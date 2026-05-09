Savyint đẩy mạnh hợp tác phát triển an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo & công nghệ cao tại Ấn Độ

Diễn ra từ ngày 05 - 07/5/2026, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được thực hiện theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, với sự tham gia của đoàn đại biểu cấp cao và đoàn doanh nghiệp Việt Nam. Đây cũng là dịp hai nước kỷ niệm 10 năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, đồng thời mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực có tính nền tảng cho tăng trưởng tương lai như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Với chủ đề "Hợp tác về phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số", diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Ấn Độ quy tụ đại diện lãnh đạo cấp cao, các bộ, ngành, viện nghiên cứu, trường đại học, hiệp hội, tập đoàn công nghệ số và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo của hai nước. Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh Việt Nam và Ấn Độ cần tăng cường chia sẻ thông tin chiến lược, mở rộng hợp tác về an ninh mạng, bảo vệ hạ tầng số, phòng chống tội phạm công nghệ cao và nâng cao năng lực ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Sự kiện là không gian kết nối quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất giữa cộng đồng công nghệ Việt Nam và Ấn Độ, đặc biệt trong các lĩnh vực đang tăng trưởng nhanh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh mẽ, an toàn dữ liệu, bảo vệ danh tính số và năng lực phòng vệ trên không gian mạng đang trở thành yêu cầu chiến lược đối với chính phủ, tổ chức tài chính, doanh nghiệp lớn và các hạ tầng trọng yếu. Là doanh nghiệp công nghệ Việt Nam tập trung vào các giải pháp an toàn số, bảo mật dữ liệu, niềm tin số và quản trị rủi ro trên môi trường số, Savyint tham gia Diễn đàn với định hướng mở rộng hợp tác quốc tế, kết nối năng lực công nghệ Việt Nam với hệ sinh thái công nghệ Ấn Độ, thúc đẩy phát triển các nền tảng và giải pháp đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các thị trường trong khu vực.

Tại sự kiện, Savyint Group và Vantageo Pvt Ltd. đã trao thỏa thuận hợp tác công nghệ, mở ra định hướng hợp tác trong phát triển, thiết kế tích hợp, đồng nghiên cứu và đồng sản xuất các giải pháp thế mạnh của nhau cung cấp các sản phẩm từ an ninh mạng, AI Security, Data Safe, Quantum Safe, Zero Trust Network, HPC Platform, AI Accelerator & GPU Platform cho Việt Nam, Ấn Độ và các thị trường Đông Nam Á, APAC và khu vực Nam Á.

Thỏa thuận hợp tác không chỉ dừng ở việc kết nối năng lực giữa hai doanh nghiệp, mà còn thể hiện định hướng đồng phát triển các nền tảng công nghệ an toàn, có khả năng bản địa hóa theo yêu cầu từng thị trường, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về bảo mật, tuân thủ và vận hành.

Savyint Group và Vantageo Pvt Ltd. đã trao Biên bản ghi nhớ hợp tác

Ông Hoàng Nguyên Vân, Chủ tịch Savyint Group chia sẻ: "Ấn Độ là một trong những trung tâm công nghệ phát triển nhanh của thế giới. Tham gia Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Ấn Độ, Savyint mong muốn kết nối với các đối tác có cùng tầm nhìn, cùng phát triển các giải pháp công nghệ an toàn, tin cậy và có khả năng ứng dụng rộng rãi cho doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam, Ấn Độ và khu vực."

Đại diện Savyint Group tại sự kiện

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Ấn Độ bước vào giai đoạn hợp tác sâu rộng, sự hiện diện của Savyint tại diễn đàn là lời khẳng định trong việc đồng hành cùng tiến trình chuyển đổi số quốc gia, đồng thời cam kết thúc đẩy các giải pháp công nghệ "Make-in Việt Nam" vươn ra thị trường khu vực và toàn cầu.