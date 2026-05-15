Á hậu làm mẹ đơn thân: "Tôi cứ sờ xem con còn thở không, tim còn đập không"

Mới đây, tại chương trình The Antrich, Á hậu Hoàng Oanh đã chia sẻ về hành trình làm mẹ của mình. Cô nói: "Làm mẹ khó lắm, trước tiên là làm mẹ, sau đó là làm bạn, làm cô giáo và một thời gian sau là làm học trò của con.

Con tôi giống như một người thầy, đến cuộc đời này dạy cho tôi nhiều bài học. Tôi thấy, trên hành trình làm mẹ, tôi học được rất nhiều thứ và trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.

Bây giờ, bạn tôi ai chuẩn bị sinh con, tôi đều đùa rằng, chuẩn bị sinh ra người thầy quan trọng nhất cuộc đời mình rồi đó.

Lúc đầu, tôi rất áp lực. Từ những ngày con mới sinh ra đời, con khóc một chút xíu thôi là tôi phải lo cuống cuồng lên. Trong khi đó, mẹ tôi lại rất bình tĩnh, bảo rằng ói, khóc là bình thường.

Tôi mới thấy rằng, một người mẹ có kinh nghiệm 3 đứa con như mẹ tôi khác hẳn một người mẹ mới sinh con đầu lòng như tôi.

Tôi cũng áp lực nhưng không phải áp lực so sánh với mẹ tôi, mà áp lực làm sao để chăm con tốt nhất có thể.

Tôi không biết những người mẹ khác có thế không nhưng tôi bị một kiểu là khi ngủ với con, tôi cứ sờ xem con còn thở không.

Tôi muốn đảm bảo tất cả mọi thứ. Trước khi sinh con ra, trong thời gian thai kỳ tôi đọc rất nhiều sách vở. Tôi sợ tất cả các triệu chứng có thể xảy ra với con tôi.

Lúc nào, tôi cũng sờ xem tim con còn đập không, con còn thở không. Tôi áp lực về việc làm tròn vai trò một người mẹ thôi, chứ không phải so sánh với mẹ tôi".

Á hậu Hoàng Oanh sinh năm 1990, là MC, diễn viên nổi tiếng. Cô từng giành ngôi vị Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012. Hoàng Oanh ghi dấu ấn qua vai trò dẫn chương trình, diễn xuất và lối sống văn minh hậu ly hôn. Hiện tại, cô là mẹ đơn thân nuôi con trai 5 tuổi.

Sau khi ly hôn vào năm 2022, Á hậu Hoàng Oanh một mình nuôi dạy con trai tại Việt Nam. Cô nhanh chóng quay lại với công việc dẫn chương trình và tham gia các dự án điện ảnh để đảm bảo kinh tế.

Dù gặp nhiều áp lực khi vừa làm kinh tế vừa chăm sóc con nhỏ, cô vẫn giữ thái độ tích cực và văn minh với người cũ. Hoàng Oanh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, nhấn mạnh việc ưu tiên thời gian để đồng hành cùng quá trình trưởng thành của con.