Vợ chồng trở về biệt thự sau chuyến du lịch, tá hỏa phát hiện mất nhiều vàng, kim cương, tiền mặt: Bắt giữ Trần Văn Sơn

Theo Minh Tuệ | 15-05-2026 - 16:15 PM | Lifestyle

Sau khi đột nhập biệt thự lấy đi nhiều kim cương và vàng trị giá 1,5 tỷ đồng tại Cần Thơ, Trần Văn Sơn liên tục thay đổi phương tiện, trang phục và di chuyển lắt léo từ miền Tây lên Đà Lạt, Nha Trang rồi ra Hải Phòng.

Ngày 15/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết vừa phối hợp với Công an TP Hải Phòng bắt giữ Trần Văn Sơn (32 tuổi, ngụ phường Hòa Bình, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, ngày 30/4, một cặp vợ chồng trở về căn biệt thự ở phường Sóc Trăng (TP Cần Thơ) sau chuyến du lịch thì phát hiện nhà có dấu hiệu bị cạy phá. Qua kiểm tra, gia chủ phát hiện bị mất nhiều vàng, kim cương cùng 20 triệu đồng tiền mặt, tổng giá trị tài sản khoảng 1,5 tỷ đồng.

Nhận tin, Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, truy xét đối tượng gây án. Qua trích xuất camera an ninh, công an nhận định nghi phạm che giấu kỹ đặc điểm nhận dạng nhằm tránh để lại dấu vết.

Bằng nghiệp vụ công an đã xác định Trần Văn Sơn là nghi phạm gây án và đã bỏ trốn về Hải Phòng. Trinh sát Công an đã nhanh chóng “vượt” 2.000km để bắt giữ giữ Sơn tại Hải Phòng.

Tại công an, Sơn khai do cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định vào các tỉnh phía Nam để trộm cắp tài sản. Ngày 28/4, Sơn đi máy bay từ Hải Phòng vào TP.HCM, sau đó mua công cụ phục vụ việc trộm cắp.

Ngày 29/4, Sơn bắt xe khách từ bến xe Miền Tây đi Cà Mau. Xe dừng tại trạm dừng chân Tân Huê Viên (TP Cần Thơ), Sơn xuống xe rồi đi tìm địa điểm gây án. Khi thấy căn biệt thự lớn mở cửa, bên trong chỉ có người giúp việc lớn tuổi, Sơn trèo rào, leo lên mái nhà trong khuôn viên để ẩn nấp.

Đợi lúc trong nhà không còn người, Sơn đột nhập lấy trộm nhiều trang sức vàng, kim cương, tiền mặt rồi tẩu thoát. Gây án xong, Sơn thuê xe ôm chở đến cầu Cần Thơ rồi bắt xe khách lên TP.HCM.

Trên đường di chuyển, Sơn nhiều lần thay đổi phương tiện, xuống xe đi bộ để tránh bị truy vết. Thậm chí, Sơn vào nhà nghỉ thay quần áo nhằm thay đổi đặc điểm nhận dạng.

Tiếp đó, Sơn từ TP.HCM bắt xe khách đi Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), rồi lên xe khác đi Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Từ Nha Trang, Sơn đi máy bay ra Hà Nội để tiêu thụ tài sản trộm cắp được.

Không phải Rolex, đây là thương hiệu đồng hồ mà người giàu "có tiền chưa chắc mua được": Đỗ Mỹ Linh hay vợ đại gia Minh Nhựa cũng thích mê

