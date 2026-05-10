Giá gạo xuất khẩu tăng

Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long phần lớn tăng do nguồn cung khan hiếm cuối vụ. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam cũng bật tăng, giữa bối cảnh thị trường thế giới theo sát nguy cơ El Niño ảnh hưởng đến nguồn cung toàn cầu.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, tại Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa tươi tại ruộng loại lúa thơm cao nhất là 6.550 đồng/kg, trung bình là 6.114 đồng/kg, tăng 21đồng/kg so với tuần trước. Tuy nhiên, lúa thường lại giảm 11 đồng/kg, giá cao nhất là 6.050 đồng/kg, trung bình là 5.754 đồng/kg.

Gạo lứt loại 1 tăng mạnh nhất với 479 đồng/kg, cao nhất là 9.950 đồng/kg, trung bình là 9.675 đồng/kg; lứt loại 2 tăng 211/kg, trung bình là 8.818 đồng/kg.

Gạo xát trắng loại 1 cao nhất là 11.750 đồng/kg, trung bình là 11.375 đồng/kg, tăng 345 đồng/kg. Gạo xát trắng loại 2 tăng 310 đồng/kg, có giá trung bình là 10.240 đồng/kg, cao nhất là 10.750 đồng/kg.

Đối với phụ phẩm, giá cám giảm 11 đồng/kg, trung bình 6.704 đồng/kg; tấm tăng 54 đồng/kg, trung bình là 7.586 đồng/kg.

Tại An Giang, nhiều loại lúa có giá ổn định. Cụ thể, lúa chất lượng cao như OM 18 và Đài Thơm 8 lên mức từ 6.200 – 6.300 đồng/kg; OM 5451 dao động 5.600 – 5.700 đồng/kg, IR 50404 từ 5.400 – 5.500 đồng/kg; OM 34 cũng vẫn giữ ở mức 5.100 – 5.200 đồng/kg.

Về xuất khẩu, giá gạo 5% tấm tăng từ mức từ 375-380 USD của hai tuần trước lên mức từ 395-400 USD/tấn. Một nhà giao dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết giá tăng do nguồn cung đang khan hiếm khi vụ thu hoạch kết thúc, trong khi vụ mùa tiếp theo phải đến cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 mới bắt đầu.

Cũng như Việt Nam, giá gạo 5% tấm của Thái Lan cũng tăng lên mức từ 404-405 USD/tấn. Các nhà giao dịch cho biết vụ thu hoạch tại nước này cũng đang gần kết thúc, trong khi sản lượng thì ở mức trung bình.

Hiện thị trường đang theo dõi chặt chẽ chu kỳ gieo trồng tiếp theo do những dự báo về tác động tiềm tàng từ hiện tượng El Niño lên nguồn cung. Một nhà giao dịch cho hay nhu cầu đối với gạo Thái hiện cũng không quá mạnh, chủ yếu đến từ các khách hàng châu Á truyền thống.

Trong khi đó, tại Ấn Độ, giá gạo xuất khẩu tiếp tục giảm do nhu cầu từ các nước châu Phi yếu đi và nguồn cung dồi dào. Loại gạo đồ 5% tấm được chào bán ở mức từ 337-344 USD/tấn, giảm so với mức từ 344-350 USD/tấn của tuần trước. Một nhà giao dịch tại New Delhi cho biết nguồn cung từ vụ Đông đang tăng lên, gây áp lực lên giá trong bối cảnh các khách hàng châu Phi không đặt đơn hàng mới.



