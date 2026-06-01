1 ngành học đang “khát” 2,2 triệu nhân lực: Cơ hội việc làm rộng mở, mức lương lên đến hơn 200 triệu/tháng vẫn khó tuyển người

Trong nhiều năm, khi nhắc đến những ngành học "khát nhân lực", phần lớn học sinh thường nghĩ ngay đến Công nghệ thông tin, Y Dược hay Trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, có một lĩnh vực đang âm thầm trở thành trụ cột của nền kinh tế Việt Nam, liên tục tăng trưởng hai chữ số mỗi năm và được dự báo cần tới 2,2 triệu lao động vào năm 2030. Đó là ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.

Theo dự báo của Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Việt Nam, bên cạnh nhu cầu khoảng 2,2 triệu lao động trong những năm tới, ngành còn cần khoảng 200.000 nhân sự chất lượng cao có chuyên môn, ngoại ngữ và kỹ năng nghiệp vụ đạt chuẩn quốc tế. Trong khi đó, nguồn cung hiện nay vẫn chưa theo kịp tốc độ phát triển của thị trường, khiến Logistics trở thành một trong những ngành có cơ hội việc làm hấp dẫn nhất đối với thế hệ lao động trẻ.

Ngành tăng trưởng 14-16% mỗi năm nhưng vẫn thiếu nhân lực chất lượng cao

Sự phát triển mạnh mẽ của Logistics gắn liền với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và sự bùng nổ của hoạt động xuất nhập khẩu tại Việt Nam. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam hiện đứng thứ 43 thế giới về Chỉ số Hiệu quả Logistics (LPI), thuộc nhóm dẫn đầu khu vực ASEAN, chỉ xếp sau Singapore, Malaysia và Thái Lan.

Những năm gần đây, cùng với sự mở rộng của thương mại điện tử, sản xuất công nghiệp và dòng vốn đầu tư nước ngoài, nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng gia tăng. Từ nguyên liệu đầu vào cho nhà máy, quá trình lưu kho, vận tải đến việc đưa sản phẩm tới tay người tiêu dùng đều cần đến hệ thống logistics vận hành hiệu quả.

Chính vì vậy, thị trường logistics Việt Nam liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng từ 14-16% mỗi năm, đóng góp khoảng 4-5% GDP quốc gia. Hàng chục nghìn doanh nghiệp logistics đang hoạt động trên cả nước, tạo ra nhu cầu tuyển dụng lớn ở hầu hết các vị trí từ vận hành, xuất nhập khẩu đến quản lý chuỗi cung ứng.

Điều đáng chú ý là ngành hiện không thiếu lao động phổ thông mà thiếu nhân sự có trình độ chuyên môn cao. Các doanh nghiệp đang cạnh tranh để tìm kiếm những ứng viên hiểu về logistics quốc tế, có khả năng sử dụng ngoại ngữ, phân tích dữ liệu và vận hành các hệ thống quản trị hiện đại như ERP hay SAP.

Theo nhiều chuyên gia nhân sự, đây là nguyên nhân khiến Logistics trở thành một trong những ngành có tốc độ tăng lương nhanh nhất trong khối kinh tế. Nhu cầu tuyển dụng luôn ở mức cao trong khi nguồn cung nhân lực chất lượng vẫn còn hạn chế đã tạo ra lợi thế lớn cho những sinh viên được đào tạo bài bản.

Học Logistics ra trường làm gì, thu nhập có thực sự hấp dẫn?

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng là ngành học tập trung vào việc tổ chức, quản lý và tối ưu hóa quá trình lưu chuyển hàng hóa từ nơi sản xuất đến tay người tiêu dùng. Sinh viên theo học sẽ được trang bị kiến thức về vận tải quốc tế, xuất nhập khẩu, kho vận, quản lý tồn kho, hoạch định nhu cầu, thương mại quốc tế cũng như các công nghệ quản trị hiện đại.

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc tại các doanh nghiệp logistics, công ty xuất nhập khẩu, tập đoàn sản xuất, hãng tàu biển, hãng hàng không hoặc các doanh nghiệp thương mại điện tử. Những vị trí phổ biến bao gồm chuyên viên logistics, chuyên viên xuất nhập khẩu, chuyên viên mua hàng, chuyên viên phân tích chuỗi cung ứng hay quản lý kho vận.

Không chỉ có cơ hội việc làm rộng mở, Logistics còn được đánh giá là ngành có lộ trình thu nhập khá hấp dẫn. Theo các báo cáo lương ngành logistics giai đoạn 2025-2026, sinh viên mới ra trường thường nhận mức lương từ 10-15 triệu đồng/tháng.Sau khoảng 3-5 năm kinh nghiệm, mức lương có thể tăng lên 20-40 triệu đồng tùy vị trí và năng lực chuyên môn.

Đối với các vị trí quản lý logistics hoặc quản lý chuỗi cung ứng, mức lương phổ biến dao động từ 30-100 triệu đồng/tháng tùy quy mô doanh nghiệp và kinh nghiệm. Đặc biệt, tại các tập đoàn đa quốc gia, vị trí giám đốc điều hành hoặc giám đốc chuỗi cung ứng có thể nhận từ 125-200 triệu đồng/tháng, thậm chí cao hơn đối với những nhân sự có kinh nghiệm quốc tế.

Hiện nay, Logistics được đào tạo tại nhiều trường đại học lớn như Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Thương mại, Đại học Hàng hải Việt Nam hay Đại học Kinh tế TP.HCM. Trong những mùa tuyển sinh gần đây, điểm chuẩn ngành này thường dao động từ khoảng 24 đến gần 28 điểm tùy từng trường và phương thức xét tuyển.

(Tổng hợp)