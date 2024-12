1 nàng hậu vướng cáo buộc nợ số tiền thuế lên tới con số gần 8 tỷ đồng

Nhắc đến một trong những Hoa hậu Mỹ nổi tiếng nhất phải nói tới người đẹp Vanessa Williams. Cô là người Mỹ gốc Phi đầu tiên đăng quang Miss America 1984 (cuộc thi diễn ra vào năm 1983).

Tuy nhiên, chỉ 1 năm sau đó khi gần hết nhiệm kỳ, Vanessa Williams vướng vào ồn ào lộ ảnh nóng. Tạp chí Penthouse khi đó đã mua lại và tung ra loạt ảnh khỏa thân của cô chụp trong quá khứ, mà không được Vanessa Williams cho phép. Vanessa Williams đã từ bỏ vương miện vào tháng 7/1984 vì áp lực từ ban tổ chức.

Nàng hậu Vanessa Williams từng vướng vào ồn ào bị nghi quỵt số tiền thuế lên tới gần 8 tỷ đồng

Mất ngôi vị Hoa hậu Mỹ không khiến sự nghiệp giải trí của Vanessa Williams của chấm dứt. Người đẹp nhanh chóng chuyển hướng sang làm ca sĩ, diễn viên. Cô phát hành 8 album và nhận được 11 đề cử Grammy.

Vào năm 2014, Vanessa Williams đã gặp rắc rối với cơ quan thuế Mỹ. Theo đó, Sở Thuế vụ đã đưa ra công văn buộc Vanessa Williams phải thanh toán gần 370.000 USD tiền nợ thuế (gần 8 tỉ đồng).

Theo Sở Thuế vụ Mỹ (IRS), nữ diễn viên Ugly Betty có sự lộn xộn trên giấy tờ thuế vào năm 2011. Ngôi sao này ủy quyền cho kế toán làm việc tại Manhatta giải quyết, trong khi cô sống tại Chappaqua. Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) đã áp đặt biện pháp phong tỏa tài khoản của Vanessa Williams cho đến khi cô thanh toán đầy đủ khoản nợ thuế, phát sinh từ tờ khai thuế thu nhập cá nhân năm 2011 của cô.

Sinh năm 1963, Vanessa Williams trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên giành vương miện Hoa hậu Mỹ năm 1984. Vanessa Williams còn là một ca sĩ thành công, với nhiều bản hit như "Save the Best for Last", "Colors of the Wind" (bài hát nhạc phim Pocahontas đã giành giải Oscar và Grammy), và "The Right Stuff". Ngoài ra, người đẹp còn tham gia nhiều bộ phim và chương trình truyền hình nổi tiếng như: Ugly Betty, Desperate Housewives...