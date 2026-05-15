Hoa hậu Việt đầu tiên lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới: Bị 1 NSND chê "hát quá tệ", rời nước bỏ luôn nghề ca sĩ

Trương Tri Trúc Diễm bị 1 NSND chê “hát quá tệ”, dừng sự nghiệp ca sĩ

Nhắc đến những biểu tượng nhan sắc của Vbiz thập niên 2000, Trương Tri Trúc Diễm luôn là cái tên khó có thể bỏ qua. Sinh năm 1987, cô sớm bước vào làng giải trí khi đoạt Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2005. Từ đó, người đẹp nhanh chóng mở ra hành trình hoạt động nổi bật ở cả lĩnh vực thời trang lẫn điện ảnh.

Năm 2007, Trúc Diễm đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Trái Đất 2007 và giành giải Người đẹp Thời trang. Ở thời điểm nhan sắc Việt vẫn còn khá mới mẻ trên bản đồ quốc tế, cô là một trong số ít người đẹp gây được ấn tượng mạnh với truyền thông nước ngoài nhờ vẻ đẹp sắc sảo, hiện đại nhưng vẫn mang đậm nét Á Đông.

Người đẹp Trương Tri Trúc Diễm

Cuối những năm 2000, Trương Tri Trúc Diễm gần như phủ sóng khắp các sàn diễn lớn nhỏ. Cô liên tục xuất hiện trên bìa tạp chí, trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu săn đón và được truyền thông gọi bằng danh xưng “nữ hoàng quảng cáo”. Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, Trúc Diễm còn được đánh giá cao nhờ học vấn khi tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tại Singapore, thành thạo tiếng Anh, tiếng Hàn và có thể giao tiếp bằng tiếng Trung.

Năm 2014, Trương Tri Trúc Diễm gây chú ý khi xuất hiện ở vị trí thứ 67 trong bảng xếp hạng “Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới” do TC Candler công bố

Năm 2014, Trương Tri Trúc Diễm gây chú ý khi xuất hiện ở vị trí thứ 67 trong bảng xếp hạng “Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới” do TC Candler công bố. Đây cũng là lần đầu tiên một mỹ nhân Việt góp mặt trong danh sách nhan sắc đình đám này. Khi đó, nhiều trang tin quốc tế dành lời khen cho vẻ đẹp chuẩn Á Đông của cô với gương mặt thanh thoát, ánh mắt sắc sảo nhưng vẫn dịu dàng cùng thần thái sang trọng.

Khi đang ở đỉnh cao danh tiếng với vai trò người mẫu - hoa hậu, Trúc Diễm bất ngờ quyết định lấn sân ca hát vào khoảng năm 2010. Đây được xem là bước đi táo bạo bởi thời điểm đó, xu hướng người đẹp đi hát nở rộ trong showbiz Việt nhưng cũng vấp phải nhiều tranh luận về chuyên môn.

MV Đơn Giản - Trương Tri Trúc Diễm

Người đẹp phát hành album đầu tay mang tên Đơn Giản với dòng nhạc pop/urban pop, phần lớn ca khúc do Hoàng Rapper sáng tác. Dự án được đầu tư thực hiện trong gần hai năm và được giới thiệu như cột mốc đánh dấu bước chuyển hướng nghiêm túc sang âm nhạc của cô. Ngoài album này, Trúc Diễm còn từng phát hành album online Thổ - Màu Xanh vào tháng 3/2010 với thông điệp bảo vệ môi trường.

Và như nhiều người đẹp đi hát khác, Trúc Diễm đối mặt với nhiều định kiến. Nhất là khả năng hát live của Trúc Diễm trở thành chủ đề gây tranh cãi. Đỉnh điểm là khi cô tham gia chương trình Album Vàng năm 2010. Vì là chương trình truyền hình trực tiếp nên tất cả nghệ sĩ đều phải hát live hoàn toàn. Phần thể hiện của Trúc Diễm khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi giọng hát bị đánh giá yếu, thiếu kỹ thuật và không ổn định.

Trương Tri Trúc Diễm bị NSND Trần Tiến chê hát rất tệ ngay trên sóng trực tiếp

NSND Trần Tiến khi đó là thành viên Hội đồng chuyên môn đã đưa ra nhận xét vô cùng thẳng thắn: “Dường như những lời khen trước khi chương trình diễn ra của tôi là không đúng. Hát quá tệ. Nghe em hát sống tôi cảm thấy thất vọng hoàn toàn. Từ đĩa nhạc tới biểu diễn trên sân khấu còn cách xa nhau lắm. Tôi rất thất vọng với phần trình diễn hôm nay”.

Nhận xét gay gắt từ một NSND có chuyên môn cùng làn sóng phản ứng tiêu cực từ khán giả khiến hành trình ca hát của Trúc Diễm gặp nhiều trở ngại. Sau khoảng thời gian ngắn thử sức với âm nhạc, người đẹp dần giảm tải hoạt động ca sĩ rồi âm thầm rút lui khỏi con đường này.

Trương Tri Trúc Diễm hiện tại

Sau khi dừng ca hát, Trúc Diễm quay lại tập trung cho công việc người mẫu, đóng phim và tham gia các dự án quảng cáo. Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang ở giai đoạn ổn định, cô bất ngờ kết hôn rồi gần như rút lui khỏi showbiz từ năm 2015.

Trương Tri Trúc Diễm và chồng cũ

Đến tháng 6/2021, người đẹp sang Mỹ định cư cùng chồng. Thế nhưng chỉ sau khoảng nửa năm, Trúc Diễm xác nhận ly hôn vì những khác biệt không thể dung hòa. Biến cố hôn nhân cũng kéo theo quãng thời gian khó khăn trong cuộc sống nơi đất khách.

Trương Tri Trúc Diễm hiện định cư ở Mỹ

Trúc Diễm khoe vẻ đẹp bốc lửa tại Coachella 2026

Tại Mỹ, Trúc Diễm từng chia sẻ cô rơi vào trạng thái trầm cảm vì việc kinh doanh thất bại, gần như tay trắng khi bắt đầu lại từ đầu. Người đẹp thậm chí phải bán đồ hiệu để trang trải cuộc sống. Không chỉ gặp áp lực tài chính, cô còn đối mặt với bệnh cường giáp nặng khiến ngoại hình thay đổi đáng kể, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng.

Sau hơn hai năm điều trị, Trúc Diễm dần hồi phục cả về thể chất lẫn tinh thần. Người đẹp bắt đầu quay lại các hoạt động nghệ thuật và xuất hiện nhiều hơn trước công chúng. Năm 2022, cô gây chú ý khi tham dự Liên hoan phim Cannes, đánh dấu màn tái xuất sau thời gian dài ở ẩn.

Trương Tri Trúc Diễm ở Cannes 2025

Không dừng lại ở đó, Trúc Diễm còn đảm nhận vai chính trong dự án phim quốc tế The Last Mermaid đóng cùng Jack McEvoy. Bộ phim được quảng bá tại Cannes 2025 và phần lớn bối cảnh được thực hiện tại Việt Nam. Đây được xem là bước tiến mới trong hành trình chinh phục thị trường quốc tế của mỹ nhân từng làm rạng danh nhan sắc Việt.

Trương Tri Trúc Diễm tiếp tục khiến cộng đồng mạng chú ý khi tham gia tuyển chọn cho show diễn của Victoria’s Secret tại Mỹ

Gần đây, Trương Tri Trúc Diễm tiếp tục khiến cộng đồng mạng chú ý khi tham gia tuyển chọn cho show diễn của Victoria’s Secret tại Mỹ. Đây là lần hiếm hoi khán giả được theo dõi cận cảnh hành trình casting của một đại diện nhan sắc Việt tại một trong những sân khấu thời trang danh giá và khắt khe nhất thế giới.

Ở tuổi 39, Trương Tri Trúc Diễm vẫn chủ động bước ra khỏi vùng an toàn để thử sức ở sân chơi quốc tế khiến nhiều khán giả bất ngờ, đồng thời cho thấy sự bền bỉ của một trong những biểu tượng nhan sắc đình đám nhất Vbiz suốt gần hai thập kỷ qua.