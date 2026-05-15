Hãng hàng không cho loạt tiếp viên nghỉ không lương, cắt gần 200 chuyến bay quốc tế trong 2 tháng

Theo Yonhap, Jeju Air, hãng hàng không giá rẻ lớn nhất Hàn Quốc, đã quyết định cắt 187 chuyến khứ hồi quốc tế trong tháng 5 và tháng 6. Con số này tương đương khoảng 4% tổng số chuyến bay quốc tế của hãng.

Cùng với việc giảm chuyến, hãng cũng tiếp nhậnđơn xin nghỉ không lương ngắn hạn của tiếp viên hàng không trong tháng 6, trong bối cảnh lượng nhân sự vượt nhu cầu khai thác tạm thời.

Jeju Air giảm chuyến trên nhiều đường bay quốc tế, có tuyến liên quan Việt Nam

Theo Yonhap, các đường bay bị Jeju Air điều chỉnh chủ yếu là những tuyến quốc tế khởi hành từ Incheon, phía tây Seoul, đến một số điểm tại Đông Nam Á. Trong đó có các chặng đến Bangkok, Singapore và hai thành phố du lịch quen thuộc của Việt Nam là ĐàNẵng và Phú Quốc. Một số tuyến vốn được khai thác hằng ngày được giảm xuống còn khoảng 3 – 4 chuyến mỗi tuần trong giai đoạn tháng 5 – 6.

Không chỉ Đà Nẵng và Phú Quốc, tuyến Hà Nội – Incheon cũng được truyền thông Hàn Quốc ghi nhận nằm trong nhóm điều chỉnh tần suất, giảm từ 7 chuyến mỗi tuần xuống còn 4 chuyến mỗi tuần từ ngày 12.5.

Ngoài ra, đường bay Incheon – Vientiane đã tạm dừngtrong khoảng 2 tháng kể từ cuối tháng 4. Điều này cho thấy việc giảm chuyến không diễn ra trên một đường bay riêng lẻ, mà là một phần trong kế hoạch thu hẹp khai thác quốc tế ngắn hạn của hãng.

Giá nhiên liệu tăng mạnh khiến hàng không giá rẻ chịu áp lực

Nguyên nhân chính được truyền thông Hàn Quốc nhắc đến là giá nhiên liệu bay tăng cao. Theo Yonhap, giá nhiên liệu bay Singapore, cơ sở tính phụ phí nhiên liệu của các hãng Hàn Quốc trong tháng 5, đã tăng khoảng 150% so với giai đoạn trước xung đột tạiTrung Đông. Đây là mức tăng rất lớn đối với ngành hàng không, nơi chi phí nhiên liệu luôn chiếm tỉ trọng quan trọng trong cơ cấu vận hành.

Áp lực không chỉ dồn lên riêng Jeju Air. Yonhap cho biết các hãng hàng không giá rẻ của Hàn Quốc đã cắt khoảng 900 chuyến khứ hồi. Danh sách này có nhiều hãng quen thuộc như Jin Air, Air Busan, Eastar Jet, Air Seoul, Air Premia và T’way Air.

Trước đó,Reuters cũng đưa tin Korean Air phải chuyển sang chế độ quản lý khẩn cấp từ tháng 4 do giá dầu tăng mạnh, cho thấy sức ép nhiên liệu đang tác động rộng hơn tới ngành hàng không Hàn Quốc.

Với mô hình hàng không giá rẻ, biến động nhiên liệu thường tạo sức ép lớn hơn do biên lợi nhuận mỏng. Khi chi phí vận hành tăng trong khi nhu cầu trên một số tuyến có dấu hiệu chững lại, việc cắt giảm các chuyến bay có hệ số lấp đầy thấp hoặc chi phícao là biện pháp thường được các hãng lựa chọn để bảo toàn hiệu quả khai thác.

Không chỉ Jeju Air, nhiều hãng hàng không Hàn Quốc khác cũng có những động thái tương tự (Ảnh minh hoạ)

Khách Việt có thể đi những chuyến nào, cần lưu ý gì khi đặt vé?

Với du khách Việt, Jeju Air hiện là cái tên đáng chú ý trên các hành trình kết nối Việt Nam với Hàn Quốc. Theo hệ thống tra cứu lịch bay của Jeju Air và dữ liệu đường bay hiện có, các chặng liên quan Việt Nam mà khách có thể quan tâm gồm Hà Nội, Đà Nẵng,Nha Trang/Cam Ranh, Phú Quốc kết nối với Seoul/Incheon hoặc chiều ngược lại.

Một điểm dễ gây nhầm lẫn là tên gọi “Jeju Air” không đồng nghĩa với việc tất cả chuyến bay của hãng đều bay thẳng đến đảo Jeju. Với khách Việt, các đường bay phổ biến hiện nay chủ yếu kết nối đến sân bay Incheon, cửa ngõ quốc tế lớn của khu vực Seoul.Nếu muốn đi đảo Jeju hoặc các thành phố khác của Hàn Quốc, du khách có thể phải nối chuyến hoặc di chuyển tiếp bằng chặng nội địa, tùy lịch trình cụ thể.

Trong giai đoạn hãng đang điều chỉnh tần suất, du khách đã mua vé hoặc đang chuẩn bị đặt vé nên kiểm tra lịch bay trực tiếp trên website, ứng dụng hoặc mục tra cứu tình trạng chuyến bay của Jeju Air. Website của hãng cho phép tra cứu lịch theo chặng bay,ngày bay hoặc số hiệu chuyến bay, trong đó giờ bay được hiển thị theo giờ địa phương.

Với vé mua qua đại lý hoặc nền tảng đặt vé trực tuyến, hành khách nên lưu lại mã đặt chỗ, kiểm tra kỹ email thông báo đổi giờ bay và chủ động liên hệ nơi xuất vé nếu chuyến bị thay đổi. Việc chỉ dựa vào lịch bay cũ hoặc ảnh chụp thông tin đặt vé ban đầucó thể khiến du khách bỏ lỡ các điều chỉnh mới, nhất là trong giai đoạn các hãng hàng không thay đổi kế hoạch khai thác theo tuần.

Ngoài lịch bay, hành khách cũng cần kiểm tra kỹ điều kiện hành lý. Vé giá rẻ thường có nhiều hạng giá khác nhau, có gói chưa bao gồm hành lý ký gửi hoặc chỉ bao gồm mức hành lý hạn chế.

Với các chuyến đi Hàn Quốc, du khách Việt cũng cần chuẩn bị visaphù hợp. Theo Trung tâm Đăng ký Visa Hàn Quốc tại Hà Nội, hồ sơ visa du lịch yêu cầu hộ chiếu còn hạn tối thiểu 6 tháng cùng các giấy tờ liên quan như đơn xin visa, ảnh, lịch trình du lịch và xác nhận đặt phòng.