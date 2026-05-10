Haval Jolion giảm giá tới 80 triệu đồng tại đại lý: Bản 'base' xuống dưới 600 triệu đồng, cạnh tranh Xforce và Creta

Trong bối cảnh cuộc đua giảm giá ngày càng sôi động ở phân khúc SUV cỡ B, một đại lý GWM tại Hà Nội đang triển khai chương trình ưu đãi đáng chú ý dành cho mẫu Haval Jolion với mức giảm lên tới hàng chục triệu đồng.

Cụ thể, các xe sản xuất năm 2025 (VIN 2025) hiện được giảm giá tối đa 80 triệu đồng tùy phiên bản. Sau ưu đãi, bản Jolion Pro có giá thực tế từ 669 triệu đồng xuống còn 589 triệu đồng, trong khi bản Jolion Ultra giảm từ 719 triệu đồng xuống còn 665 triệu đồng.

Haval Jolion được đại lý giảm giá tới 80 triệu đồng. Ảnh: Đại lý

Theo tư vấn bán hàng tại đại lý, ngoài ưu đãi trực tiếp vào giá bán, khách mua xe trong giai đoạn này còn được tặng kèm bảo hiểm thân vỏ. Đây được xem là động thái nhằm tăng sức cạnh tranh cho Haval Jolion trong bối cảnh nhiều mẫu SUV đô thị liên tục điều chỉnh giá bán hoặc bổ sung ưu đãi tại đại lý.

Thiết kế ngoại thất mang phong cách SUV đô thị hiện đại. Ảnh: Đại lý

Sau khi áp dụng khuyến mãi, giá bán thực tế của Haval Jolion đã tiệm cận hoặc thấp hơn một số đối thủ cùng phân khúc. Chẳng hạn, Mitsubishi Xforce bản GLX hiện có giá 599 triệu đồng, bản Exceed ở mức 640 triệu đồng. Trong khi đó, Hyundai Creta bản Tiêu chuẩn được niêm yết 599 triệu đồng, bản Đặc biệt ở mức 659 triệu đồng. Còn Toyota Yaris Cross bản máy xăng hiện có giá 650 triệu đồng.

Haval Jolion có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.472 x 1.841 x 1.619 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.700 mm. Thông số này nhỉnh hơn đôi chút so với nhiều mẫu CUV cỡ B như Xforce, Creta hay Yaris Cross, đồng thời tiệm cận nhóm SUV hạng C như Toyota Corolla Cross.

Kích thước của Jolion tiệm cận nhóm SUV hạng C. Ảnh: Đại lý

Cả hai phiên bản Jolion đều được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng LED phía trước, đèn định vị LED và cụm đèn hậu LED. Riêng bản Ultra có thêm tính năng đèn chào mừng. Về trang bị ngoại thất, bản Pro sử dụng bộ mâm 17 inch trong khi bản Ultra dùng mâm 18 inch.

Màn hình trung tâm kích thước tối đa 12,25 inch. Ảnh: Đại lý

Khoang nội thất của mẫu SUV này sử dụng bảng đồng hồ kỹ thuật số kích thước 7 inch, kết hợp màn hình giải trí trung tâm 10,25 inch hoặc 12,25 inch tùy phiên bản. Xe được trang bị vô-lăng 3 chấu bọc da tích hợp nhiều phím chức năng, cần số điện tử dạng núm xoay, ghế lái chỉnh điện 6 hướng cùng điều hòa tự động 2 vùng độc lập. Trên bản Ultra, xe có thêm cửa sổ trời toàn cảnh panorama.