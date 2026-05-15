Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Á hậu làm mẹ đơn thân: "Tôi cứ sờ xem con còn thở không, tim còn đập không"

Theo Tùng Ninh | 15-05-2026 - 08:45 AM | Lifestyle

"Tôi cũng áp lực nhưng không phải áp lực so sánh với mẹ tôi, mà áp lực làm sao để chăm con tốt nhất có thể", á hậu Hoàng Oanh nói.

Mới đây, tại chương trình The Antrich, Á hậu Hoàng Oanh đã chia sẻ về hành trình làm mẹ của mình. Cô nói: "Làm mẹ khó lắm, trước tiên là làm mẹ, sau đó là làm bạn, làm cô giáo và một thời gian sau là làm học trò của con.

Á hậu làm mẹ đơn thân: "Tôi cứ sờ xem con còn thở không, tim còn đập không"- Ảnh 1.

Hoàng Oanh

Con tôi giống như một người thầy, đến cuộc đời này dạy cho tôi nhiều bài học. Tôi thấy, trên hành trình làm mẹ, tôi học được rất nhiều thứ và trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.

Bây giờ, bạn tôi ai chuẩn bị sinh con, tôi đều đùa rằng, chuẩn bị sinh ra người thầy quan trọng nhất cuộc đời mình rồi đó.

Lúc đầu, tôi rất áp lực. Từ những ngày con mới sinh ra đời, con khóc một chút xíu thôi là tôi phải lo cuống cuồng lên. Trong khi đó, mẹ tôi lại rất bình tĩnh, bảo rằng ói, khóc là bình thường.

Tôi mới thấy rằng, một người mẹ có kinh nghiệm 3 đứa con như mẹ tôi khác hẳn một người mẹ mới sinh con đầu lòng như tôi.

Tôi cũng áp lực nhưng không phải áp lực so sánh với mẹ tôi, mà áp lực làm sao để chăm con tốt nhất có thể.

Tôi không biết những người mẹ khác có thế không nhưng tôi bị một kiểu là khi ngủ với con, tôi cứ sờ xem con còn thở không.

Á hậu làm mẹ đơn thân: "Tôi cứ sờ xem con còn thở không, tim còn đập không"- Ảnh 2.

Tôi muốn đảm bảo tất cả mọi thứ. Trước khi sinh con ra, trong thời gian thai kỳ tôi đọc rất nhiều sách vở. Tôi sợ tất cả các triệu chứng có thể xảy ra với con tôi.

Lúc nào, tôi cũng sờ xem tim con còn đập không, con còn thở không. Tôi áp lực về việc làm tròn vai trò một người mẹ thôi, chứ không phải so sánh với mẹ tôi".

Á hậu Hoàng Oanh sinh năm 1990, là MC, diễn viên nổi tiếng. Cô từng giành ngôi vị Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012. Hoàng Oanh ghi dấu ấn qua vai trò dẫn chương trình, diễn xuất và lối sống văn minh hậu ly hôn. Hiện tại, cô là mẹ đơn thân nuôi con trai 5 tuổi.

Sau khi ly hôn vào năm 2022, Á hậu Hoàng Oanh một mình nuôi dạy con trai tại Việt Nam. Cô nhanh chóng quay lại với công việc dẫn chương trình và tham gia các dự án điện ảnh để đảm bảo kinh tế.

Dù gặp nhiều áp lực khi vừa làm kinh tế vừa chăm sóc con nhỏ, cô vẫn giữ thái độ tích cực và văn minh với người cũ. Hoàng Oanh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, nhấn mạnh việc ưu tiên thời gian để đồng hành cùng quá trình trưởng thành của con.

Dàn sao Việt “đổ bộ” sự kiện đình đám ở Hanoi Centre: Có gì đặc biệt mà thu hút anh tài Chông Gai, anh trai Say Hi và cả Á hậu đều tề tựu?

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo quan trọng từ Vietjet: Hành khách đi từ Nội Bài chú ý

Thông báo quan trọng từ Vietjet: Hành khách đi từ Nội Bài chú ý Nổi bật

5 loại cây thơm phức, rất nên trồng trong vườn nhà: Mang lại vận may, hạnh phúc

5 loại cây thơm phức, rất nên trồng trong vườn nhà: Mang lại vận may, hạnh phúc Nổi bật

Bên trong căn nhà khang trang ở quê của Trần Bích Hạnh - vợ cầu thủ Văn Thanh: Gia thế khủng cỡ nào?

Bên trong căn nhà khang trang ở quê của Trần Bích Hạnh - vợ cầu thủ Văn Thanh: Gia thế khủng cỡ nào?

08:40 , 15/05/2026
"Dùng nhẹ nhàng 4 ngày vẫn còn 91% pin": Mẫu điện thoại Trung Quốc này thực sự khiến Samsung, iPhone "muối mặt"

"Dùng nhẹ nhàng 4 ngày vẫn còn 91% pin": Mẫu điện thoại Trung Quốc này thực sự khiến Samsung, iPhone "muối mặt"

08:40 , 15/05/2026
Phương Linh tuổi 42: Sắc vóc trẻ trung, sống như phú bà nhàn tản

Phương Linh tuổi 42: Sắc vóc trẻ trung, sống như phú bà nhàn tản

08:34 , 15/05/2026
23 năm qua chưa thấy đám cưới nào đẹp vậy: Cô dâu visual đi trước thời đại, chú rể chuẩn bạch mã hoàng tử

23 năm qua chưa thấy đám cưới nào đẹp vậy: Cô dâu visual đi trước thời đại, chú rể chuẩn bạch mã hoàng tử

08:10 , 15/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên