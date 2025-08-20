1 loại khoai lang Trung Quốc bỗng được 'săn lùng ráo riết' tại Việt Nam: Bất ngờ với hàm lượng dinh dưỡng

Khoai lang vốn là một trong những loại thực phẩm quen thuộc với người Việt. Với hương vị thơm ngon và giá trị dinh dưỡng cao, loại củ này không chỉ cung cấp nguồn năng lượng dồi dào cho cơ thể mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe.

Tại Việt Nam, khoai lang được bày bán ở khắp các chợ dân sinh, siêu thị với nhiều chủng loại khác nhau. Khoai lang có giá dao động trong khoảng 10.000-35.000 đồng/kg tùy loại.

Tuy nhiên, gần đây trên thị trường bất ngờ xuất hiện một loại khoai lang của Trung Quốc có giá thành đắt đỏ, đó là khoai lang sầu riêng.

Theo báo Vietnamnet, khoai lang sầu riêng có giá thành đắt đỏ, khoảng 240.000-300.000 đồng/thùng 2,5kg, thậm chí một số đầu mối rao bán giá lên tới 400.000 đồng/thùng. Như vậy, khoai lang sầu riêng Trung Quốc có giá dao động từ 96.000-160.000 đồng/kg, cao gấp khoảng 5-10 lần giá khoai lang thông thường được bán tại Việt Nam.

Tại Việt Nam, khoai lang sầu riêng được bán với giá đắt đỏ. (Ảnh: Baidu)

Chia sẻ trên báo Vietnamnet, nhiều người bán tiết lộ rằng “khách vẫn tranh nhau đặt mua khoai lang sầu riêng khiến kho quá tải đơn hàng”, “kho tổng cháy hàng”, “bán hơn 1.000 thùng khoai lang sầu riêng loại 2,5kg/thùng từ giữa tháng 7 đến nay”.

Có thể thấy, khoai lang sầu riêng của Trung Quốc đang được nhiều người “săn lùng ráo riết”.

Khoai lang sầu riêng có gì đặc biệt?

Mặc dù có tên gọi là khoai lang sầu riêng nhưng theo trang tin QQ News (Trung Quốc), thực tế loại khoai này không có vị sầu riêng.

Sở dĩ loại khoai này có tên gọi đặc biệt như vậy là vì có phần ruột vàng ươm như múi sầu riêng. Khoai lang sầu riêng cũng có kết cấu mềm, dẻo, mịn và không bị khô như một số loại khoai lang khác trên thị trường.

Theo trang Sohu, khoai lang sầu riêng có nguồn gốc từ một loại khoai lang của Nhật Bản, tên Shiruku. Sau đó, loại khoai này đã du nhập vào Trung Quốc và được trồng nhiều ở tỉnh Hà Bắc, Sơn Đông,... Sau vài năm canh tác và cho sản lượng tốt, khoai lang sầu riêng dần trở nên phổ biến và được ưa chuộng ở thị trường Trung Quốc.

Khoai lang sầu riêng có kết cấu mềm, dẻo, mịn và không bị khô. (Ảnh: Baidu)

Ngoài hương vị, khoai lang sầu riêng cũng được đánh giá cao về hàm lượng dinh dưỡng. Giáo sư Lâm Mỹ Kim, chuyên gia nghiên cứu đến từ Viện Khoa học Nông nghiệp Quảng Đông (Trung Quốc) chia sẻ: "So với khoai lang thông thường, khoai lang sầu riêng có lượng chất xơ, vitamin C, vitamin E và carotene dồi dào hơn hẳn. Khoai lang sầu riêng đem lại giá trị dinh dưỡng cao và đặc biệt có lợi cho sức khỏe".

Chất xơ trong khoai lang sầu riêng có thể thúc đẩy nhu động ruột hiệu quả và giúp ngăn ngừa táo bón, trong khi carbohydrate dồi dào cung cấp năng lượng cần thiết cho các hoạt động hàng ngày.

Các loại vitamin như vitamin C, E và chất chống oxy hóa beta-carotene trong khoai lang sầu riêng cũng có thể giúp tăng cường miễn dịch và giúp làm chậm quá trình lão hóa.

Khoai lang sầu riêng cũng chứa ít chất béo và calo, đặc biệt thích hợp với những người đang muốn xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh hoặc giảm cân.

Khoai lang sầu riêng chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. (Ảnh: Sohu)

Khoai lang sầu riêng được chế biến tương tự như các loại khoai thông thường. Mọi người có thể hấp, luộc, nướng hoặc dùng làm nguyên liệu làm một số loại bánh để thưởng thức hương vị thơm ngon của khoai.