Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

1 loại khoai lang Trung Quốc bỗng được 'săn lùng ráo riết' tại Việt Nam: Bất ngờ với hàm lượng dinh dưỡng

20-08-2025 - 07:30 AM | Sống

Gần đây, trên các chợ mạng xuất hiện một loại khoai lang Trung Quốc, có tên gọi khá đặc biệt. Loại khoai lang này có giá đắt đỏ nhưng lại được nhiều người tiêu dùng "săn lùng".

Khoai lang vốn là một trong những loại thực phẩm quen thuộc với người Việt. Với hương vị thơm ngon và giá trị dinh dưỡng cao, loại củ này không chỉ cung cấp nguồn năng lượng dồi dào cho cơ thể mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe.

Tại Việt Nam, khoai lang được bày bán ở khắp các chợ dân sinh, siêu thị với nhiều chủng loại khác nhau. Khoai lang có giá dao động trong khoảng 10.000-35.000 đồng/kg tùy loại.

Tuy nhiên, gần đây trên thị trường bất ngờ xuất hiện một loại khoai lang của Trung Quốc có giá thành đắt đỏ, đó là khoai lang sầu riêng.

Theo báo Vietnamnet, khoai lang sầu riêng có giá thành đắt đỏ, khoảng 240.000-300.000 đồng/thùng 2,5kg, thậm chí một số đầu mối rao bán giá lên tới 400.000 đồng/thùng. Như vậy, khoai lang sầu riêng Trung Quốc có giá dao động từ 96.000-160.000 đồng/kg, cao gấp khoảng 5-10 lần giá khoai lang thông thường được bán tại Việt Nam.

1 loại khoai lang Trung Quốc bỗng được 'săn lùng ráo riết' tại Việt Nam: Bất ngờ với hàm lượng dinh dưỡng- Ảnh 1.

Tại Việt Nam, khoai lang sầu riêng được bán với giá đắt đỏ. (Ảnh: Baidu)

Chia sẻ trên báo Vietnamnet, nhiều người bán tiết lộ rằng “khách vẫn tranh nhau đặt mua khoai lang sầu riêng khiến kho quá tải đơn hàng”, “kho tổng cháy hàng”, “bán hơn 1.000 thùng khoai lang sầu riêng loại 2,5kg/thùng từ giữa tháng 7 đến nay”.

Có thể thấy, khoai lang sầu riêng của Trung Quốc đang được nhiều người “săn lùng ráo riết”.

Khoai lang sầu riêng có gì đặc biệt?

Mặc dù có tên gọi là khoai lang sầu riêng nhưng theo trang tin QQ News (Trung Quốc), thực tế loại khoai này không có vị sầu riêng.

Sở dĩ loại khoai này có tên gọi đặc biệt như vậy là vì có phần ruột vàng ươm như múi sầu riêng. Khoai lang sầu riêng cũng có kết cấu mềm, dẻo, mịn và không bị khô như một số loại khoai lang khác trên thị trường.

Theo trang Sohu, khoai lang sầu riêng có nguồn gốc từ một loại khoai lang của Nhật Bản, tên Shiruku. Sau đó, loại khoai này đã du nhập vào Trung Quốc và được trồng nhiều ở tỉnh Hà Bắc, Sơn Đông,... Sau vài năm canh tác và cho sản lượng tốt, khoai lang sầu riêng dần trở nên phổ biến và được ưa chuộng ở thị trường Trung Quốc.

1 loại khoai lang Trung Quốc bỗng được 'săn lùng ráo riết' tại Việt Nam: Bất ngờ với hàm lượng dinh dưỡng- Ảnh 2.

Khoai lang sầu riêng có kết cấu mềm, dẻo, mịn và không bị khô. (Ảnh: Baidu)

Ngoài hương vị, khoai lang sầu riêng cũng được đánh giá cao về hàm lượng dinh dưỡng. Giáo sư Lâm Mỹ Kim, chuyên gia nghiên cứu đến từ Viện Khoa học Nông nghiệp Quảng Đông (Trung Quốc) chia sẻ: "So với khoai lang thông thường, khoai lang sầu riêng có lượng chất xơ, vitamin C, vitamin E và carotene dồi dào hơn hẳn. Khoai lang sầu riêng đem lại giá trị dinh dưỡng cao và đặc biệt có lợi cho sức khỏe".

Chất xơ trong khoai lang sầu riêng có thể thúc đẩy nhu động ruột hiệu quả và giúp ngăn ngừa táo bón, trong khi carbohydrate dồi dào cung cấp năng lượng cần thiết cho các hoạt động hàng ngày.

Các loại vitamin như vitamin C, E và chất chống oxy hóa beta-carotene trong khoai lang sầu riêng cũng có thể giúp tăng cường miễn dịch và giúp làm chậm quá trình lão hóa.

Khoai lang sầu riêng cũng chứa ít chất béo và calo, đặc biệt thích hợp với những người đang muốn xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh hoặc giảm cân.

1 loại khoai lang Trung Quốc bỗng được 'săn lùng ráo riết' tại Việt Nam: Bất ngờ với hàm lượng dinh dưỡng- Ảnh 3.

Khoai lang sầu riêng chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. (Ảnh: Sohu)

Khoai lang sầu riêng được chế biến tương tự như các loại khoai thông thường. Mọi người có thể hấp, luộc, nướng hoặc dùng làm nguyên liệu làm một số loại bánh để thưởng thức hương vị thơm ngon của khoai.

Thử thách 7 ngày ăn khoai lang thay cơm: Cân nặng giảm, vòng eo thon, nhưng tôi buộc phải dừng lại vì 2 lý do

Theo Mộc Miên

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
loại khoai lang

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 đại học thu về 3.800 tỷ đồng/năm, bằng cả Bách khoa Hà Nội và 2 trường khác cộng lại: Mỗi ngày trường bỏ túi gần 10,5 tỷ đồng

1 đại học thu về 3.800 tỷ đồng/năm, bằng cả Bách khoa Hà Nội và 2 trường khác cộng lại: Mỗi ngày trường bỏ túi gần 10,5 tỷ đồng Nổi bật

Gom đủ 26 tỷ rồi nghỉ hưu khi mới 38 tuổi, thanh niên tiết lộ một bí mật đơn giản không ai ngờ

Gom đủ 26 tỷ rồi nghỉ hưu khi mới 38 tuổi, thanh niên tiết lộ một bí mật đơn giản không ai ngờ Nổi bật

4 việc giúp chị em "giảm cân không tốn sức", phục hồi tim mạch nếu tranh thủ làm mỗi sáng thức dậy

4 việc giúp chị em "giảm cân không tốn sức", phục hồi tim mạch nếu tranh thủ làm mỗi sáng thức dậy

07:03 , 20/08/2025
Nữ thạc sĩ tốt nghiệp xuất sắc sốc vì bị ban tuyển dụng từ chối dù đỗ phỏng vấn, cư dân mạng: Lỗi do cô

Nữ thạc sĩ tốt nghiệp xuất sắc sốc vì bị ban tuyển dụng từ chối dù đỗ phỏng vấn, cư dân mạng: Lỗi do cô

06:08 , 20/08/2025
H'Hen Niê lên tiếng trước ý kiến: "Cứ sinh con tự khắc biết nuôi"

H'Hen Niê lên tiếng trước ý kiến: "Cứ sinh con tự khắc biết nuôi"

06:00 , 20/08/2025
4 hành động thường thấy ở người EQ thấp, phá huỷ các mối quan hệ xung quanh: Nếu bạn không có thì xin chúc mừng

4 hành động thường thấy ở người EQ thấp, phá huỷ các mối quan hệ xung quanh: Nếu bạn không có thì xin chúc mừng

05:05 , 20/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên