1 loại rau rẻ hơn thịt bò, là "kho chứa sắt" giúp bổ máu tự nhiên, hạ đường huyết hiệu quả: Rất sẵn ở chợ Việt

Rau dền là loại rau được trồng phổ biến ở Việt Nam, chứa nhiều chất dinh dưỡng nên còn được ưu ái gọi với cái tên là “rau trường thọ”. Đặc biệt theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội), rau dền là một trong những loại rau có hàm lượng chất sắt cao nhất trong các loại rau tươi. Theo đó, cứ 100gram rau dền đỏ chứa khoảng 11,8mg sắt. Với hàm lượng sắt dồi dào này, việc tiêu thụ rau dền sẽ giúp gia tăng lượng hemoglobin và tế bào hồng cầu. Chính vì thế đây là thực phẩm rất có lợi cho bệnh nhân thiếu máu.

Theo các nghiên cứu, rau dền là thực phẩm phù hợp với nhiều lứa tuổi, từ trẻ con, người trung niên và người già. Đối với những người trung niên và cao tuổi, bệnh nhân bị thiếu máu, đây là lựa chọn tuyệt vời để bổ sung vào chế độ dinh dưỡng. Không những thế, việc thêm loại rau này vào thực đơn mỗi ngày sẽ giúp bạn thu về những lợi ích sau cho sức khỏe:

1. Kiểm soát tiểu đường

Rau dền là loại thực phẩm rất tốt cho bệnh nhân tiểu đường. Theo đó, hàm lượng chất xơ trong loại rau này cao giúp phòng ngừa bệnh đái tháo đường và ổn định đường huyết một cách hiệu quả. Không những thế, rau dền giàu magie - chất có vai trò trong điều trị đái tháo đường và protein giúp giảm nồng độ insulin trong máu, đồng thời cũng giải phóng một loại hormone làm giảm cơn đói và ngăn chặn tình trạng ăn quá nhiều.

Với những lợi ích trên, bệnh nhân tiểu đường đừng quên ghi chú loại rau này vào thực đơn hằng ngày để giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Tuy nhiên, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

2. Bổ xương

Rau dền là một trong số những loại rau chứa hàm lượng cao canxi nên rất tốt với sức khỏe xương khớp. Trong 100g lá rau dền chứa đến 267mg canxi, đáp ứng 50% canxi cho một người mỗi ngày. Bởi những lý do đó nên đây là loại thực phẩm cung cấp canxi vô cùng tốt cho cơ thể, giúp phòng tránh các bệnh về xương như đau khớp, loãng xương và bệnh co giật do thiếu canxi.

3. Chống ung thư

Rau dền có chứa các đặc tính chống ung thư bao gồm các hợp chất chống oxy hóa như vitamin E, C, sắt, magie, phốt pho hay lysine... Chúng loại bỏ các gốc tự do có hại trong cơ thể, ngăn chặn sự hình thành của các tế bào ác tính gây ung thư. Cũng vì những lợi ích đó mà rau dền được coi là siêu thực phẩm có thể giúp ngăn ung thư một cách hiệu quả.

4. Cải thiện tiêu hóa

Trong rau dền có chứa 2 thành phần chính là nước và chất xơ chiếm đến 88%, protein chiếm 2.11%, tương đối cao hơn so với các loại rau khác. Cũng nhờ lượng chất xơ dồi dào đó (gấp 3 lần so với lúa mì) nên loại rau này ngoài việc tốt cho việc ổn định đường huyết còn giúp cải thiện hệ tiêu hóa hiệu quả, ngăn ngừa táo bón và trị khó tiêu. Nước nấu từ loại rau này cũng giúp điều trị bệnh tiêu chảy, xuất huyết và mất nước hiệu quả.

5. Giảm cân

Nếu bạn đang trong chế độ giảm cân, hãy thêm rau dền vào thực đơn của mình để nhanh chóng lấy lại vóc dáng hoàn hảo. Nguyên nhân là vì ăn rau dền thường xuyên sẽ giúp loại bỏ các cholesterol xấu gây nguy hại đến cơ thể, đồng thời phòng tránh các bệnh về tim mạch, giảm lượng mỡ trong máu. Không những thế, rau dền chứa nhiều chất xơ giúp tạo cảm giác no lâu, giảm thèm ăn nên sẽ giúp bạn kiểm soát được cân nặng của mình.

6. Đẹp da

Rau dền là một loại rau rất tốt cho phái nữ. Không chỉ giúp “bơm máu” tự nhiên cho cơ thể, loại rau này còn chứa những hợp chất giúp kháng viêm, chống nhiễm trùng da, làm đẹp da hiệu quả. Ngoài ra, do khả năng se khít mạnh mẽ, loại rau này có thể điều trị mụn trứng cá, thu nhỏ lỗ chân lông, phục hồi làn da và một số vấn đề khác của da.

Tuy giá trị dinh dưỡng của rau dền cực kì cao nhưng để cơ thể được hấp thụ trọn vẹn thì mọi người nên lưu ý không nên hâm đi hâm lại loại rau này nhiều lần để đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Nguyên nhân là vì khi hâm lại nhiều lần, lượng nitrat có trong lá rau dền sẽ bị biến đổi thành nitrit. Đây là chất có khả năng gây ung thư và không tốt cho trẻ nhỏ.

(Tổng hợp)