Cát Phượng chia tay bạn trai Việt kiều

Ở tuổi ngoài 50, NSƯT Cát Phượng vẫn luôn nhận được sự quan tâm của khán giả không chỉ bởi hoạt động nghệ thuật, mà còn bởi chuyện tình cảm nhiều thăng trầm. Thời gian gần đây, việc nữ nghệ sĩ để trạng thái độc thân trên trang cá nhân khiến nhiều người đặt nghi vấn chuyện tình yêu của cô với bạn trai Việt kiều đã khép lại.

Cát Phượng lận đận trong chuyện tình cảm

Trong dịp Valentine, Cát Phượng cũng từng hài hước viết: "Happy Valentine. Ngày Tình yêu - ngày ngọt ngào của những cặp tình nhân. Chúc các cặp đang yêu hạnh phúc thật nhiều! Chúc các cặp đã thành vợ chồng thì càng mặn nồng hương vị ngọt đôi môi. Còn những ai ê sắc ế như mình thì mai sẽ có ghệ".

Không chỉ dí dỏm tự nhận mình "ế", Cát Phượng còn nhiều lần chia sẻ quan điểm sống tích cực của phụ nữ sau tuổi 40. Cô viết: "Hỡi những phụ nữ đơn thân! Đừng bao giờ sợ cô đơn khi vào độ tuổi 40 trở đi, mà hãy sợ sống một cuộc đời không thuộc về mình".

Dưới phần bình luận, khi một khán giả nhắn nhủ: "Mẹ đơn thân sướng nhất không phiền không muộn chỉ cần hạnh phúc bên con là đủ", nữ nghệ sĩ lập tức bày tỏ sự đồng tình. Với Cát Phượng, sau nhiều biến cố tình cảm, điều quan trọng nhất giờ đây chính là sự bình yên và tự chủ trong cuộc sống.

Nữ nghệ sĩ trải qua nhiều mối tình nhưng đều không trọn vẹn

Đặc biệt, khi có người khuyên: "Vẫn cứ yêu nhưng phải chọn người yêu mình", nữ nghệ sĩ thẳng thắn đáp: "Mình yêu mình là trên hết nè. Quay đi quay lại vẫn chỉ có chính mình lo cho mình thôi. Thời buổi này cứ làm ra tiền giữ được tâm trạng lạc quan có sức khỏe là quá đủ rồi".

Sau khi kết thúc mối tình kéo dài hơn một thập kỷ với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng từng xác nhận đã mở lòng với một bạn trai Việt kiều. Theo chia sẻ của nữ nghệ sĩ, cả hai quen nhau qua mạng xã hội và duy trì tình cảm bằng những cuộc gọi video, tin nhắn do bạn trai sinh sống ở nước ngoài.

Cát Phượng từng tiết lộ người đàn ông này đã âm thầm dõi theo cô suốt nhiều năm và luôn ở bên động viên khi cô suy sụp. Nữ nghệ sĩ cũng cho biết bạn trai không hoạt động trong giới giải trí, sống bản lĩnh và mang lại cho cô cảm giác được che chở.

Dù chưa lên tiếng xác nhận cụ thể, nhưng những chia sẻ của Cát Phượng về cuộc sống độc thân nhận được nhiều sự đồng cảm từ khán giả.