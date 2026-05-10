Honda SH 2026 nhập Ý về Việt Nam: Đắt nhất hơn 300 triệu, trải dài từ 150i đến 350i

Mới đây, một đơn vị nhập khẩu xe máy tư nhân tại TP.HCM đã chính thức mang về lô xe Honda SH 2026 được nhập khẩu trực tiếp từ thị trường Ý. Đây là những chiếc SH phiên bản mới nhất, đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng ưu tiên xe nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu.

Lô hàng lần này khá đa dạng khi bao gồm cả 2 dòng xe chủ lực là SH 150i và SH 350i, trong đó mỗi dòng xe lại có từ 2 đến 3 phiên bản khác nhau.

Cụ thể, dòng Honda SH 150i nhập Ý được đưa về với 3 tùy chọn phiên bản gồm Special, Sporty và đặc biệt là bản Vetro Blue với màu sắc độc đáo. Điểm khác biệt chủ yếu giữa các phiên bản này chủ yếu đến từ màu sơn của bộ "dàn áo" và bộ tem nhận diện, trong khi các thông số kỹ thuật và trang bị đi kèm vẫn được giữ nguyên bản. Đối với dòng xe phân khối lớn SH 350i, đơn vị nhập khẩu mang về 2 phiên bản là Performance và Sporty.

Một trong những chi tiết giúp người dùng dễ dàng phân biệt giữa dòng SH 150i và SH 350i nhập Ý chính là thiết kế của bộ mâm đúc. Theo đó, mẫu SH 150i sử dụng bộ mâm thiết kế 5 chấu, trong khi mẫu SH 350i lại sở hữu bộ mâm 6 chấu kép khỏe khoắn, có kiểu dáng tương tự như các phiên bản Honda SH 350i đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam.

Về khả năng vận hành, dòng SH 350i nhập Ý sở hữu cấu hình động cơ tương đồng với phiên bản bán chính hãng, mang lại sự yên tâm về việc bảo dưỡng. Ngược lại, mẫu SH 150i gây ấn tượng mạnh với khối động cơ eSP+ dung tích 150 cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất tối đa khoảng 16,6 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 14,8 Nm.

Các trang bị công nghệ trên cả hai dòng xe đều rất đáng chú ý với màn hình tốc độ TFT màu kích thước 4,2 inch, hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC, hệ thống phanh ABS kênh đôi an toàn cùng chìa khóa thông minh.

Về giá bán, Honda SH nhập Ý được định vị ở phân khúc cao cấp với mức giá khởi điểm từ 235 triệu đồng cho các phiên bản của dòng 150i. Đối với dòng SH 350i, mức giá được ấn định là 305 triệu đồng cho bản Performance và 310 triệu đồng cho bản Sporty. Có thể thấy, mức giá này cao hơn 2-2,5 lần so với các dòng xe SH được sản xuất và phân phối chính hãng trong nước.

Theo chia sẻ từ đại diện Rebel Motor, đơn vị trực tiếp nhập khẩu lô xe này, các dòng xe SH 2026 từ Ý chủ yếu hướng đến nhóm khách hàng có nền tảng tài chính vững vàng, những người không chỉ yêu thích thương hiệu SH mà còn tin tưởngvào chất lượng của xe máy nhập khẩu từ thị trường châu Âu.