Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá cà phê hôm nay 10-5: Nỗi lo cho nửa cuối năm

Theo Ngọc Ánh | 10-05-2026 - 09:08 AM | Thị trường

Giá cà phê hôm nay chốt tuần so với tuần trước tăng nhẹ so với Robusta nhưng giảm mạnh với Arabica và nỗi lo kịch bản giá hạ vẫn hiện hữu

Hôm nay, 10-5, không có giá cà phê tham chiếu trên các sàn trên thế giới như London – Anh hay New York – Mỹ; giá cà phê hôm nay, trong nước mới nhất ở mức 87.200 đồng/kg, tăng 700 đồng/kg, tương ứng 0,81% so với tuần trước.

Phiên giao dịch cuối tuần qua, giá Robusta tham chiếu giao tháng 7-2026 là 3.414 USD/tấn, cao hơn 50 USD/tấn, tương ứng 1,49% so với cuối tuần trước; còn Arabica là 6.040 USD/tấn, mất đến 270 USD/tấn, tương ứng 4,28%.

Như vậy, tuần qua, giá cà phê Arabica đã giảm rất mạnh ở kỳ hạn tháng 7-2026, khi Brazil chính thức vào vụ.

Giá cà phê hôm nay 10 - 5: Nỗi lo cho nửa cuối năm 2026 - Ảnh 2.

Brazil vào vụ gây áp lực lên giá cà phê

Theo Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), sản lượng cà phê thế giới niên vụ 2025-2026 được dự báo đạt mức kỷ lục khoảng 10,8 triệu tấn, tăng gần 480.000 tấn so với niên vụ trước. Mức tăng chủ yếu đến từ sản lượng Robusta của Brazil.

Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ toàn cầu không biến động nhiều. Ba niên vụ gần đây, lượng tiêu thụ cà phê thế giới lần lượt đạt khoảng 10,61 triệu tấn, 10,35 triệu tấn và 10,5 triệu tấn. Điều này cho thấy thị trường có khả năng dư cung vào cuối năm nay.

VICOFA dự báo giá cà phê có thể duy trì quanh mức 80.000 đồng/kg đến giữa năm và tiếp tục giảm trong những tháng tiếp theo nếu nguồn cung thế giới tăng mạnh như dự báo.

'Vàng treo trên cây' giúp Việt Nam xuất khẩu bỏ xa thế giới, nhưng vẫn phải mua hàng trăm nghìn tấn từ Campuchia

Theo Ngọc Ánh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Các công ty đất hiếm ngoài Trung Quốc cứ mọc lên rồi phá sản - đây là 'đòn đánh' Bắc Kinh dùng suốt nhiều thập kỷ, Mỹ cũng phải 'bó tay'

Các công ty đất hiếm ngoài Trung Quốc cứ mọc lên rồi phá sản - đây là 'đòn đánh' Bắc Kinh dùng suốt nhiều thập kỷ, Mỹ cũng phải 'bó tay' Nổi bật

'Vàng treo trên cây' giúp Việt Nam xuất khẩu bỏ xa thế giới, nhưng vẫn phải mua hàng trăm nghìn tấn từ Campuchia

'Vàng treo trên cây' giúp Việt Nam xuất khẩu bỏ xa thế giới, nhưng vẫn phải mua hàng trăm nghìn tấn từ Campuchia Nổi bật

Lynk & Co 900 xuất hiện trên đường phố Việt Nam: Bỏ một chi tiết so với xe trưng bày, dễ là bản thương mại sắp bán ra thị trường

Lynk & Co 900 xuất hiện trên đường phố Việt Nam: Bỏ một chi tiết so với xe trưng bày, dễ là bản thương mại sắp bán ra thị trường

08:32 , 10/05/2026
Hyundai Tucson 2027 lộ rõ nội thất: Màn hình khổng lồ, cần số chuyển sau vô-lăng, thiết kế giống Santa Fe

Hyundai Tucson 2027 lộ rõ nội thất: Màn hình khổng lồ, cần số chuyển sau vô-lăng, thiết kế giống Santa Fe

08:29 , 10/05/2026
"Phù phép" xe đạp điện thành xe máy điện

"Phù phép" xe đạp điện thành xe máy điện

08:28 , 10/05/2026
Sản phẩm giải nhiệt mùa nóng hút hàng

Sản phẩm giải nhiệt mùa nóng hút hàng

07:52 , 10/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên