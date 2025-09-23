Phim có Cát Phượng không bán được vé nào

Tính đến trưa 23/9, phim điện ảnh Tiệm cầm đồ có chơi có chịu chưa bán được vé nào, dù vẫn duy trì 10 suất chiếu, theo đơn vị thống kê độc lập Box Office Vietnam. Một số cụm rạp xóa sổ hoàn toàn bộ phim khỏi danh sách bán vé, chỉ còn thưa thớt một số suất chiếu vào khung giờ thấp điểm ở TPHCM và Hà Nội. Dự kiến, bộ phim chính thức rút khỏi rạp, không còn suất chiếu vào ngày 26/9.

Ra rạp từ 12/9, Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu gần như chìm nghỉm giữa loạt phim đang ăn khách như Mưa đỏ, Tử chiến trên không, The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng và Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn .

Thời điểm phát hành, bộ phim có khoảng 100 suất chiếu nhưng tỷ lệ vé bán ra luôn ở tình trạng báo động, có suất chiếu chỉ bán được 1-2 vé. Bên cạnh đó, bộ phim không nhận được phản ứng tích cực từ khán giả, thậm chí người xem thờ ơ, quay lưng với tác phẩm đầu tay của đạo diễn Hoàng Anh Duy.

Tạo hình Cát Phượng và Hoàng Anh Duy trên phim Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu.

Trên mạng xã hội rất ít bài thảo luận về phim, ngoại trừ ồn ào diễn viên Cát Phượng chê tác phẩm mình đóng và tay nghề đạo diễn.

“Tôi chỉ mong đạo diễn chịu khó học thêm vài năm, đừng vội vàng tung ra tác phẩm làm điện ảnh Việt bị bôi bác. Phim này còn thua cả bài thi tốt nghiệp của sinh viên”, Cát Phượng nói.

Phía Hoàng Anh Duy cũng khẳng định không cố tình tạo drama, chiêu trò nhằm gây sự chú ý. Anh tuyên bố sẽ có biện pháp pháp lý bởi phát ngôn của Cát Phượng ảnh hưởng cả về tinh thần và tổn thất tài chính.

Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu là bộ phim của đạo diễn Hoàng Anh Duy, quy tụ dàn diễn viên có tiếng như NSƯT Mỹ Duyên, Phi Phụng, Cát Phượng, Trương Minh Cường, Lê Quốc Nam…

Nội dung phim xoay quanh nhân vật Thiên An (Hoàng Anh Duy) - chàng trai trẻ từ biến cố nợ nần bước vào vòng xoáy showbiz rồi trả giá cho sai lầm của mình. Tác phẩm bị chê nội dung hời hợt, nhiều tình tiết khiên cưỡng, phi logic và xa rời thực tế.

Bên cạnh đó, diễn xuất của dàn diễn viên được cho là hạn chế, khiến phim bị khán giả quay lưng. Đặc biệt, Hoàng Anh Duy bị nhận xét chưa đủ sức thuyết phục đảm nhận vai chính từ ngoại hình cho tới đài từ còn gượng gạo, nghiệp dư.

Ngoài ra, ồn ào Cát Phượng chê phim và tay nghề đạo diễn ngay trong ngày ra mắt được xem là “cú bồi” khiến tác phẩm vốn yếu thế càng khó tìm đường sống.

Với doanh thu 150 triệu đồng, Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu nối dài danh sách những bộ phim có doanh thu thảm hại ở phòng vé Việt. Trước đó, ghi nhận hai tác phẩm có doanh thu thấp kỷ lục gồm Huyền sử vua Đinh (42 triệu đồng) và Biệt đội hotgirl (68 triệu đồng).

Theo chuyên gia, sự thất bại của Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu là bài học về sự nôn nóng bước vào lĩnh vực kinh doanh điện ảnh.