Suzuki tung ra mẫu xe côn tay chỉ hơn 30 triệu đồng: Người Việt lập tức nhớ tới “huyền thoại” EN150-A

Mới đây, Suzuki đã gây chú ý khi giới thiệu mẫu xe hoài cổ Cool Biao 150 tại thị trường Trung Quốc với giá chỉ 8.680 nhân dân tệ, tương đương khoảng hơn 33 triệu đồng.

Mức giá này lập tức khiến cộng đồng mê xe bất ngờ, bởi trước đây các mẫu mô tô liên doanh mang phong cách retro thường có giá khá cao, phổ biến từ hơn 40 đến 70 triệu đồng quy đổi.

Điều đáng nói là Cool Biao 150 không phải một mẫu xe điện giá rẻ hay xe mini đô thị đơn giản. Đây là một mẫu mô tô côn tay mang phong cách cổ điển, sử dụng động cơ xăng 150cc và hướng tới nhu cầu sử dụng thực tế hàng ngày.

Xe được trang bị khối động cơ 149cc có độ bền cao, hoạt động vô cùng ổn định và ít hỏng vặt. Khả năng tiết kiệm nhiên liệu xuất sắc với mức tiêu hao 1,7 lít/100km, cho phép xe di chuyển quãng đường hơn 500 km chỉ với một bình xăng đầy.

Ngay từ ngoại hình, chiếc xe đã mang dáng dấp quen thuộc của các mẫu mô tô Suzuki thiên về sự bền bỉ và thực dụng. Xe có thiết kế gọn gàng, yên thấp, tay lái cao vừa phải và phong cách retro nhẹ nhàng. Tổng thể không quá cầu kỳ nhưng vẫn tạo được cảm giác “xe lớn” hơn so với mức giá thực tế.

Tuy nhiên, thứ khiến nhiều người Việt chú ý hơn cả lại nằm ở động cơ. Theo các thông số được công bố, Cool Biao 150 sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 149cc làm mát bằng không khí. Đây là kiểu động cơ nổi tiếng với độ ổn định cao, dễ bảo dưỡng và tiết kiệm nhiên liệu.

Không ít người nhanh chóng nhận ra cục máy này có nhiều điểm tương đồng với Suzuki EN150-A - mẫu xe côn tay từng rất được ưa chuộng tại Việt Nam và tới hiện tại vẫn có thể bắt gặp trên đường phố của Hà Nội.

Có những thời điểm trong quá khứ, EN150-A được xem là “xe quốc dân” với nhóm người dùng thích xe côn tay thực dụng. Mẫu xe nổi tiếng nhờ khả năng vận hành bền bỉ, máy “lành”, ít hỏng vặt và đặc biệt rất tiết kiệm xăng.

Dù thiết kế không mang tính thể thao hay hiện đại, nhưng EN150-A vẫn có lượng người dùng trung thành lớn tại Việt Nam, đặc biệt trong nhóm chạy dịch vụ, đi tour đường dài hoặc sử dụng hàng ngày.

Chính vì vậy, việc Cool Biao 150 xuất hiện với kiểu động cơ tương tự khiến nhiều người lập tức liên tưởng tới “huyền thoại” một thời của Suzuki.

Theo nhà sản xuất, mức tiêu hao nhiên liệu của Cool Biao 150 chỉ khoảng 1,7 lít/100 km. Kết hợp với bình xăng 10,1 lít, xe có thể di chuyển hơn 500 km sau mỗi lần đổ đầy nhiên liệu. Đây là con số rất đáng chú ý trong bối cảnh giá xăng dầu vẫn là yếu tố được người dùng quan tâm hàng đầu. Nếu quy đổi chi phí thực tế, tiền nhiên liệu cho mỗi km vận hành của chiếc xe này vẫn thấp hơn đáng kể so với nhiều mẫu xe tay ga dung tích lớn hiện nay.

Tất nhiên, để đạt mức giá dễ tiếp cận, Suzuki cũng phải cắt giảm khá nhiều trang bị. Cool Biao 150 chỉ sử dụng phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau. Xe không có ABS, không có kiểm soát lực kéo hay các công nghệ hỗ trợ điện tử hiện đại.

Hệ thống chiếu sáng vẫn dùng bóng halogen truyền thống thay vì LED, bảng đồng hồ là loại cơ analog và cũng không có cổng sạc USB. Yên xe nguyên bản được đánh giá hơi cứng, trong khi các chi tiết nhựa chưa tạo cảm giác cao cấp.

Tuy nhiên, đây cũng là điều dễ hiểu với một mẫu xe được định vị theo hướng “ăn chắc mặc bền” thay vì chạy theo công nghệ hay hiệu năng.

Thực tế, Cool Biao 150 không phải chiếc xe dành cho những người thích tốc độ hoặc trải nghiệm thể thao. Nó được sinh ra cho nhu cầu đi làm, đi phố, đi chợ, chở người thân hoặc đi phượt nhẹ nhàng vào cuối tuần. Ở góc độ này, chiếc xe lại rất phù hợp với thị trường Đông Nam Á, nơi người dùng vẫn ưu tiên độ bền, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và chi phí sửa chữa thấp hơn các công nghệ hào nhoáng.

Nếu được phân phối tại Việt Nam với mức giá tương đương sau thuế và chi phí nhập khẩu, Cool Biao 150 hoàn toàn có thể trở thành lựa chọn đáng chú ý trong nhóm mô tô phổ thông giá rẻ.

Đặc biệt trong bối cảnh nhiều mẫu xe côn tay hiện nay ngày càng thiên về thiết kế thể thao hoặc giá bán cao hơn trước, một chiếc xe mang triết lý bền bỉ kiểu Suzuki đời cũ lại có thể trở thành lựa chọn hấp dẫn với không ít người dùng trung niên hoặc nhóm thích phong cách thực dụng.

Quan trọng hơn, sự xuất hiện của mẫu xe này cho thấy một xu hướng đang quay trở lại: thay vì chạy đua công nghệ quá mức, nhiều hãng xe bắt đầu tìm cách tạo ra những sản phẩm đơn giản, dễ dùng, tiết kiệm và phù hợp với nhu cầu thật sự hàng ngày.

Và đôi khi, chỉ cần một chiếc xe bền, tiết kiệm xăng và dễ sửa như Suzuki EN150-A ngày trước cũng đã đủ để chinh phục rất nhiều người dùng.