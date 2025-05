Vải thiều là một trong những loại trái cây đặc sản nổi tiếng của Việt Nam, có mùa thu hoạch kéo dài từ tháng 4 đến tháng 6 hằng năm. Hai vùng trồng vải lớn nhất cả nước là huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) và huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang). Nhờ hương vị thơm ngon đặc trưng, giòn và ngọt thanh, vải thiều luôn được ưa chuộng không chỉ ở thị trường trong nước mà còn rất được yêu thích khi xuất khẩu ra nước ngoài.

Theo Tổng cục Hải quan, nửa đầu năm 2024, xuất khẩu vải thiều sang Trung Quốc - thị trường lớn nhất của vải thiều Việt Nam - đạt 14,5 triệu USD. Thời điểm cao điểm mùa vải, nhiều thương nhân Trung Quốc đã có mặt tại Bắc Giang để thu mua số lượng lớn, khiến giá vải thiều tăng vọt. Tại một số điểm thu mua ở xã Hồng Giang (Lục Ngạn), vải thiều Thanh Hà và vải chính vụ được thu mua với giá dao động từ 65.000–85.000 đồng/kg, tùy loại.

Không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao, vải thiều còn là loại quả giàu dinh dưỡng, đặc biệt chứa nhiều vitamin, chất chống oxy hóa và khoáng chất. Nhờ đó, loại trái cây này mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe như sau:

1. Chữa lành những tổn thương gan

Những tổn thương gan do uống quá nhiều rượu, suy dinh dưỡng, nhiễm trùng và sử dụng các loại thuốc gây độc cho gan, có thể dẫn đến nhiều căn bệnh khác nhau. Những người có vấn đề về gan nên bổ sung vải để giúp chữa lành những tổn thương nói trên. Nguyên nhân là vì trong quả vải có chứa các chất giúp tăng cường chức năng gan, bảo vệ gan, giúp điều trị hiệu quả các bệnh về gan, nổi bật nhất là beta carotene.

2. Điều hòa huyết áp

Quả vải là một trong những loại trái cây rất giàu kali, giúp cơ thể kiểm soát huyết áp một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, sodium (natri), có trong loại quả này cũng vô cùng thấp nên rất thích hợp cho việc điều hòa, kiểm soát huyết áp.

3. Ngăn ngừa những bệnh về tim mạch

Ăn vải đúng cách còn có thể giúp ngăn ngừa và cải thiện các triệu chứng của bệnh tim mạch nhờ cùi và hạt vải chứa hoạt chất phenolic có vai trò ức chế enzyme angiotensin I, nhờ đó giúp hạ huyết áp và hạn chế bệnh suy tim, tai biến mạch máu não.

Bên cạnh đó, hàm lượng vitamin C cao trong loại quả này cũng rất tốt cho việc bảo vệ tim. Hợp chất flavonoid trong vải cũng giữ vai trò cải thiện chức năng mạch máu và ngăn ngừa những bệnh về tim mạch. Nhiều nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng những người ăn trái vải thường xuyên giảm tần suất gây nhồi máu cơ tim so với những người khác.

4. Ngừa ung thư

Vải là loại trái cây rất giàu vitamin C và các hợp chất phenolic, giúp ngăn chặn sự phá huỷ của các tế bào do các chất ô nhiễm, hoá chất độc hại và các gốc tự do dẫn đến một số vấn đề về sức khoẻ như ung thư và bệnh tim. Trong thịt của quả vải thiều cũng cung cấp một lượng lớn các hợp chất flavonoid cùng các chất chống oxy hoá khác sẽ có tác dụng kháng ung thư hiệu quả. Do đó, hãy thêm loại quả này vào thực đơn hàng ngày để ngăn ngừa ung thư cho gia đình.

5. Giúp xương chắc khỏe

Vải chứa photpho, magie và các chất khoáng như đồng, mangan có thể hỗ trợ xương chắc khỏe, tránh tình trạng giòn hay dễ gãy. Ngoài ra, ăn vải thường xuyên có thể duy trì sức khỏe của xương nhờ kẽm và đồng làm tăng hiệu quả của vitamin D. Do đó, ăn vải thường xuyên là một cách đơn giản giúp xương chắc khỏe hơn mỗi ngày.

6. Ngăn ngừa thiếu máu

Vải đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa thiếu máu khi chứa một lượng đồng cần thiết, làm tăng số lượng hồng cầu trong máu.Một số nghiên cứu cho thấy vải có thể giúp hỗ trợ lưu thông máu khỏe mạnh khắp cơ thể, đảm bảo rằng các cơ quan và hệ thống cơ quan hoạt động không bị gián đoạn.

(Tổng hợp)