Nam, mẫu xe này được phân phối dưới dạng biến thể 3 cửa, cấu hình 4 chỗ ngồi. Nội thất tập trung vào tính thực dụng với ghế nỉ, các chi tiết điều khiển cơ học kết hợp cùng màn hình cảm ứng 9 inch tích hợp Apple CarPlay/Android Auto và hệ thống điều hòa tự động.

Các trang bị an toàn của xe khá cơ bản, bao gồm 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và hỗ trợ đổ dốc...

Trong phân khúc SUV địa hình cỡ nhỏ, Suzuki Jimny hiện không có đối thủ cạnh tranh trực tiếp về cấu hình vận hành.

