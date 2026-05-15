Một nữ chính VTV vừa đổi kiểu tóc đã hot rần rần: Gương mặt thon gọn hơn, nhìn cá tính "chất chơi" hơn hẳn

Nữ diễn viên Việt Hoa, gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua vai nữ chính trong "Độc Đạo", "Con gái nhà người ta", "Gió ngang khoảng trời xanh" ..., mới đây bất ngờ khiến người hâm mộ thích thú khi xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới.

Nếu trước đây Việt Hoa thường gắn liền với hình ảnh dịu dàng, nữ tính với mái tóc dài mềm mại thì hè này cô lại có chút phá cách tuyệt đối với kiểu tóc ngắn hơn, nhìn cá tính, hiện đại và đầy khí chất.

Kiểu tóc đang được chị em thi nhau hỏi tên sau màn "lột xác" của Việt Hoa chính là tóc mullet - một trong những xu hướng tóc nổi bật trong những năm qua và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong mùa hè năm nay.

Tóc mullet nữ: Kiểu tóc lý tưởng trong mùa hè

Nhìn thoáng qua, mullet có thể khiến nhiều người liên tưởng đến tóc layer bởi cùng có kỹ thuật cắt tỉa nhiều tầng để tạo độ bồng bềnh và chuyển động tự nhiên. Tuy nhiên, điểm khác biệt của mullet nằm ở tinh thần mà nó mang lại: cá tính hơn, sắc sảo hơn và có chút nổi loạn rất vừa đủ để tạo dấu ấn riêng.

Phần tóc phía trước và hai bên thường được cắt ôm gọn khuôn mặt, trong khi phần tóc phía sau được giữ dài hơn một chút, giúp tổng thể vừa mềm mại vừa có chiều sâu, tạo cảm giác cực kỳ "chất".

Không phải ngẫu nhiên mà mullet được xem là kiểu tóc lý tưởng cho mùa hè. Với độ dài vừa phải, phần tóc được tỉa mỏng và nhẹ giúp người diện cảm thấy thoáng mát, dễ chịu hơn trong những ngày nắng nóng.

Đồng thời, kiểu tóc này cũng rất dễ biến hóa, có thể để thẳng tự nhiên để tạo vẻ thanh lịch hoặc uốn nhẹ để tăng thêm nét mềm mại, nữ tính. Chỉ cần thay đổi cách tạo kiểu một chút, mullet có thể đi từ phong cách năng động thường ngày sang vẻ ngoài sang chảnh cho những dịp đặc biệt.

Tóc mullet hợp với nhiều độ tuổi, khéo hack dáng mặt

Điểm cộng lớn nhất của tóc mullet chính là khả năng "hack" dáng mặt rất hiệu quả. Đây là kiểu tóc khá linh hoạt, phù hợp với hầu hết các dáng khuôn mặt như mặt vuông, mặt tròn, mặt dài hay mặt trái xoan.

* Mặt tròn/bầu bĩnh: Tỉa layer ôm sát hai bên má, uốn gợn sóng để che khuyết điểm, giúp mặt thon gọn.

* Mặt dài/trán cao: Phù hợp với mái ngố hoặc mái bay để che đi phần trán, tạo sự cân đối.

Đặc biệt với chị em nào tóc mỏng, kiểu tóc này cũng có thể tạo hiệu ứng tóc phồng và dày hơn đôi chút.

Một vài kiểu tóc mullet dành cho phái đẹp trong hè này

Tóc mullet layer

Trong số những phiên bản được yêu thích nhất hiện nay phải kể đến mullet layer nữ. Kiểu tóc này kết hợp giữa kỹ thuật cắt mullet và layer mềm mại, giúp tổng thể trông nhẹ nhàng, hiện đại hơn.

Phần tóc được tỉa nhiều lớp tạo độ bồng tự nhiên, rất hợp với những cô nàng muốn theo đuổi phong cách cá tính nhưng vẫn nữ tính.

Tóc mullet uốn cụp/ vểnh đuôi

Tóc mullet uốn đuôi có phần mái và hai bên thường được cắt ngắn, phần tóc sau được uốn cong nhẹ nhàng ở phần đuôi tạo hiệu ứng ôm sát hoặc vểnh sang hai bên khuôn mặt. Đây cũng là kiểu tóc gần với diện mạo mới của Việt Hoa khi vừa đủ nổi bật nhưng không quá phá cách.

Tùy thuộc vào sở thích cá nhân, bạn có thể để tóc dài ngang vai hoặc ngắn hơn. Ngoài ra, với kiểu tóc này, bạn nên tỉa layer để tạo độ phồng và chuyển động tự nhiên cho mái tóc.

Tóc mullet mái bay

Mullet mái bay cũng đang là xu hướng được nhiều tín đồ làm đẹp yêu thích. Phần mái được tỉa dài ôm nhẹ hai bên gò má không chỉ tạo cảm giác thanh tú mà còn giúp tổng thể gương mặt trở nên hài hòa hơn.

Với những cô nàng có trán cao hoặc khuôn mặt dài, đây là lựa chọn rất lý tưởng để che khuyết điểm mà vẫn giữ được nét hiện đại, thời thượng.