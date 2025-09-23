Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chuyện lạ có thật Vbiz: Sao nữ ở nhà 20 tỷ, ra mặt bênh vực tình mới của chồng cũ

23-09-2025 - 21:35 PM | Lifestyle

Sau 6 năm ly hôn chồng cũ, nữ diễn viên vẫn chưa công khai tình yêu mới.

Diễn viên Nhật Kim Anh từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên ông xã Bửu Lộc. Tuy nhiên cả hai đã quyết định dừng lại vào năm 2019 vì không tìm được tiếng nói chung. Trước khi đường ai nấy đi, cặp đôi này đã có một con trai chung. 

Mới đây, Nhật Kim Anh và chồng cũ đã tổ chức sinh nhật cho con trai Bửu Long tại Cần Thơ. Bữa tiệc này có sự tham gia của các thành viên trong gia đình và cả người yêu mới của chồng cũ Nhật Kim Anh là Bella Mai. Trên trang cá nhân, Nhật Kim Anh còn chia sẻ hình ảnh chung khung hình với Bửu Lộc và bạn gái của chồng cũ.

Cư dân mạng đã nổ ra những bình phẩm so sánh nhan sắc giữa nữ diễn viên và Bella Mai: "Nhật Kim Anh đẹp 10. Vợ mới chỉ bằng 3 phần". Thay vì im lặng hoặc khó chịu trước những bình luận so sánh, Nhật Kim Anh thẳng thắn đứng ra bênh vực tình mới của chồng cũ: "Xin chị và mọi người đừng nói vậy, tội nghiệp người ta à! 2 chị em mỗi người mỗi vẻ mà!". Trên trang cá nhân, bạn gái của Bửu Lộc cũng lên tiếng: "Đẹp là được rồi nè, không bị dìm là được nhé. Còn chuyện kia không trả lời". 

Chuyện lạ có thật Vbiz: Sao nữ ở nhà 20 tỷ, ra mặt bênh vực tình mới của chồng cũ- Ảnh 1.

Nhật Kim Anh và chồng cũ tổ chức sinh nhật 11 tuổi cho con trai Bửu Long

Chuyện lạ có thật Vbiz: Sao nữ ở nhà 20 tỷ, ra mặt bênh vực tình mới của chồng cũ- Ảnh 2.

Nữ diễn viên còn chung khung hình với doanh nhân Bửu Lộc và bạn gái mới của chồng cũ

Chuyện lạ có thật Vbiz: Sao nữ ở nhà 20 tỷ, ra mặt bênh vực tình mới của chồng cũ- Ảnh 3.

Khi netizen cho rằng nhan sắc Bella Mai thua kém hơn hẳn, cô đã đứng ra bênh vực

Khi ly hôn, Nhật Kim Anh và chồng cũ từng trải qua giai đoạn căng thẳng, liên tục kiện tụng để giành quyền nuôi con trai. Sau nhiều tháng tranh chấp, nữ diễn viên chấp nhận phán quyết của tòa, để con sống cùng gia đình nhà nội. Đến hiện tại, mối quan hệ giữa cô và doanh nhân Bửu Lộc đã trở nên thoải mái, ít nhiều cởi mở hơn trước.

Tháng 12/2024, Nhật Kim Anh khiến khán giả bất ngờ khi xác nhận đang mang thai lần 2. Nữ ca sĩ tiết lộ cô thực hiện phương pháp IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) và trải qua nhiều vất vả trong quá trình mang thai. Khi chia sẻ tin vui, nữ diễn viên đã bước vào giai đoạn cuối thai kỳ. Đến tháng 1/2025, giọng ca 8x hạnh phúc đón chào con thứ hai và nhận được vô số lời chúc phúc từ khán giả, bạn bè và đồng nghiệp.

Chuyện lạ có thật Vbiz: Sao nữ ở nhà 20 tỷ, ra mặt bênh vực tình mới của chồng cũ- Ảnh 4.

Nữ diễn viên và chồng cũ đã quyết định dừng lại vào năm 2019 vì không tìm được tiếng nói chung

Chuyện lạ có thật Vbiz: Sao nữ ở nhà 20 tỷ, ra mặt bênh vực tình mới của chồng cũ- Ảnh 5.

Những năm qua, Nhật Kim Anh và Bửu Lộc vẫn giữ mối quan hệ bạn bè sau khi ly hôn để cùng chăm sóc con trai chung

Theo Nhật Kim Anh chia sẻ, chồng cũ là doanh nhân Bửu Lộc cũng vui mừng khi cô lên chức mẹ lần hai. "Cả gia đình ai cũng động viên tôi tìm người bạn đồng hành mới và sinh thêm con vì mọi người thấy tôi một thân một mình, sợ tôi đơn độc. Nói thật, tôi không còn tin vào hạnh phúc hôn nhân, nhưng phụ nữ đúng là nên có con bên mình", nữ diễn viên từng thổ lộ. 

Nhật Kim Anh trả lời khán giả trong một livestream: "Anh Bửu Lộc giờ có hạnh phúc riêng rồi nên không có gì phải thất vọng cả. Anh rất vui và ủng hộ tôi có em bé thứ hai".

Chuyện lạ có thật Vbiz: Sao nữ ở nhà 20 tỷ, ra mặt bênh vực tình mới của chồng cũ- Ảnh 6.

Nhật Kim Anh vừa chào đón con thứ 2 vào đầu năm 2025

Chuyện lạ có thật Vbiz: Sao nữ ở nhà 20 tỷ, ra mặt bênh vực tình mới của chồng cũ- Ảnh 7.

Chuyện lạ có thật Vbiz: Sao nữ ở nhà 20 tỷ, ra mặt bênh vực tình mới của chồng cũ- Ảnh 8.

Chuyện lạ có thật Vbiz: Sao nữ ở nhà 20 tỷ, ra mặt bênh vực tình mới của chồng cũ- Ảnh 9.

Nhật Kim Anh sống cùng con gái trong căn biệt thự 2 tầng, rộng hơn 200m2 tại TP.HCM, được định giá khoảng 20 tỷ

Theo Minh Ngọc

Phụ nữ số

