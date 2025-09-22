1 mỹ nhân của Tử Chiến Trên Không "lộ" nhan sắc ngoài đời và tuổi tác thật khiến khán giả sốc hơn cả phim

Với độ hot hiện tại của bộ phim Tử Chiến Trên Không, dàn cast trong phim cũng đang nhận được sự quan tâm nồng nhiệt từ khán giả. Bên cạnh những gương mặt đã được nhắc đến nhiều như Kaity Nguyễn, Trâm Anh,... trong phim còn có 1 mỹ nhân khác khiến dân tình phải “há hốc”.

Đó là Xuân Văn, người đảm nhận vai Phương - vợ của Hải (Lợi Trần thủ vai). Đây cũng là hai nhân vật mang đến cú twist trong phim.

Xuân Văn vào vai Phương vợ của Lợi Trần - vai Hải trong phim

Vai diễn của Xuân Văn tạo cú twist khiến không ít người xem bất ngờ

Thực tế, Xuân Văn không phải một gương mặt xa lạ trong giới làm phim. Mỹ nhân sinh năm 1988, từng tham gia nhiều vai diễn truyền hình và ghi dấu ấn bởi những giải thưởng lớn như Nữ diễn viên chính xuất sắc giải Cánh diều vàng năm 2019; Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất giải Ngôi sao xanh năm 2018 và 2019;...

Tuy nhiên nhiều người bày tỏ các vai diễn trước đây của Xuân Văn chủ yếu là tuyến nhân vật “giao diện” hiền lành, buồn khổ. Do vậy, cú bứt phá lạ của cô trong phim điện ảnh Tử Chiến Trên Không, khiến dân tình không nhận ra. Dẫu vậy, ai nấy đều dành lời khen cho diễn xuất, cách thể hiện của Xuân Văn trong phim. Và đặc biệt là visual siêu “cực phẩm” của cô.

Nhan sắc ngoài đời của Xuân Văn khiến nhiều người xuýt xoa khen ngợi

Cô theo đuổi phong cách cá tính, gợi cảm

Visual qua "cam" thường cũng đẹp không kém

Không ai nghĩ, Xuân Văn đã gần 40 tuổi bởi nhan sắc của cô vẫn vô cùng trẻ trung, xinh đẹp. Ngoài đời, Xuân Văn theo đuổi phong cách quyến rũ, trưởng thành. Cô sở hữu body thanh mảnh, gương mặt sắc sảo, cuốn hút. Netizen bày tỏ, mái tóc ngắn chính là điều khiến Xuân Văn thăng hạng nhan sắc.

Trong các buổi đi cinetour gần đây, Xuân Văn cũng nhận nhiều lời khen ngợi với sắc vóc ấn tượng qua camera thường. Cô được cho là mỹ nhân “hack tuổi”, đẹp từ gương mặt, vóc dáng cho đến thần thái.

Một số bình luận của cộng đồng mạng: - “Bình thường xem chị trên truyền hình mà nay qua tới màn ảnh rộng, phải nói là quá wow. Người đâu vừa xinh vừa diễn hay”. - “Chị ơi chị đẹp mà chị nỡ lòng nào trùm cuối vậy chị. Mê cái visual của bả ghê”. - “Trong phim chị mặc áo dài sang lắm á mà ngoài đời thì slay dữ thần”. - “Sao giờ mới biết đến chị này ta, đẹp dữ thần luôn đó. Nhìn ảnh ngoài đời còn mê hơn”. - “Nhìn mặt chị búng ra phản diện nha. Nói chứ chị diễn hay lắm, còn xinh nữa, cuốn thật sự”.

Dù đã làm nghề hơn 13 năm nhưng Xuân Văn lại khá kín tiếng trong cuộc sống đời tư. Cô cũng ít khi xuất hiện trên truyền thông, chỉ tập trung vào các vai diễn của mình. Trên trang cá nhân, Xuân Văn thỉnh thoảng đăng ảnh đời thường đi chơi, đi ăn uống với bạn bè, người thân. Còn lại, cô thường chỉ khoe những khoảnh khắc hậu trường, các vai diễn trong mỗi bộ phim mình tham gia.

U40 nhưng diện mạo vẫn cực trẻ trung

Xuân Văn cũng sở hữu body cực phẩm, thần thái sang chảnh

Cô lại là người khá kín tiếng, hiếm khi chia sẻ về cuộc sống trên MXH

Ảnh: FBNV