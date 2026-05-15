Tin vui cho toàn bộ người dân Việt Nam sử dụng sản phẩm của UNIQLO

Hôm nay (15/5), UNIQLO - thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu đến từ Nhật Bản chính thức thông báo khởi động Tuần Lễ Cảm Ơn (Kanshasai) tại toàn bộ 31 cửa hàng bán lẻ và cửa hàng trực tuyến từ 22 - 28/05/2026. Tuần Lễ Cảm Ơn sẽ mang đến cho khách hàng cơ hội mua sắm các sản phẩm LifeWear được yêu thích mùa Xuân/Hè 2026 với mức giá ưu đài, cùng những quà tặng đặc biệt.

Khách hàng mua sắm tại cửa hàng UNIQLO Hanoi Centre

Được tổ chức hai lần mỗi năm, đây là một trong những chương trình được mong đợi nhất của UNIQLO, đồng thời là cơ hội đặc biệt để thương hiệu bày tỏ sự tri ân tới hàng triệu khách hàng toàn quốc thông qua nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn và các hoạt động ý nghĩa đóng góp cho sự phát triển chung của cộng đồng, xã hội Việt Nam.

Chia sẻ về chương trình Tuần Lễ Cảm Ơn lần này, ông Akiyama Naoki, Tổng Giám đốc UNIQLO Việt Nam, cho biết: “Xuyên suốt hành trình gần 7 năm tại Việt Nam, Tuần Lễ Cảm Ơn đã trở thành chương trình tri ân thường niên mang đậm tinh thần UNIQLO. Với Tuần Lễ Cảm Ơn mùa Xuân/Hè 2026, chúng tôi mong muốn không chỉ mang đến những trải nghiệm mua sắm trọn vẹn cho khách hàng, mà còn thông qua hợp tác với các tài năng và đối tác địa phương nhằm tôn vinh văn hóa và con người Việt Nam, đồng thời thúc đẩy hơn nữa các sáng kiến vì cộng đồng. UNIQLO cam kết sẽ không ngừng nâng tầm chất lượng sản phẩm và dịch vụ, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu được hàng triệu người Việt tin yêu."

Một trong những điểm nhấn đặc biệt trong Tuần Lễ Cảm Ơn lần này là sự ra mắt của BST áo thun UTme! độc quyền với các thiết kế, họa tiết đánh dấu hợp tác lần đầu tiên giữa UNIQLO và họa sĩ minh họa, tác giả sách Lương Linh.

Xoay quanh 4 biểu tượng quen thuộc trong đời sống, bao gồm: Phở, Cà phê, Bánh mì và Nón lá, BST mang đến một lăng kính đầy gần gũi về văn hóa Việt. Lấy cảm hứng từ những làng nghề truyền thống và nhịp sống thường nhật, các thiết kế tôn vinh vẻ đẹp của những người lao động bình dị. Tuy nhỏ bé, khiêm nhường nhưng chính sự cống hiến thầm lặng của họ đã và đang tiếp nối cho sức sống của văn hóa bản địa, làm nên một bức tranh văn hóa Việt Nam đa dạng, phong phú và giàu cảm hứng.

Các thiết kế mới nằm trong BST UTme! “Những người tí hon trong văn hóa Việt” bao gồm Áo thun - dành cho Nam, Nữ và Trẻ em, và Túi Tote sẽ chính thức có mặt tại 04 cửa hàng: UNIQLO Đồng Khởi, UNIQLO Saigon Centre (TP. Hồ Chí Minh), UNIQLO Vincom Phạm Ngọc Thạch, UNIQLO Hoàn Kiếm (Hà Nội), từ ngày 18/05/2026.

Với Tuần Lễ Cảm Ơn lần này, UNIQLO công bố tiếp tục đóng góp một phần doanh thu của BST UT Mickey Mouse in Vietnam cho Quỹ Hy vọng để xây dựng thêm 02 điểm trường mới tại xã Trà Vân, thành phố Đà Nẵng, cụ thể là trường Mầm non Vành Khuyên và trường Phổ thông dân tộc bán trú, Tiểu học và Trung học cơ sở Trà Vân. Trong đó, UNIQLO sẽ cùng Quỹ Hy vọng xây dựng các phòng học kiên cố, công trình vệ sinh an toàn, khu vực bếp ăn và nhà nghỉ cho giáo viên. Công trình mới không chỉ mang đến môi trường học tập khang trang, mà còn thêm động lực để thầy và trò vững tâm tới trường.