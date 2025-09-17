Cát Phượng xin lỗi

Đêm muộn 16/9, Cát Phượng lên tiếng về ồn ào cô chê phim mình tham gia là Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu . Đây được xem là tình huống chưa từng có tiền lệ trong showbiz Việt.

Cát Phượng thừa nhận sai khi phát ngôn nóng vội, thiếu kiềm chế về mặt cảm xúc. Cô bức xúc khi đạo diễn Hoàng Anh Duy không mời đủ diễn viên trong ngày tiền kỳ để mọi người cùng đọc kịch bản, góp ý chỉnh sửa.

Cát Phượng thêm mất bình tĩnh khi trong ngày cinetour, khán giả cho phim 5 điểm, thậm chí một điểm trên thang điểm 10. Cô chê phim trước mặt khán giả không phải có ý đồ vùi dập đạo diễn, do bản thân không kiềm chế được cảm xúc.

Cát Phượng ở hậu trường phim Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu.

“Lúc đó, tôi không kiềm được cảm xúc và tính nóng nên chê phim trước mặt khán giả. Thậm chí có những bài review chê thậm tệ và cho phim 1/10 điểm. Không vì lẽ đó tôi muốn dập tắt đạo diễn trẻ, chỉ muốn nói cho bạn tỉnh ngộ, làm phim điện ảnh không dễ, nếu có đam mê thì phải đi học. Tôi chỉ muốn cho bạn hiểu ra nghệ thuật không phải đam mê là đủ, và để chạm đến nghệ thuật thì phải bỏ nhiều thời gian, công sức thậm chí cả máu”, Cát Phượng chia sẻ.

Cát Phượng chỉ ra những điều bất ổn trong quá trình thực hiện dự án như ngày tiền kỳ chỉ có cô, diễn viên Lê Quốc Nam, Lộ Lộ và đạo diễn Hoàng Anh Duy. Thời điểm đó, cô nhắc nhở đàn em kịch bản yếu, cần tập hợp đủ các diễn viên để cùng góp ý chỉnh sửa.

Sau đó, Cát Phượng nhận lịch quay luôn và bất ngờ khi đạo diễn chỉ đạo làm theo đường dây tại hiện trường, không cần kịch bản.

“Tôi định bỏ về nhưng nghĩ nếu bỏ về thì không có đạo đức nghề nghiệp và thiếu chuyên nghiệp nên vui vẻ quay theo ý đạo diễn”, cô nói.

Cát Phượng biện minh việc phim ít suất chiếu, không vào khung giờ vàng do không được các nhà rạp đánh giá cao, không phải lỗi của cô.

Ngoài ra, nữ diễn viên cho biết cô chưa nhận được cát-xê từ ê-kíp Có chơi có chịu , thậm chí chưa từng ký hợp đồng. Cát Phượng khẳng định sẽ hầu tòa nếu đưa vụ việc ra pháp luật.

“Tôi chưa bao giờ chê phim nào ngoài Có chơi có chịu . Tôi biết khi nhận dự án điện ảnh hoặc phim truyền hình trong hợp đồng luôn ghi rõ diễn viên phải giữ hình ảnh đẹp cho đến khi phim không còn ra rạp hay phát sóng. Và càng không được chê bai hay có những tiêu cực của phim. Nhưng bây giờ tôi mới sực nhớ phim này không có hợp đồng. Nếu bạn nghĩ do tôi chê phim mà giảm suất chiếu thì cho tôi xin lỗi. Nếu các bạn nhờ pháp luật can thiệp, tôi xin hầu tòa”, cô chia sẻ.

Cùng ngày, đại diện nhà sản xuất phim điện ảnh Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu gọi tên đích danh nghệ sĩ Cát Phượng sau khi cô phát ngôn chê phim mình đóng dở, đạo diễn yếu tay nghề.

Đại diện nhà sản xuất khẳng định không có chuyện ê-kíp Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu tạo drama bởi sự việc này gây thiệt hại không nhỏ, phải giải trình với các nhà đầu tư. Người này bức xúc khi Cát Phượng nói chê phim để đạo diễn “tỉnh ra, không ảo tưởng khả năng bản thân”. Đồng thời nhà sản xuất tuyên bố sẽ nhờ pháp luật can thiệp.

“Chúng tôi sẽ dùng đến pháp lý để giải quyết những phát ngôn của nghệ sĩ gây ảnh hưởng một phần tới dự án. Suất chiếu vốn đã không nhiều, cộng thêm phát ngôn của chị sẽ từ thua ít đến dẹp phim luôn”, đại diện nhà sản xuất chia sẻ.

Hiện, ồn ào Cát Phượng chê phim và đạo diễn gây nhiều tranh cãi. Số đông đồng tình dự án Có chơi có chịu còn nhiều hạn chế về kịch bản cũng như diễn xuất của dàn diễn viên. Phim có thể rơi vào tình trạng thua lỗ nặng. Tuy nhiên, việc Cát Phượng chê phim và đạo diễn là hành động thiếu tế nhị, thậm chí phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu có hợp đồng ràng buộc.